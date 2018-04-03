Попробуем обмануть детектор лжи

Хотя результаты тестирования на полиграфе (детекторе лжи) не принимаются практически всеми судами США и Европы, ему нашли практическое применение. например, в Великобритании их используют в наблюдении за лицами, совершившими серьёзные половые преступления. Благодаря этому обратно за решекту удалось вернуть десятки преступников.

Кроме того, нередко полиграфы используют, принимая новых сотрудников в службу разведки и других государственных ведомств. То есть, к показаниям детекторов лжи относятся достаточно серьезно. Но есть ли у них уязвимость?

Обычно работа операторов состоит в том, чтобы задавать важные (Вы ограбили банк?) и не относящиеся к делу (Вы когда-нибудь брали что-нибудь чужое?) вопросы вперемежку. Поскольку на последний тип вопросов невозможно ответить "нет" совсем не покривив душой, показатели приборов при ответах на них можно считать исходными данными.

Главный принцип работы полиграфа — основываясь на таких данных физиологических показателей, как частота дыхания, пульс, кровяное давление и кожно-гальваническая реакция, задавая серии вопросов, составить представление о том, как человек реагирует на ложь, не находясь в состоянии стресса.

Таким образом оператор может расшифровывать результаты тестирования более точно, чем если бы он сравнивал их только с очевидной правдой (например, при ответе на вопрос "Вы мужчина?"). Те, кто знаком с работой полиграфа практический, считают: для того, чтобы перехитрить полиграф, нужно вычислить контрольный вопрос и усилить свою реакцию на него.



Предположим, если вам задают контрольный вопрос вроде "Вам когда-нибудь приходилось лгать, чтобы избежать неприятностей?" вы можете попытаться очень быстро решить математическую задачу в уме, чтобы умственная активность привела к повышению потливости, учащению дыхания и тд. Если вам удастся усилить реакцию на контрольный вопрос, то теоретически вы можете благополучно пройти тест.



По словам президента Американской ассоциации операторов полиграфа Уолта Гудзона, при помощи этой техники действительно можно обмануть операторов-новичков, но опытного человека провести гораздо сложнее. Менять параметры человеческого организма сознательно не так уж сложно, и существует множество сайтов анти-полиграфов, которые этому учат. Чему эти сайты не могут научить — так это тому, как изменить естественный отклик на вопрос оператора.

"Когда испытуемый пытается изменить или контролировать нормальные реакции своего организма, то машина регистрирует аномальные данные, которые оператор может легко распознать. Их специально учат распознавать неестественные физиологические отклики", — говорит Гудзон.

Так или иначе, но в 10-15% случаев результаты тестирования полиграфом признаются ошибочными. При этом ряд исследователей особенно озабочены тем, что чаще всего полиграф даёт ошибочные позитивные результаты (то есть невинных людей принимает за виновных), по сравнению с ошибочными негативными (то есть считает виновных людей невиновными).

Гудзон считает, что некоторые люди дают правдивые ответы, но заваливают тест, слишком старательно пытаясь контролировать отклики своего тела. "Когда честный человек невольно меняет свои физиологические показатели, изо всех сил стараясь благополучно пройти тест, его ответы могут быть приняты за ложь", — говорит он.



Многие исследователи считают ошибочным сам принцип работы полиграфа, поскольку физиологический отклик организма далеко не всегда является показателем лжи. В 2011 году специалисты Американской ассоциации операторов полиграфа провели собственное исследование и пришли к выводу, что результаты тестов оказываются неверными в 15 процентах случаев.