"Черная смерть" для Luftwaffe - Ил-2

Легендарный советский штурмовик Ил-2 немцы называли "чумой", "черной смертью" и "бетонным самолётом" (нем. Betonflugzeug).

Это советский бронированный штурмовик периода Второй мировой войны, созданный в ОКБ-240 под руководством Сергея Владимировича Ильюшин. Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом в истории авиации: за время серийного производства советская промышленность выпустила более 36 тысяч этих "летающих танков".

Ил-2 участвовал во всех крупных сражениях на советско-германском фронте, а также в войне против императорской Японии. Серийное производство самолета началось в феврале 1941 года и продолжалось до 1945 года.

После окончания войны Ил-2 стоял на вооружении ВВС Польши, Болгарии, Югославии и Чехословакии. Эксплуатация самолета продолжалась до 1954 года. За время войны было разработано более десяти модификаций самолета Ил-2.

Ил-2 представлял собой одномоторный самолёт смешанной конструкции, главной особенностью которого было включение брони в силовую схему планера. Бронекорпус штурмовика был клепаным из гомогенной стальной брони, закрывавшей двигатель, кабину летчика, радиаторы и некоторые жизненно важные для самолета агрегаты. Прозрачный козырек кабины имел толщину 64 миллиметра и выдерживал прямое попадание 7,62 мм пули с нулевой дистанции.

Изначально Ил-2 задумывался как хорошо защищенный штурмовик и поэтому сбить его было гораздо сложнее, чем другие самолеты тех лет. Есть документально зафиксированное свидетельство, когда с боевого вылета Ил-2 вернулся, имея более 600 попаданий, хотя конечно и эти машины несли ужасающие потери в годы войны. Главной "ахиллесовой пятой" Ил-2 была незащищенная задняя часть, которую, заходя в хвост, спокойно расстреливали более скоростные немецкие истребители.

Эта задача была решена в сражении под Курском, когда пилоты Ил-2 начали совершать над полем боя "карусель смерти", прикрывая хвосты друг друга от вражеских истребителей. Периодически штурмовики по одному выходили из общего строя, чтобы нанести удар по наземным целям, а затем возвращались на исходную позицию в круг.

Когда гитлеровские захватчики в июне 1941 года начали свое сокрушительное наступление на Восток, в прифронтовых частях было очень мало Ил-2. Одним из немногих, укомплектованных Ил-2 был 4-й штурмовой авиационный полк. В ходе отчаянных попыток сдержать наступление немецких механизированных колонн летчики Ил-2 заметили, что благодаря броне штурмовика он практически неуязвим для лобового пулеметного огня, и даже имеет шанс пережить попадание 20-миллиметрового пушечного снаряда.

В начале Великой Отечественной в период самых ожесточенных боев на десять боевых вылетов приходился один сбитый штурмовик. Однако, в 1943 году этот показатель был улучшен до одного самолета на 26 вылетов.

Одной из главных боевых задач штурмовика было на малой высоте и небольшой скорости наносить удары по наземным войскам. С этой миссией штурмовики типа Ил-2, несмотря на большие потери, справлялись успешно, и регулярно срывали танковые наступления вермахта, уничтожали живую силу и артиллерию в окопах и на позициях, и утюжили с бреющего полета незащищенные грузовики и легкобронированную технику.

Многие летчики, пилотировавшие Ил-2 становились легендами, как например, подполковник из Армении Нельсон Степанян, который лично потопил 13 вражеских судов, сбил 27 самолетов противника, подорвал пять мостов и уничтожил на земле почти 700 машин. Подбитый в декабре 1944 года в небе над Латвией, Степанян направил свой горящий самолет на вражеское судно.

По данным советских архивов следует, что всего во время Второй мировой войны было потеряно 11 тысяч Ил-2, хотя некоторые источники утверждают, что потери были в два раза больше. Несмотря на это, уже после войны, штурмовики продолжали нести службу в составе ВВС в 1950-х годах, а многие из них были переданы таким дружественным СССР странам как Монголия, Югославия и Польша. В НАТО штурмовикам Ил-2 были присвоены кодовые названия Bark и Вeast ("Лай" и "Зверь"), соответственно.

Эта боевая машина уже давно стала легендой и настоящим символом Победы. Вместе с тем, самолет Ил-2 можно назвать одной из наиболее противоречивых боевых машин Великой Отечественной войны. Споры вокруг этого самолета, его сильных сторон и недостатков, не утихают и по сей день.