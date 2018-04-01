Авраам Линкольн - мистик и президент

Авраам Линкольн, шестнадцатый президент США, был большим поклонником спиритизма и вообще всего мистического, да и вся жизнь его была наполнена мистицизмом. С потусторонними силами он проводил настолько много времени, что стал в этом деле настоящим профессионалом.

Рассказывали о его привычке запираться в комнате в полном темноте и "вызывать" духов. Во время одного из своих погружений он узнал дату собственной смерти. К слову, по сей день медиумы во всем мире утверждают, что дух бывшего американского президента — самый контактный и общительный.

Интерес к спиритизму проявился у Авраама Линкольна еще в самом начале его политической карьеры. После смерти горячо любимого сына Уилли он сильно тосковал и, как говорят, не мог не есть, ни пить, все время ходил грустный и бледный, а иногда и вовсе целыми днями лежал в кровати, не вставая. Вот тогда-то кто-то посоветовал ему посетить сеанс медиума и вступить в общение с духом Уилли. Как предполагают многие историки, этим советчиком была его собственая жена Мэри Тодд, хотя не исключено, что он и сам раньше интересовался спиритизмом.

В письме своему другу Джошуа Ф. Спиду, написанном в 1842 году, Линкольн отмечает, что его "всегда сильно влекло к мистицизму", и что он всегда ощущал, что его направляет "не собственная воля, а какая-то иная сила, которая подталкивает к миру мертвых, общение с которым возможно лишь посредством говорящей доски с буквами цифрами и указателем, которым управляют духи".

Нельзя исключать, что этот опыт "общения с потусторонним" мог как-то повлиять и на ход мировой истории. Если верить легенде, то именно с легкой руки духов он опубликовал в 1863 году манифест об освобождении рабов в Америке. Об этом в своих воспоминаниях писала одна из известных медиумов того времени, миссис Кранстон Лори. Правда, президент всегда занимал антирабовладельческую позицию. Видимо поэтому на сеансках и спрашивал духов возможна ли отмена рабства.

За время своего президентства Линкольн проводил сеансы с разными медиумами, к числу их принадлежали Дж. Б. Конклин, Нетти Коулберн, миссис Миллер, Кора Мейнард и многие другие. К слову, Мейнард ставила себе в заслугу манифест об освобождении рабов, утверждая это в своей автобиографии. Нетти Коулберн тоже приписывала себе эту честь, ссылаясь на то, как она в состоянии транса полтора часа убеждала Линкольна, что война не кончится до тех пор, пока он не отменит рабства.

Однако именно позиция Линкольна в вопросе рабовладельчества и стала причиной его убийства. 14 апреля 1865 года Джон Уилкс Бут выстрелил Линкольну в затылок, когда они с женой сидели в ложе столичного вашингтонского театра Форда. Через несколько часов Линкольн скончался.

Помимо спиритических сеансов, у Линкольна было два поразительных предупреждения о собственной смерти. Незадолго до выборов 1860 года он несколько раз видел в зеркалах свое отражение, и это вывело его из душевного равновесия.

Ему виделось одновременно два разных отражения. Одно из лиц покрывала смертельная бледность, и при попытке вглядеться в него оно тут же исчезало. Мэри Тодд Линкольн истолковала это как знак, что он будет вновь избран на второй срок, но до его окончания не доживет.

А всего за десять дней до убийства Линкольн увидел пророческий сон, о котором сделал запись в своем дневнике:

"Я поздно лег спать. И вскоре стал грезить. Казалось, вокруг меня разлилась гробовая тишина. Затем, послышались сдавленные рыдания, будто плакало множество людей. Мне казалось, что я встал с постели и медленно спустился по лестнице вниз. И здесь тишину нарушало то же самое скорбное рыдание, но оплакивающих не было видно. Я переходил из комнаты в комнату, но мне не попадалась на глаза ни единая живая душа, хотя на всем пути меня встречали все те же горестные звуки печали. Все комнаты были освещены, каждый предмет мне был знаком, но где же все эти люди, которые скорбят так, будто сердца их разрываются от горя? Меня это озадачило и насторожило. Что бы это значило? Полный решимости выяснить причину происходящего, — чего-то таинственного и ужасного, — я продолжал идти дальше, пока не дошел до Восточных апартаментов, куда я и вошел. Предо мной оказался катафалк, на котором покоилось тело, облаченное в погребальный наряд. Вокруг него стояли солдаты в почетном карауле и толпилась масса народу, — кто-то скорбно взирал на тело, лицо его было закрыто, остальные же горько плакали. "Кто умер в Белом Доме?" — спросил я у одного из солдат. "Президент", — последовал ответ. И тут толпу прорвало в громком горестном вопле, который и пробудил меня ото сна. В ту ночь я больше не уснул, и хотя это был всего лишь сон, с тех пор меня не покидает странное беспокойство".

Накануне покушения, вечером 13 апреля, Линкольн рассказал членам своего кабинета о странном сне. В день покушения президент поделился со своими телохранителем Курком: будет совершенно нападение, ему это снится уже три ночи подряд. Крук восоветовал отменить посещение театра, но Линкольн возразил: судьбы не избежать. Отправлять в театр, вместо привычного "всего хорошего" он сказал Круку "прости и прощай".

Траурный поезд доставил тело Линкольна домой в город Спрингфилд штата Иллинойс, чтобы предать его там земле. Говорят, что с тех самых пор ежегодно в апреле, в годовщину убийства Линкольна, призрак траурного поезда движется по рельсам того пути, по которому из столицы страны — Вашингтона — через штат Нью-Йорк и далее на запад, в Иллинойс, следовал настоящий траурный поезд. Однако поезд-призрак никогда не доходит до цели своего назначения.

Спустя некоторое время после смерти Линкольна его вдова Мэри Тодд решила устроить для себя фотосессию, пригласив известного фотографа Уилльяма Мамлера. Снимок, который вышел у него, стал историческим. На черно-белом фото и получился не только портрет жены президента, но просматриваются и расплывчатые очертания, напоминающие лицо самого покойного президента.

Поговаривают, что дух Линкольна так и бродит до сих пор по Белому Дому. Особенно часто якобы он появляется в своей бывшей спальне, которая до сих пор называется "комнатой Линкольна". В этой части здания размещаются приехавшие с официальным визитом главы государств, многие из которых рассказывали о происходящих там странных явлениях — от звука шагов до зрительных галлюцинаций.