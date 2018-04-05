Как на церковных карнизах поселились гаргульи

Страшные или смешные, бесстыдные или трогательные — это все они, гаргульи, которых можно увидеть почти на всех соборах средневековья в Западной Европе. Функционально — это украшение для маскировки водостоков. Но легенды говорят, что на самом деле эти фантастические существа выполняют очень важную миссию.

Бытует мнение, что гаргульи, как и химеры, должны были служить в качестве защиты храмов от злых духов. Но такое мнение сформировалось относительно недавно, под влиянием романтизированных триллеров, а на самом деле, средневековые зодчие не вкладывали в свои творения такого понятия. Но не исключено, что крестьяне и простой люд, видевший гаргулий на стенах, был очень впечатлен. Равно как и наши современники. Если присмотреться к гаргульям, можно испугаться: настолько реалистично и жутко они выглядят.

Существует и легенда о Гаргулье, в которой рассказывается, что давным-давно в болоте, недалеко от Руана, жил огромный и страшный дракон. Он не давал жителям города спокойно жить, спокойно спать и даже спокойно торговать, так как часто нападал на купеческие корабли, приходившие в Руан по Сене.

Причем, в арсенале дракона были очень разные способы устрашения, иногда, по настроению, он дышал огнем, а иногда из его пасти вырывались бурлящие потоки воды. Чтобы чудовище не истребило город полностью, местные жители приносили ему ежегодные человеческие жертвы. К слову, дракон был женского пола, и звали ее Гаргулья.

Само французское слово "Gargouille" произошло от латинского термина, обозначающего горло или глотку и очень созвучно звуку клокочущей воды, а дракон нередко выступал в роли водомета — потопить судно ему ничего не стоило, как и поднять на море сильный шторм.

Но в конце концов нашлась и на Гаргулью управа: святой Роамн Руанский, который боролся не столько с драконами, сколько с язычниками, за что и был после смерти канонизирован. Долго он искал себе помощника, который согласился бы пойти воевать с драконом, но нашел лишь преступника, приговоренного к смертной казни.

Святой Роман решил использовать своего помощника, как приманку, и когда Гаргулья вылезла из своей пещеры, чтобы полакомиться человечинкой, епископ крестом и молитвами лишил чудовище воли, и она, как ручная, улеглась у его ног.

Хотя дракон и стал ручными, жителям Руана не терпелось его сжечь. Однако ничего у них не получилось — голова и глотка Гаргульи оказались негорючими, но остальное они все-таки уничтожили, после чего и решили выставить останки обманутого несчастного дракона на всеобщее обозрение, как символ победы святой Церкви над силами зла. А для этой цели лучше всего и подходил карниз местного руанского собора.

Такое экзотическое украшение местным жителям понравилось. И не только им. Вскоре жители соседних городов, завидуя руанцам, тоже захотели иметь подобное украшение на своих соборах. Но драконы-то все к тому времени в Европе закончились. Поэтому и стали делать каменных гаргулий.

С XI века изваяния гаргулий (имя стало нарицательным) в изобилии красовались на множестве культовых сооружений Европы. Памятуя о способности чудовища извергать воду, архитекторы начали использовать его каменных собратьев в качестве водостоков. Именно поэтому на многих соборах встречаются целые компании гаргулий, так как одного слива для огромного здания было явно недостаточно. Лишь в позапрошлом веке люди помиловали своих каменных "служак" и освободили их от работы, предоставив функцию отвода воды обычным водосточным трубам.

Гаргульи на храмах далеко не всегда изображают дракона, многие имеют вид вполне реальных животных или птиц. Все они не только служат водостоком, но и несут глубокий символический смысл, в том числе, олицетворяют некоторые из семи смертных грехов.