Новая теория: Большого взрыва не было, Вселенная не имеет начала?

Большой взрыв поставлен под сомнение. И если новая теория окажется жизнеспособной, придется признать, что своей существование наша система галактик начала как-то иначе.

Согласно новой гипотезе, ученые предположили, что наша Вселенная вообще никогда не имела начала. Как заявил физик-теоретик Сорья Дас из Университета Летбридж (провинция штата Альберта в Канаде) "возвраст Вселенно может быть бесконечен", хотя она конечна по своим размерам.

Благодаря новой концепции найдется и объяснение темной материи — этого таинственного и невидимого вещества, которое составляет большую часть Вселенной.

Напомним, принятая теория Большого взрыва говорит, что рождение вселенной произошло примерно 13,8 миллиардов лет назад. Знакоая нам система галактик, существующая сегодня, когда-то была сплющена в бесконечно плотную, крошечную, ультра-горячую точку под названием сингулярность. Этот маленький огненный шарик однажды взорвался и это взрыв привел к рождению всей Вселенной.

В соответствии с этой теорией и уравнением вся известная материя во вселенной находилась в одной точке (сингулярности большого взрыва).

Но это не совсем верно. В формулировке Эйнштейна законы физики действовали, прежде чем была достигнута сингулярность.

"Поэтому, когда мы говорим, что вселенная родилась с большого взрыва, мы на 100% не можем утверждать это с уверенностью", — говорит Бранден Бергер, соавтор Сорьи Дас.

В физическом мире существуют и другие противостояния, а именно — две самые доминирующие теории, как квантовая механика и общая теория относительности, которые до сих пор не согласованы.

Квантовая механика утверждает, что поведение маленьких субатомных частиц принципиально неопределенно. Это противоречит общей теории относительности Альберта Эйнштейна, по которой все вокруг является строго детерминированным, а это означает, что как все законы природы будущего полностью предопределены прошлым.

Но ни одна из теорий не объясняет, что такое темная материя, невидимая форма вещества, которая оказывает гравитационное притяжение на обычную материю, и которая не может быть обнаружена в большинстве телескопов.

Дас и его коллеги хотели найти способ решить некоторые из этих проблем. Чтобы это сделать, они изучили наглядное изображение квантовой механики, называемое бомовской механикой. В нем скрытой переменной определяется странное поведение субатомных частиц. В отличие от других формулировок квантовой механики, оно предоставляет возможность рассчитать траекторию движения частицы.

Использование этой старомодной формы квантовой теории, позволяет исследователям понять, и внести небольшие корректировки, которые впоследствии могут быть включены в теорию общей теории относительностиЭнштейна. Затем они выяснили, что происходило очень давно во времени.

В результате онри предложили новую формулировку: Большого взрыва никогда не было, а Вселенная бесконечно стара. Но как эту теорию проверить?

Один из способов интерпретации поправки квантовой теории является то, что она связана с плотностью темной материи, говорит Дас. Вселенная могла быть заполнена сверхтекучей материей из гипотетических частиц, достаточно тяжелых и известных как гравитоны, а так же ультра-холодных, призрачных частиц, известных как аксионы.

Один из способов проверить теорию, попробовать наблюдать за тем, как темная материя распределена во вселенной и понять, соответствует ли эти свойства предлагаемой сверхтекучей материи.

"Если наши результаты совпадают даже приблизительно, это будет здорово", говорит Дас .

Тем не менее, появление новых уравнений и теорий являются лишь одним способом примирить квантовую механику и общую теорию относительности. В любом случае, вселенная была когда-то очень маленький и горячей.