Город затонувших кораблей - ирландский Ков

На юге Ирландии, в графстве Корк, есть небольшой городок под названием Ков. Сегодня в этом мирном приморском городе мало что напоминает о событиях мирового значения, которые развернулись здесь полтора года назад. И большинство этих событий были трагическими. Конечно, случались и триумфы…

Уже в 18 веке Ков был достаточно крупным морским портом. В годы наполеоновских войн он стал важной военной базой английского флота. Затем, в середине 19 века, город был в честь посетившей его однажды королевы Виктории торжественно переименован в Куинстаун и лишь в 1922 году городу вернули его историческое название.

Город был очень привлекательным для развития пассажирского пароходства. Этому благоприятствовали и его удачное географическое положение, и удобные гавани. Иименно отсюда, в 1838 году вышел небольшой пароход "Сириус", совершивший первый в истории трансатлантический пассажирский рейс. Через 18 дней пароход благополучно прибыл в Нью-Йорк, обеспечив себе славу, а своим хозяевам выгодный контракт.

В те времена между судоходными компаниями существовало своеобразное соревнование — кто быстрее всех успешно доберется до Америки. Именно это и удалось сделать "Сириусу". Правда для этого пришлось сжечь в топках парохода не только мебель, но даже внутреннюю обшивку, так как ближе к концу плаванья запасы угля в трюмах подошли к концу.

Так или иначе, рекорд был зафиксирован, судоходная компания получила право открыть постоянное судоходное сообщение с Нью-Йорком, а заслуженный пароходик вновь вернулся на свой обычный маршрут, Ков — Лондон, уступив право бороздить просторы Атлантики другим, более крупным судам. Достижение "Сириуса" стало важной и позитивной вехой в истории города, все остальные знаменательные события, были более трагичными

Трансатлантические круизы постепенно стали обычным делом, а внутренняя обстановка в Ирландии к концу XIX столетия стала катастрофически ухудшаться. Наступило время первой массовой волны эмиграции ирландцев в США. На такой шаг местных жителей толкали голод и безденежье. Основаная масса пароходов с переселенцами тогда отбывала именно из Кова.

В честь первых эмигрантов в современном Кове установлен памятник, изображающий женщину с двумя мальчиками. Это не просто трогательная композиция, скульптура посвящена некоей Энни Мур и ее братьям. Так случилось, что Энни стала первым человеком, который был зарегистрирован в новом миграционном центре на острове Эллис в Нью-Йорке. Кстати, там стоит похожий памятник. Сегодня статуя Эмми Мур считается одним из главных символов Кова и его изображение можно встретить на множестве сувениров.

Для Изумрудного острова такое массовое переселение местных жителей стало настоящей трагедией. Для самого же Кова это было большим испытанием: за короткое время с причалов города, в надежде на лучшую жизнь, отправилось более 2,5 миллионов человек. К сожалению, мигранты оказались не единственными, кого случилось провожать местным жителям.

В свой роковой рейс знаменитый "Титаник" выотправился из британского Саутгемптона, однако, на пути лайнер сделал еще несколько остановок. Так случилось, что ирландский Ков стал последним портом, в который заходил обреченный лайнер. И именно здесь на борт поднялись последние 200 его пассажиров, выжить из них суждено было лишь 40.

Трагедия "Титаника" стала еще одним серьезным потрясением для жителей города, но, все же, она произошла не на их глазах. Спустя всего лишь три года, им пришлось пережить еще больший ужас.

В 1915 году, всего в 45 милях от порта Куинстауна, германской подводной лодкой был торпедирован большой круизный лайнер "Лузитания". Об этом событии, послужившим формальным поводом для вступления США в Первую мировую войну, написано во всех учебниках истории, но только Ков помнит эту трагедию во всех ее ужасных подробностях.



"Лузитания" пошла ко дну в считанные минуты, унеся с собой жизни более тысячи человек. Можно представить себе, какой ужас пережили смотрители маяка на мысе Кинсейл, откуда была прекрасно видна разворачивающая трагедия.

На помощь гибнущему лайнеру немедленно были брошены все суда, находящиеся в тот момент в гавани Куинстауна, но спасти удалось немногих. Пострадавших размещали в городских отелях, а местные жители старались всеми силами помочь несчастным, оказывая медицинскую помощь и обеспечивая их всем необходимым, в том числе едой и одеждой.

Но еще более страшными оказались следующие за катастрофой недели, когда местные рыбаки ежедневно вылавливали из прибрежных вод множество тел погибших. Многие из жертв катастрофы были похоронены на городском кладбище, и в память о них, в центре Кова сейчас стоит монумент.



Гибель "Лузитании" стала последним серьезным испытанием для города, и хочется надеяться, что они закончились навсегда. Современный Ков — это тихий живописный городок с чистыми улицами, аккуратными разноцветными домиками и красивой набережной. А над городом, на высокой скале, величественно возвышается его главная достопримечательность — грандиозный неоготический Собор святого Колмана. Храм знаменит прежде всего своим уникальным карильоном из полусотни колоколов, и этим колоколам, безусловно, есть по кому звонить…