Иногда преступления бывают просто нелепыми

Преступления, как и преступники, бывают разные. Какой-нибудь криминальный гений сможет спланировать такой преступление, что вся полиция мира не сможет его раскрыть. Слово "преступление" ассоциируется с такими прилагательными, как "кровавое", "дерзкое", "страшное", "неслыханное". Соответственно и преступники — это люди страшные, кровавые, дерзкие. Такими мы чаще всего видим их в блокбастерах.

А кто-то из преступников так невезуч, что лучше бы ему стать добропорядочным гражданином, чтобы лишний раз не оказаться в глупом положении. Давайте посмотрим небольшую подборку самых нелепых преступлений.

Срок за поджог сигар

Один американский господин прикупил коробочку очень дорогих и редких сигар. Таких дорогих и редких, что он их даже застраховал, среди всего прочего и от пожара. Через месяц сигары уже кончились, а он даже не внес первый взнос по полису. Это не помешало ему обратиться в страховую компанию с заявлением, что сигары были утрачены в связи с "серией маленьких пожаров" (тут надо понимать, что в английском "огонь" и "пожар" обозначаются одним словом fire).

Компания платить отказалась, резонно ответив, что, собственно, он употребил сигары самым естественным для сигар образом. Что же, господин обратился в суд и выиграл дело. В судебном решении судья признал, что исковое заявление, прямо скажем, несерьезно, но в то же время в наличии имеется полис, сигары застрахованы от огня, и этот полис не определяет "желательность" или "допустимость" каких-либо видов огня. Так что страховщикам следует заплатить.

Страховщики не стали заморачиваться с долгими и дорогостоящими апелляциями и выплатили 15000 долларов за "сгоревшие" сигары. Впрочем, насладиться новыми халявными сигарами не удалось, поскольку сразу после получения наличных по чеку этот господин был арестован.

На основании того же полиса и своих же свидетельских показаний на суде, он был обвинен в 24 эпизодах умышленного уничтожения застрахованного имущества через поджог. Итог нового процесса — 24 месяца тюрьмы и 24000 долларов штрафа.

Жертва орфографии

Американский гражданин решил обчистить банк. Для гоп-стопа он выбрал отделение ближайшего известного банка. Явившись туда, он не стал поднимать шум, а решил изложить свою просьбу письменно и на банковском бланке написал: "Гони, сука, бабосы, а то всех тут порешу". В этом несложном тексте он умудрился допустить девять орфографических ошибок.

Но так или иначе, встал в очередь к окошку. И тут он что-то занервничал, предположив, что вдруг кто-то увидел, как он писал записку, и уже звонит в полицию. От греха подальше он вышел из этого банка, перешел через дорогу и вошел в отделение другого банка. В конце концов, какая разница, какой банк грабить?

Он вновь встал в очередь к заветному окошку — на это раз уверенный, что никто его не видел и все пройдет как надо. Очередь подошла, он протянул записку девушке в окошке, а та, увидев девять орфографических ошибок в пяти словах, решила, что парень-то скорее всего лох. И не растерялась. Я, говорит, записку принять не могу, потому что она написана на бланке не нашего банка, а соседнего. Так что вы идите туда и там ее покажите.

И что выдумаете? Парень так и сделал. То есть опять пошел через дорогу и вернулся в первый банк, где его уже поджидали полицейские, вызванные смекалистой операционисткой.

В суд с наркотой

На суде в Мичигане, подсудимый по делу о хранении наркотиков Кристофер Янсен заявил, что он был обыскан без ордера. Прокурор ответил, что куртка Янсена в момент обыска как-то странно оттопыривалась, и у офицера были подозрения, что под курткой пистолет, а в этом случае ордер ему не нужен.

"Полная ерунда" — сказал Янсен, — "я в той же куртке, что и тогда, где здесь спрятать пистолет? " С этими словами он снял куртку и отдал ее судье, который и нашел в кармане куртки пакет с кокаином. В заседании пришлось делать перерыв, поскольку минут пять судья с трудом мог сидеть от хохота.

