Правда и мифы о глупых законах Америки

По Интернету гуляют разные списки невероятно странных американских законов. Насколько же реально их существование? Неужели американское законодательство настолько "глупое", если содержит такие нормы? Конечно, реально странных законов в США немало, но, как говорят американские юристы, они имеют под собой основание и часто недооценены.

Что же касается тех списков, которые перепечатываются с сайта на сайт, то 90% из них либо просто фальшивки, либо вырваны из контекста. Но об этих "законах" знают все: запрет на ношение фальшивых усов в Алабаме, чтобы не рассмешить присутствующих в церкви или наказание хозяина осла, которого он положит спать в ванной. Причем даже сами американцы, посмеиваясь, распространяют эти мифы.

А ведь некоторые из этих "странных" законов — просто выдернутые из контекста куски судебных решений.

Например, судья постановил наказать семью Н. за то, что их собака бесконтрольно лаяла по ночам, мешая соседу С. спать. И в сети тут же запускается новый закон, который на самом деле не существует: "В штате Миссури собакам запрещено лаять после шести вечера". Ох! — удивляется общественность. Вот и получается — наказал судья хозяев собаки за то, что лаяла вечером, читай — запретил всем собакам штата делать это!

Тот же осел в ванной вовсе не закон, а конкретный случай, по которому тоже было вынесено судебное решение. В 1924 году в небольшом городке Аризоны прорвало дамбу, которая затопила довольно большую территорию и заодно разрушила дом одного из местных фермеров, который держал там осла. В момент катастрофы несчастное животное спало в ванной и погибло, не сумев выбраться оттуда. И в этом случае тоже фразу из приговора превратили в "закон" и, заодно, посмешище.

Нелепые ограничения действительно существуют. Но они часто не настолько нелепы, если посмотреть на закон целиком, а не в усеченном виде. Например, знаменитый и, якобы, глупый запрет на бани в Калифорнии. На самом деле в штате запретили те бани, где можно заниматься сексом, то есть, по сути, публичные дома под видом бань, борясь, таким образом, с распространением ВИЧ-инфекции. Но вторая часть закона канула в Лету, а первая бесконечно высмеивается в СМИ.

Или закон Нью-Йорка, запрещающий двум или более людям, которые носят маски, закрывающие лица, собираться публично. Исключение — костюмированные праздники, маскарады и проч. В любом другом случае на такие собрания нужно получить разрешение от полиции.

Этому закону 172 года. В 1845 году крестьяне, которые арендовали у правительства штата поля для выращивания пшеницы, узнали, что губернатор решил снизить закупочные цены на эту самую пшеницу. Возмущенные крестьяне стали наряжаться как индейцы, пряча лица, и в таком виде, или, считай, анонимно, атаковать полицию.

Действительно нелепым законом Нью-Йорка можно считать закон об адюльтере или измене, или, как раньше это называли, — прелюбодеянии. Вы не поверите, но в разделе 255.17 уголовного (!) законодательства штата все еще можно прочитать: "Лицо виновно в прелюбодеянии тогда, когда оно занимается половым актом с другим лицом в то время, когда у него есть живой супруг, или у другого человека есть живая супруга. Прелюбодеяние — это проступок класса B, который наказывается лишением свободы на срок до 90 дней или штрафом в размере 500 долларов США."

Этот закон вступил в силу 1 сентября 1907 года и он до сих пор не отменен. Совсем ранняя статистика неизвестна, но, начиная с 1970 годов прошлого века и по сегодняшний день, по нему было наказано более десяти человек. Технически это все еще преступление. И адвокаты штата нет-нет да проговорятся в интервью, что разгневанные клиенты очень часто требуют от них добиться наказания для изменщиков-супругов по закону.

Сегодня, конечно, практического применения этот закон уже не имеет. Принят он был под давлением церкви. И, как правило, давал возможность неплохо заработать частным детективам. Почему же в таком случае его до сих пор не отменили?

Дело в том, что отмена закона это длинная процедура, подразумевающая волокиту и бюрократизм. Именно поэтому штатам проще игнорировать какие-то странные ограничения, чем начинать процедуру отмены. Судебную систему США можно было бы сравнить с деревом, старые ветви которого отмирают и со временем сами отваливаются, а новые растут на свободных местах без всяких на то ограничений. Тем не менее, при желании и в нужных обстоятельствах любой пронырливый адвокат может вытащить такой "дряхлый" закон на свет и апеллировать к нему.

Однако чаще всего такие устаревшие законы воспринимаются как архаизм. Ну нельзя же на самом деле всерьез воспринимать закон одного из южных штатов, по которому мужчинам и женщинам в возрасте старше 18 лет запрещается иметь хотя бы один отсутствующий зуб, если это видно при улыбке.

Таким образом власти пытались заставить людей посещать стоматологов. Заплатили ли за это дантисты законотворцам, или это действительно была забота о людях теперь уже останется тайной.