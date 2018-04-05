Подземный мир белого золота Сицилии

Сицилия — самый большой остров в Средиземном море. Известна она не только множеством исторических и архитектурных памятников самых разных эпох человеческой цивилизации. Привлекают туристов и невероятные по своей красоте соляные шахты острова.

Одна из самых известных находится в коммуне Реальмонте. Ее туннели протянулись под землей на глубине 100 метров на целых 25 километров. Шахта относится к работающим, а туристические экскурсии проводятся в отработанные галереи.

Для экономики региона добыча соли играет ключевую роль. Каждый день в карьерах Реалмонте, Петралия и Ракалмуто добываются тысячи тонн соли, которые затем покидают порт Эмпедокле и направляются прямо на север Италии и в северную Европу, где ее используют в пищеобрабатывающей и химической индустрии и для посыпания скользких дорог зимой.

По запасам калийных солей Италия занимает одно из ведущих мест в Западной Европе. На острове Сицилия в провинции Кальтаниссетта промышленные зоны представлены каинитом и содержат более 13% К2О. Общие запасы каинита оцениваются в 150 млн. т.

Но конечно, туристов сюда привлекает не рассказ о роли соли в экономике Сицилии. Спускаются они под землю, чтобы посмотреть, к примеру, на захватывающие узоры, которые украшают стены шахты - концентрические чередования светлых и темных полос.

Природный феномен объясняется просто: залежи минералов формировались постепенно, когда высыхал средиземноморский бассейн. В зимний и летний период из-за влияния разных температурных режимов цвет осадка менялся — так появились разводы, которые сегодня напоминают зебру.

Соляные месторождения — это не что иное как остатки высохшего древнего океана. Залежи соли могут находиться под землей иногда на глубине более 1 км, а могут на поверхности Земли, где они образуют соляные озера.

Ученые подсчитали, что в морской воде всех морей и океанов находится столько соли, что она могла бы покрыть весь земной шар коркой толщиной в 45 метров. Причем на долю всем известной поваренной соли приходится большая часть "белого золота".

Каменная соль может образовывать под землей огромные горы, не уступающие по величине самым высоким пикам Кавказа и Памира! Основание таких гор лежит на глубине 5-7 км, а вершины поднимаются до поверхности Земли и даже могут выступать из нее. Эти огромные горы называются "Соляные купола".

Эта соль, находящаяся в недрах Земли, возникла многие и многие миллионы лет назад. Время сделало ее очень твердой, монолитной — каменной. Но под действием высокого давления и высокой температуры соль под землей превращается в очень пластичный материал.

Добывают каменную соль путем устройства шахт в толще соляного пласта или купола. Прокладка широких ходов в толще соляных залежей осуществляется с помощью специальных врубовых машин. У шахтного способа добычи соли есть один серьезный недостаток — постоянная угроза обвала.

Как и во многих других соляных шахтах мира, в одной из галерей Реальмонте оборудована церковь. Здесь есть алтарь, фрески и распятие. Все, конечно же, изготовлено из соли, добываемой в забое. Одновременно в церкви могут находиться до 800 человек. Ежегодно в декабре под землей проходит церемония почитания святой Варвары, покровительницы шахтеров.