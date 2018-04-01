Как объяснить дежавю?

Практически у всех когда-нибудь возникало такое ощущение, что происходящие события когда-то уж случались: кажется, что мы уже были в тех или иных местах, встречались с каким-то человеком, хотя вообще-то совершенно точно переживаем или видим в первый раз.

В какие игры заставлят нас играть наш разум? Реальность это или мистика? И есть ли этому научное объяснение?

Сам термин дословно можно перевести как "ранее увиденное". Впервые его использовал психолог из Франции Эмиль Буарак в свей книге "Психология будущего", где он впервые описал такие случаи, которые раньше психологами не рассматривались. Что такое дежавь, специалисты объяснить не могли, поэтому старались не затрагивать такую щекотливую тему, которую называли по-разному: "парамнезия", "промнезия", что значило "уже испытанное", "ранее увиденное".

Вопрос о том, почему возникает дежавю, и по сей день остается загадочным и до конца нераскрытым, хотя, конечно, есть несколько гипотез.

Тем не менее, есть нечто общее между дежавю и более распространенной ситуацией, при которой кто-то кажется знакомым, хотя вы не помните имени этого человека и обстоятельств знакомства. В отличие от дежавю, учёные могут воспроизвести такое ощущение узнавания в лаборатории. Один из способов сделать это — попросить участников исследования оценить лица и места, как виденные ранее, так и нет.

Такие исследования помогли учёным понять, что узнавание и воспоминание — это две разные формы памяти, которые работают вместе. Чувство смутного узнавания люди испытывают легко, а вот конкретное воспоминание, требующее установления ассоциаций и критического подхода, занимает больше времени. Например, если какой-то человек кажется вам знакомым, вы сможете разобраться, кто он такой, поговорив с ним и достроив картину.

Функциональные исследования с помощью МРТ показали, что в распознавании знакомых изображений участвуют перирхинальная кора и прилегающая область, называемая корой парафтопампала. Оба этих отдела отправляют информацию в гиппокамп, который также участвует в работе памяти. Полный опыт воспоминания может представлять собой объединение сходящихся сигналов от перирхинальной и парафтопампальной области.

Оказывается, как только мы попадаем в новое место или обращаем внимание на лицо какого-то человека, вся эта информация тут же "всплывает" в гиппокампе. Откуда она там взялась? Ученые говорят, что его клетки заранее создают так называемый "слепок" любого незнакомого места или лица. Выходит что-то вроде проекции. Что же получается? Мозг человека все программирует заранее?

Как мы уже сказали, есть несколько версий по поводу того, что такое дежавю и почему оно происходит. Согласно данной гипотезе, эффект относится к проявлениям, так называемой, ложной памяти. Если при работе мозга происходят сбои в определенных его областях, он начинает все неизвестное принимать за уже известное. Как полагают специалисты, ложная память "срабатывает" не в любом возрасте, ей свойственны определенные пики активности — от 16 до 18 лет, а также от 35 до 40.

Первый пик активности ложной памяти ученые объясняют тем, что подростковый период очень эмоционально выражается во всех отношениях. Люди в это время достаточно драматично и остро реагируют на происходящие события. Отсутствие большого жизненного опыта тоже играет не последнюю роль в том, почему происходит дежавю. Это своего рода компенсация, подсказка. Эффект проявляется тогда, когда подростку нужна помощь. В этом случае мозг "обращается" к ложной памяти.

Второй пик приходится как раз на кризис среднего возраста. Это переломный период в жизни человека, когда чувствуется ностальгия по прошлому, есть определенные сожаления или желание вернуться в былые годы. Вот тут мозг снова приходит на помощь, обращается к опыту. А нам это дает ответ на вопрос: "Почему бывает дежавю?".

Надо сказать, что данная гипотеза значительно отличается от предыдущих. Доктора ни секунды не сомневаются в том, что значение дежавю нельзя игнорировать, ведь это психическое расстройство. И чем чаще эффект проявляется, тем серьезнее обстоит дело. Они утверждают, что со временем это перерастет в длительные галлюцинации, опасные как для самого человека, так и для его окружения.

Медики после проведенных исследований заметили, что явление это бывает в основном у людей, страдающих от всевозможных дефектов памяти. Парапсихологи не исключают и еще одну версию. Так, они склонны связывать дежавю с реинкарнацией (переселение души человека после смерти в другое тело). Естественно, современная наука такую версию не принимает.