Ниндзя-викинг

Норвежский преступник взял на гоп-стоп АЗС. Переодетый как ниндзя и вооруженный ножом грабитель ворвался на заправку и взял кассу, после чего скрылся на велосипеде. Добыча была скудна: всего несколько норвежских долларов. Но нидзя-викинг был не лыком шит и не лаптем делан. Он отзвонил в местный таблоид и за вознаграждение в качестве свидетеля донес фактически на самого себя. А на деле сообщил, что на заправку пришел грабить якобы другой викинг в куртке с капюшоном, с ножом в руках и саблей в заднем кармане брюк.

Почуяв кураж, бандит лично явился в полицию, дал показания, протянул руку к вознаграждению, но тут был опознан как преступник.

Шапка-невидимка

В Дюссельдорфе осудили грабителя банков Марко Н. А попал в руки провосудия он нелепо до смешного. Сначала он долго топтался у дверей, ожидая открытия. Затем еще в течение трех часов тусовался у входа, собираясь с духом и привлекая внимание своим своеобычным в этот жаркий день прет-а-порте: шорты, безрукавная майка и шерстяная шапка.

Наконец Марко Н. вошел в банк, натянув шапку на лицо. При этом он очутился в полной темноте, поскольку прорези сделал на затылке и теперь ни черта вокруг не видел. Пройдя несколько шагов вслепую, горе-грабитель очутился прямо перед камерами видеонаблюдения. Потеряв всякое соображение, он в панике сорвал с себя шапку и подставил под камеры открытое лицо.

После этой "фотосессии" Марко кинулся к кассиру и наставил на нее зажигалку-пистолет, требуя кэш. Служащая банка послала его ко всем чертям, что он и сделал. Но ушел Марко недалеко и был взят полицаями в дверях. Судья на процессе посоветовал Марко Н. не позориться, впредь банки не грабить и присудил год условного заключения.

Обезвредь напарника

Детройт: пара грабителей ворвалась в магазин звукозаписей, нервно водя дулами револьверов из стороны в сторону. Один из них заорал: "Никому не двигаться!!!" Когда его напарник дернулся к кассе, верный своему слову, он застрелил напарника.

Законопослушный грабитель

Молодой человек с дробовиком зашел в магазинчик и потребовал наличность из кассы. После того, как деньги были погружены в сумку, он увидел большую бутылку виски, и потребовал добавить ее к деньгам, однако получил от продавца отказ: у продавца были сомнения в том, что грабитель достиг 21 года.

После некоторых препирательств, грабитель достал водительские права и предъявил их продавцу, которые, после тщательного изучения, согласился с правомерностью получения алкоголя и упаковал бутылку в сумку. На чем они и расстались. Впрочем, расстались ненадолго, потому что через два часа грабитель был взят полицией в собственной квартире, ибо продавец сообщил имя и адрес, указанный в правах!

Любопытство подвело

Опять Детройт: прогуливающийся молодой человек обратил внимание на наряд полиции, который показывал окружной детворе новый компьютер, установленный в их патрульной машине. На вопрос, как эта штука работает, полицейский взял у него права и стал вбивать данные.

Через несколько секунд бедолага был повязан по всем правилам, ибо экран компьютера упрекал его в вооруженном ограблении, совершенном два года назад в г. Сент-Луис, штат Миссури.

Вор-гурман

В Голландии был пойман взломщик. Он был жаден не столько до денег, сколько до еды. Зайдя в квартиру, грабитель решил пожарить рыбу. И стал жарить. На запах проснулась хозяйка. Когда она спустилась вниз, следуя к источнику запаха, то с удивлением обнаружила мужчину, стоящего около духовки и ожидающего окончания приготовления блюда. Кроме того, злоумышленник еще и курил сигареты хозяйки.

Приехавшей полиции он заявил, что просто обожает рыбу. Вор обожал также холодное пиво и вообще все, что можно взять на зуб. Из вещей он украсть так ничего и не захотел.

Три срока за мобилу

В Италии коза ностра вновь показала свой зубатый оскал. Жертвой оскала стала старушка 77 лет. Ее ограбили. Однако скокарь оставил после себя важный вещдок. Он обронил мобилу. Недолго думая, женщина подала заявление на преступника, прихватив с собой в полицейский участок его сотовый аппарат.

35-летний воришка не сразу обнаружил пропажу. Увидев, что его телефона и след простыл, он решил позвонить на свой номер. Номер ответил голосом незнакомца. Преступник настолько обрадовался, что сразу же назначил встречу.

