История самого богатого человека на Земле

"Богаче, чем это возможно описать" — так оценил несколько лет назад The Times состояние этого человек — средневекового короля мансы Мусы 1 из династии Кейта. Если оценивать его богатства с современном денежном эквиваленте, то получилось бы примерно 400 миллиардов долларов — куда как больше, чем у Рошильда или Рокфеллера.

Как жил и чем прославился этот правитель?

Вне всякого сомнения, манса Муса, или Канку Муса (Канку, или Конго, было именем его матери), был самым прославленным царем западно-африканской империи Мали. В арабских хрониках манса Муса и время его правления, особенно его хаджж в Мекку, освещены довольно хорошо. Наиболее надежные и чаще всего цитируемые хронисты — это Ибн Фадлаллах ал-Омари, Ибн Баттута и Ибн Халдун.

Время мансы Мусы обоснованно считается временем расцвета малийской империи. Важнейшей причиной распространения славы мансы Мусы за пределы Черной Африки, вплоть до Европы, был хаджж, который он совершил в Мекку в 1324 г. Историки единодушны в том, что манса Муса для того и совершил это путешествие, чтобы показать внешнему миру, и, прежде всего, арабским правителям побережья Средиземного моря, сколь богаты он и его страна.

Муса Кейта I стал правителем западно-африканской империи Мали в 1312 году. При коронации ему дали имя "Манса", что означает король или правитель. В ту эпоху средневековая Европа переживала мрачный период голода, эпидемий и бесчисленных гражданских войн и междоусобных распрей. В африканских же королевствах светило солнце и дела шли хорошо.

Владения Мансы Мусы охватывали обширные территории современных Мавритании, Сенегала, Гамбии, Гвинеи, Буркина Фасо, Мали, Нигера, Нигерии и Чада. Земли изобиловали драгоценными природными ресурсами, в частности, золотом. Что было на руку любившему красивую жизнь королю.

Богатство Мали определялось тремя важнейшими факторами. Прежде всего, в стране находилась часть золотых копей Западного Судана, то есть они были под прямым контролем мансы Мусы. В этом решающее отличие Малиот древней Ганы — цари Ганы не имели прямого контроля за добычей золота.

Во-вторых, манса Мусаконтролировал важнейшие караванные пути Западной Африки и взимал дополнительные пошлины с товаров, поступавших с побережья Средиземного моря. И, наконец, в годы правления мансы Мусы в Западном Судане царил мир. Отчасти это зависело от размеров войска Мали: у царя было 100 тысяч пехоты и 10 тысяч конницы.

Остальному миру африканский правитель стал известен после совершенного им в 1324 году паломничества в Мекку. Путешествие длиной в 6500 км было отнюдь не эконом­класса. Паломничество как акт аскетизма? Как бы не так! "Караваны его простираются так далеко, как может видеть глаз", — делился наблюдением современник.

Сопровождали короля, по разным источникам, от 60 до 80 тыс человек свиты. К обеду в самом сердце бесплодной пустыни в шатер паломника вносились корзины со свежими фруктами и подносы с рыбой и морепродуктами на льду.

Вот что пишут в некоторых источника: В 1324 г. (724 г. хиджры) король, или император Мали, страны в Черной Африке, в верховьях Нигера, пересек Сахару и прибыл в Каир, совершая паломничество в Мекку. На языке Мали — "малинке" — mansa означает "король", Муса (трансформированное Моисей) — мусульманское имя.

Он не первый правитель Мали, совершающий паломничество в Мекку; по крайней мере два, может быть три его предшественника побывали там. Но паломничество Мансы Мусы произвело сенсацию. Его сопровождала многочисленная свита.

Арабские хронисты, которые, вероятно, несколько преувеличивают, говорят о 12 000 или даже 14 000 рабынь, одетых в бархат и йеменские шелка, которые несли багаж. Представьте себе трудности, с которыми столкнулся этот кортеж при переходе через пустыню. Но главное — он привез с собой то, что составляло богатство и славу его страны: 100 вьюков (80 по другому источнику) золотого песка, причем каждый вьюк был весом в три центнера.

Прибыв в Каир, он сделал султану подарок ценой в 50 000 динаров… Чтобы не оставаться в долгу, последний отдарил его дворцом, лошадьми и верблюдами, а также предоставил эскорт для продолжения путешествия. Говорили, что он раздал так много золота, что цена на него в Каире упала.

