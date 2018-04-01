Взгляд со стороны: метро Нью-Йорка

Метрополитен Нью-Йорка — один из старейших. Его история началась еще в 1869 году, а уже в 1904 году открылась первая станция, построенная под землей. Он считается одним из самых протяженных в мире — на пятом месте после Сеула, Пекина, Шанхая и Лондона. Зато по количеству станций уверенно занимает 1 место — 468. Каждый день оно перевозит около 4,5 миллионов человек.

Нью-Йоркское метро можно легко изучить, главное, при пересадках следить за знаками. Схема метро кажется весьма запутанной и хаотичной, но это только вначале. На схеме цветами промаркированы линии метрополитена, поездам присвоен номер или буква, и двигаются они не по линиям, а каждый по своему маршруту.

Есть поезда-экспрессы, следующие через остановку, но они в выходные не работают. Метро в Манхэттене само по себе предмет особого рассказа. Вестибюли и переходы скудны на оформление, зато ньюйоркцы гордятся, что метро у них тихое и быстрое. А в переходах можно встретить замечательных музыкантов. Существует множество историй о том, как опытные продюсеры обращали внимание на талантливых, но никому не известных музыкантов и делали из них настоящих звезд.

Подобные легенды идеально вписываются в концепцию американской мечты. Немало здесь и бездомных, попрошаек или просто людей со странностями. Пассажиры несутся в поездах по уложенным три четверти века назад рельсам. Станции, бывшие когда-то украшением города, теперь весьма неприглядны. Горожане мирятся с этим, потому что у них нет иного выхода: от этого зависит их жизнь и существование. Главное, что система все таки функционирует.

Подземка Нью-Йорка — это уникальное и завораживающее место. Одну её любят, другие ненавидят. Все видят метро Нью-Йорка по-разному. Немало здесь и людей с преступными намерениями. Поэтому за своими вещами стоит приглядывать, ведь каждый день в метро Нью-Йорка множество кошельков, мобильных телефонов и других полезных вещей покидают своих законных хозяев без согласия последних.

Нравы, господствующие в метро, во многом копируют таковые на том участке поверхности, под которым оно проходит. В метро под центральным островом и Манхэттеном множество клерков, брокеров и бизнесменов, усталых или энергичных, но, как правило, весьма сдержанных. Чем дальше от центра, тем более раскрепощенно ведут себя люди.

Пусть вас не удивляют пассажиры, с комфортом развалившиеся на сиденьях или снявшие обувь и сидящие, забравшись на сиденья с ногами. Это никого не смущает, люди большого города давно привыкли не обращать внимания на странности и непредсказуемость окружающих.

Сравнивать метрополитен Нью-Йорка с московским — довольно любопытное занятие. Нью-Йоркское метро работает круглосуточно, но с довольно большими перерывами. Днем, например, стандартный промежуток между поездами — 10 минут.

С другой стороны, все расписания изменяются в зависимости от линии, времени дня и того, рабочий день или выходной. Многие линии работают по-разному днем и ночью, в течение недели и в выходные, то есть изменяется не только интервал между поездами, но и маршрут.

Метро Нью-Йорка — это не совсем подземка. Более того, некоторые линии не только проходят по открытому пространству, они расположены достаточно высоко над землей.

Бегущих лестниц в метрополитене Нью-Йорка почти нет, единственная находится на 34-й улице — Herald Square, там эскалатор соединяет разные уровни уже под землей. Кое-где есть лифты для инвалидов, но при всеобщей озабоченности американцев правами "неспособных" (disabled) людей метро вряд ли можно отнести к передовым в этом смысле объектам. Хотя уже стали появлятся на станциях спецалиьные лифты для колясочников.

Поскольку метро в Нью-Йорке очень старое и радикально реконструировать его никто не собирается, то вполне естественно, что оформление станций оставляет желать лучшего.

Конечно, как и любого метро, есть свои легенды и у ньюйорской подземки. К примеру, есть люди, которые уверяют, что призрак пса Рузвельта до сих продолжает спускаться в метро. Призрак собаки якобы встречали на одной из закрытых веток.

Рассказывают, что для того чтобы Рузвельту удобнее было путешествовать по Нью-Йорку, сконструировали состав из пяти бронированных вагонов. Он перемещался вдоль тайной подземной ветки — от Центрального вокзал к отелю Waldorf Astoria. Скочтерьер Фала нередко сопровождал президента.

Ветка закрыта, но любители мистики считают, что привидение пса приходит на станции в поисках хозяина. Чтобы понять, как американцы любят Фала, стоит сказать, что его даже признали почетным рядовым американской армии — терьер якобы пожертвовал доллар на военные нужды.

Пса подарили президенту на Рождество в 1940 году, и Рузвельт старался с ним не расставаться. В конце концов собаку похоронили рядом с ним в 1952 году — через семь лет после смерти главы государства.