Что скрывается в шпиле Адмиралтейства?

Кораблик, который венчает семидесятиметровый шпиль Адмиралтейства в Санкт-Петербурге — источник множества легенд. ученые исследовали уже вдоль и поперек, но, не смотря на это, он все равно обрастает мифами. А всё потому, что до сих пор неизвестно, какой корабль послужил прототипом для его создания в 1719 году.

Первый кораблик-флюгер на шпиле Адмиралтейства появился еще в 1719 году. Его создал мастер Харман ван Болос со своими помощниками — русскими мастерами Иваном Шпаком, Иваном Сухим, Герасимом Ивановым и др.



Исследователи предполагают, что прототипом флюгера был первый корабль, вошедший в петербургский порт. Согласно другой версии, прообразом кораблика стал фрегат "Орел", построенный по указу царя Алексея Михайловича в 1660-х годах. По легенде, в носовой части флюгера-кораблика хранился личный компас Петра I, а его мачты были выполнены из чистого золота.

Строительством реального корабля занимался царь Алексей Михайлович в 1668 году, однако прослужил "Орел" недолго и был сожжен Участниками восстания С. Разина в 1970 году. Другая же версия говорит о том, что изображено на шпиле судно из Голландии, которое первым вошло в петербургский порт.

Более сотни лет кораблик-флигель украшал Адмиралтейство, пока во время ремонта его не заменили на новый, потеряв при этом оригинал. Еще через 70 лет во время следующего ремонта его сняли и поместили в Центральный военно-морской музей, а на шпиль водрузили уже третий вариант корабля, который мы можем видеть сегодня. Его вес 65 кг, а высота 2 метра. Весь он покрыт сусальным золотом и является не только символом Петербурга, но и России, как морской державы.

Ниже на шпиле находятся декоративная корона и яблоко-шар. По легенде, в ларце внутри шара лежат золотые монеты. В действительности же там хранятся отчеты о тех мастерах, что ремонтировали шпиль Адмиралтейства. Также в шаре можно найти и газеты тех лет, когда проходили работы по обновлению "адмиралтейской иглы".