Каирские купцы бесстыдно спекулировали на доброжелательности мансы Мусы и его свиты, их прямой неосведомленности: за товары, которые хотели приобрести малийцы, купцы заламывали непомерные цены, а те безропотно платили.

Малийское золото, которое шло на покупку тканей, рабынь и певиц, подорвало экономику Каира, поскольку неожиданное его изобилие поколебало установившуюся систему цен. Ухудшились и отношения малийцев с каирцами, поскольку манса Муса в конце концов понял, что его и его спутников водят за нос.

Царская щедрость к добру не привела: деньги Мусы и деньги, накопленные поколениями его предшественников, кончились, и ему пришлось брать в долг у одного каирского купца. Тот, впрочем, ничего не имел против: доверие к черному царю в Каире было велико. Всего своего состояния манса Муса в Каире, однако, не растратил. И поныне в Мали живы предания о том, как манса Хадж Муса, то есть царь-паломник Муса, позже, в Мекке, покупал дома и земли для черных пилигримов.

Манса Муса любил не только золото, но и ислам. По одной из легенд король распорядился возводить новую мечеть каждую пятницу на том месте, где разобьют привал.

Хотя манса Муса и придерживался веротерпимости, он видел в исламе важный фактор подъема уровня культуры народа. Арабские хронисты так превозносят стойкость мансы Мусы в вопросах веры, что историки считают это основанием полагать, что при нем учение Корана было обязательным в столице.

Манса Муса вернулся из Мекки в Мали в 1325 г. Обратный путь шел через Гадамес и Агадес. Царя, который, экономя носильщиков, путешествовал на спине верблюда, сопровождали учителя ислама, ученые и знатоки шариата. Человеком, который проводил в этом обществе многие часы, был уроженец Гранады, архитектор Абу Исхак, более известный под именем ас-Сахели.

Нашумевшее путешествие поместило африканского правителя не только в анналы истории, но и в географию. В буквальном смысле. Его изображением была украшена одна из самых авторитетных карт Европы средних веков. На рисунке король, конечно же, держит в руках золотую монету. Очень большую золотую монету.

А было это так: когда в 1339 г. еврей с Мальорки А. Дульсер создал одну из первых карт, называемых "портуланами", он на ней поместил Мали и короля Мансу Мусу с отметкой о его золотом богатстве. Собрат предыдущего Абрахам Крескес в 1375 г. перекопировал карту на свой атлас.

По их примеру на многочисленных картах конца средневековья помещают имя короля Мали, здесь его называют Гонго Муса (испорченное Канку Муса).

После двадцатипятилетнего правления Манса Муса умер в 1337 году. Место на троне занял его сын Маган I, и все пошло не так. Сыну было далеко до отца не только по части шика, но и как политическому руководителю. После недолгого, хотя и запоминающегося, расцвета, империя Мали двигалась к закату.

Магал I умер, пробыв у власти всего четыре года. Время его правления — 1337-1341 гг. Устная традиция называет его Маган Сома Бурема Кейн. Несмотря на краткость правления, Маган успел ослабить Мали. При нем сонгайские принцы Али Колен и Сулейман Нар, привезенные мансой Мусой (в качестве заложников), бежали в Гао. Манса Муса был мягкосердечен к ним: он назначил Али Колена, который проявил себя хорошим воином, начальником одного из подразделений малийского войска. Пользуясь своим положением, Али Колен запасся оружием для будущего восстания в Сонгай и, когда Маган пришел к власти, осуществил свой план — бежал с оружием в Гао и отказался от вассальной зависимости.

И другой удар в спину получил Маган: правитель (моро-наба) моси Насеге совершил грабительский набег на Томбукту. Моси всегда противились распространению ислама в Западном Судане, хотя при мансе Мусе они не рисковали открыто подняться против Мали. Но сразу, как только в Мали сменился властитель, они двинулись в военный поход. Моси теснили Мали и позже, при более сильных властителях, чем Маган. В результате этот самый большой народ Верхней Вольты сумел удивительно хорошо сохранить свои культурные традиции в течение веков.

Окончательный крах наступил в 15 веке после появления у португальцев треугольного паруса и их прибытия в устье Гамбии. Смекалистые европейцы начали вывозить из Африки золото и рабов, и от былого великолепия континента остались лишь легенды.