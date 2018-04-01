Тайна сокровищ Великого Могола

Марк Твен, путешествуя по Индии, писал: "Это единственная страна под солнцем, которая бесконечно интересна мудрому и глупому, богатому и бедному. Единственная страна, которую желают увидеть все, а увидев однажды, уже не могут таким же взглядом смотреть на все другие прелести мира". Немалую лепту в процветание этой страны внесла легендарная династия Великих Моголов.

История царствования этой династии можно назвать одной из самых своеобразнейших в мировой истории. Моголы царствовали в империи, не сравнимой по величине и народонаселению ни с одной страной в мире, за исключением, пожалуй, Китая. Воины, поэты, строители, благородные мужи и коварные интриганы, великие влюбленные и отцеубийцы — Великие Моголы оставили после себя множество тайн, которые не разгаданы до сих пор.

Как образовалась империя Великих Моголов и почему так называлась, что в ней было монгольского? Имеют ли к ней отношение жестокие кочевники татаро-монголы и какое? Начинается легенда в Индии. Разобщенная страна в этот момент очень нуждалась в человеке, который смог бы ее объединить.

Великими Моголами называют династию властителей империи, созданной тюрками после завоевания ими в XVI веке Индии и прилегающих к ней земель. Это была богатейшая держава, падишахи которой буквально купались в золоте, драгоценных камнях, шедеврах ювелирного искусства.

Основателем империи Великих Моголов стал Бабур Захир-ад-дин Мухаммед (1483-1530). Претензии Бабура на власть были вполне оправданны — он был потомком Чингисхана по материнской линии и Тамерлана по отцовской (впоследствии Великий Могол Шах-Джахан официально объявит себя потомком Чингисхана и наследником титула царя Мира)

Как стало известно из исторических данных, сын Бабура — Хумаюн создал династию Великих Моголов. Далее события развиваются не весьма светло. При Панипате происходит война, которая оканчивается разгромом индийцев и убийством раджи Бикерамит. Семью Бикерамита схватили в плен. По этой причине жена решает отдать все богатства в обмен на их жизни. Среди отданных сокровищ был скандально известный алмаз Кохинур, или "Гора Света" на русском.

В 1504 г. войска Бабура вышли из Средней Азии и вскоре захватили огромные территории. Войско насчитывало всего около 20 тыс. человек. В 1526 г. в бою при Панипате войско Бабура разбило армию Делийского султаната, а в следующем году нанесло поражение объединенным силам раджпутов. Бабур занял делийский престол.

Так, собственно, и была основана империя Моголов. Пришедших с Бабуром завоевателей местное население именовало мухгалами, или мугулами Так называли жителей Моголистана, включавшего территорию Северной Индии и юга центральной и Средней Азии — отсюда и название династии. Границы многонационального государства Бабура в период его расцвета простирались от Кабула до Бенгалии.

Великими же Моголами назвали эту династию европейские путешественники XVII в. И именно это название прочно вошло в историческую литературу. Великие Моголы царствовали в Индии с XVI по XVIII век, их власть распространялась на огромную территорию, включающую большую часть современных Индии и Афганистана. Всего к этой династии принадлежало пятнадцать царей. Последним стал Бахадур-шах II (1837-1858). Не все они оставили о себе память, но были бесспорно незаурядные личности.