Но и это еще не все. На встречу он отправился не своим ходом. Предварительно парень угнал скутер и на нем подъехал к месту Х. Но по дороге он умудрился ограбить еще одну итальянку. Так что, в условленном месте его поджидала дюжина карабинеров. Таким образом полиция арестовала преступника за три преступления сразу.

Жену ограбил

Грабитель из Палермо, управляя мотоциклом, выхватил на ходу сумочку у прохожей женщины. Импровизированный мото-гоп-стоп чуть было не закончился трагически. Женщина не сразу выпустила сумочку из рук, и мотоциклист проволок ее по асфальту полторы мили вокруг города. Прохожие, на глазах которых происходило это, немедленно вызвали карабинеров.

Стражам порядка удалось по горячим следам арестовать моторизованного грабителя. Каково же было удивление задержанного, когда в жертве, которую он волок полторы мили по периметру Палермо и всей Сицилии и ухмылялся, добавляя газку, он узнал собственную жену. Теперь преступнику грозит не только приличный срок тюремного заключения, но и бесконечные перебранки во время свиданий с супругой.

Полный бак

В Бухаресте местный румын украл из чужой машины барсетку, в которой находилось 40 тысяч долларов. Он ловко запрыгнул в машину своего сообщника, и она сорвалась с места. Но далеко уйти от полиции барсеточникам не удалось: они не проехали и километра, когда бензобак опустел.

В принципе, преступление было тщательно спланировано. Ворам было заранее известно о времени и месте, где можно будет поживиться заветной барсеткой. Единственное, чего они так и не сделали, — это не заправили машину.

В кольце врагов

Немец Гюнтер крал по-тихому вино, сладости и энергетические напитки в магазине при автозаправочной станции. И думал, что все шито-крыто. А в это время за ним с интересом наблюдала целая сотня полицейских, которые направлялись в полном составе в Гамбург на новое место службы и остановилось заправить свои автобусы топливом.

Через стеклянные двери здания констебли с интересом наблюдали, как Гюнтер воровал на заправке все подряд, что плохо лежит, и как прокрался мимо продавца, утаив краденое. Но едва он вышел на улицу, как был окружен огромной толпой полицаев-карателей.

Жадность подвела

Некая дама обратилась в полицию с заявлением об угоне машины, сообщив при этом, что в машине остался мобильный телефон. Офицер позвонил по телефону, сказал, что, мол, по объявлению в газете и давно о такой тачке мечтал. Назначили встречу. Встретились. Арест, суд, тюрьма.

Язык — враг

Оклахома: Подсудимый по делу о вооруженном ограблении Денис Ньютон послал к черту своего адвоката и стал защищаться сам, и у него даже очень неплохо это получалось, пока прокурор не вызвал свидетеля — дамочку, менеджера ограбленного магазина, которая его опознала.

Денис вскочил, обвинил свидетельницу во лжи, и в сердцах сказал "Жаль, что я тогда не отстрелил твою пустую башку! ", правда тут же быстро добавив:- "Если бы, конечно, я там был:" У присяжных заняло всего 20 минут чтобы решить, что 30 лет будет в самый раз!

Юморист

Один английский водитель был засечен автоматическим радаром. Через некоторое время он получил по почте из полиции квитанцию на 40 фунтов и фото своего авто. Вместо того, чтобы платить, он просто послал в полицию фото 40 фунтов. Через несколько дней он опять получил конверт, в котором опять было фото, на этот раз фото: наручников. Художественная сила этой фотографии оказалась фантастической — квитанция была оплачена в тот же день.

"Откровенно говоря, вы идиот…"

Преступление жителя туманного Уимблдона Мохаммеда Замана поразило английского судью. Заман угнал машину и на ней приехал прямиком в полицейский участок, где во всем сознался. Судья назвал преступление "странноватым".

"Откровенно говоря, вы идиот, и, надеюсь, вы это понимаете", — заявил он подсудимому. "Да, Ваша честь", — покорно признал подсудимый.

Доджсон выпустил Замана под символический залог. Заман должен был всего лишь явиться на следующее заседание, где его намеревались признать недостойным тюремного заключения по причине глупости. Однако Заман оказался еще глупее, чем думал судья, и не явился на следующее судебное заседание, где его намеревались признать недостойным тюремного заключения по причине глупости. И тогда судье скрепя сердце пришлося-таки выписать ордер на арест.