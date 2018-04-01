Гипотеза симуляции: мы в реальности или в матрице?

Глава SpaceX Илон Маск заявил недавно, что наш мир скорее всего — компьютерная симуляция. Отвечая на вопрос журналиста, бизнесмен сказал: "Шанс того, что мы не в компьютерной симуляции, равен одному на миллиарды". То есть, Маск почти уверен в том, что наши жизни протекают лишь в искусственно-созданном мире, находящимся в базе данных суперкомпьютера, под руководством искусственного интеллекта.

Основной тезис изобретателя сводится к тому, что наша реальность не может быть основной. Куда как более верятно то, что мир вокруг нас и мы сами — виртуальные сущности, созданные сверхразвитой цивилизацией, уровня который мы, возможно, достигнем 10 тыс. лет спустя.

Со временем мы учимся создавать всё более и более реалистичные копии реальности, предполагает глава SpaceX, а это значит, что когда-нибудь мы доживем до такого момента, когда будет уже невозможно отличить реальность и симуляции и наоборот. "Вполне возможно, что некая цивилизация уже проделала этот путь до нас, и наш мир — один из её многочисленных экспериментов", — заявил он.

Маск сделал свой аргумент ещё более жёстким: "Или мы создадим неотличимые от реальности симуляции, или цивилизация прекратит своё существование".

Маск в этой своей уверенности не одинок, да и тезисы его не слишком свежи — в них явно отражаются мысли шведского философа Ника Бострома. В 2003 году в своей известной работе "Мы живем в компьютерной симуляции?" философ вывел три версии существования человечества:

Цивилизации вымирают, не достигнув постчеловеческой стадии, на которой они могут превзойти биологические возможности человека с помощью технических изобретений и строить искусственные модели сознания. Цивилизации, которые достигают того уровня, на котором они могут моделировать искусственную реальность по своему желанию, по какой-то причине в этом незаинтересованны; Если пункты 1 и 2 неверны, то нет почти никаких сомнений, что мы живём в компьютерной симуляции.

По Бострому получалось, что в этом случае реальность не одна, а их множество. То есть те, кто нашу реальность создал, может быть и сам частью другой смоделированной реальности, а создатели наших создателей — тоже кем-то созданы. И так — до бесконечности. Может быть множество уровней реальности, а их количество может увеличиваться с течением времени.

Если гипотеза верна, мы сами через какое-то время сможем достичь стадии "творцов" виртуального мира, который станет "реальным" для его новых обитателей. Никому в этот момент не вспоминается, скажем, игрушка "тамагочи"? А вдруг это не просто игрушка, а новая реальность, которую пытаемся создать мы?

Судя по всему, именно модель Бострома заставила Илона Маска предположить, что выбор у нас невелик: или создать неотличимые от реальности симуляции, или прекратить своё существование и развитие. Тот вариант, что постчеловечеству по каким-то причинам (например, этическим) будет неинтересно создавать виртуальные миры, Маск всерьёз не рассматривает.

Многие ученые очень критически отнеслись к размышлениям Маска. К примеру, вскоре на портале Motherboard появилась развёрнутая статья философа Риккардо Манзотти и учёного-когнитивиста Эндрю Смарта "Илон Маск неправ. Мы не живём в симуляции".

Авторы доказывают, что за гипотезой "виртуальной реальности" лежит несколько неправдоподобных допущений. Вот основные аргументы, с помощью которых авторы оспаривают аргументацию Маска:

Симуляция — это всегда объекты материального мира, существующие в реальности. Информация не существует отдельно от атомов и электронов, виртуальные миры — от компьютеров, которые, в свою очередь, являются частью физического мира. Следовательно, мы не можем отделить "виртуальное" от "реального".

Симуляция, неотличимая от реальности, перестаёт быть симуляцией.Простой технический прогресс не делает виртуальные модели более реалистичными: нарисованное яблоко не станет более реальным, если мы добавим к нему ещё больше пикселей. Если же мы создадим яблоко, которое можно съесть — химическое и биологическое материальное яблоко, — то оно по определению перестанет быть симуляцией.

Любая симуляция нуждается в наблюдателе. Симуляция неотделима от сознания, которое её воспринимает. Но мозг, который служит источником сознания — это не вычислительное устройство. Это крайне сложная биологическая машина, которую едва ли можно воспроизвести с помощью алгоритмических компонентов. Если полноценный искусственный интеллект и будет создан, то он будет сильно отличаться от человеческого.

Оппоненты обвиняют Маска в картезианском дуализме и платоновском идеализме, который восходит к самым ранним философским спорам о природе реальности. Действительно, его гипотеза предполагает, что симуляцию каким-то образом можно отделить от материальной реальности, а также разграничить базовый, наиболее "реальный" мир — и его виртуальные эманации. Сколько бы ни было уровней симуляции, за ними всегда предполагается один, последний, который является источником всех остальных.