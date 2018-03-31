Вход Господень в Иерусалим - Вербное восресенье

Когда-то этот праздник в России был одним из самых популярных. Сегодня из всех традиций Вербного воскресения осталось разве что "шествие" верующих с освященными вербочками по домам — после всенощной в субботу.

1 апреля православные верующие отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Установлен праздник в память о том дне, когда Иисус торжеситвенно въехал в Иерусалим. Но недолгим было ликование встречающей его толпы: всего четыре дня спустя эти же самые люди будут требовать, чтобы Христа распяли.

В 30 году нашей эры окрест Иерусалима разнеслась весть о неком страннике, чудеса творящем: неизлечимо больных он излечивал, ослепшие снова видели свет, а прокаженным возвращалась здоровая кожа. А еще рассказывали о поистине волшебном воскрешении из мертвых Лазаря, брата Марфы и Марии, умершего до того за четыре дня. Он вышел неожиданно из склепа живым и невредимым, обвитый погребальными пеленами.

И все эти чудеса творил Иисус, которого в народе называли Спасителем и Мессией. Очень быстро у Сына Божьего появляет огромное число учеников и последователей, несущих добрую молву о нем. "Он наконец-то принесёт Иудее, порабощенной римлянами, свободу! Воздвигнет новое царство!" — ликовал народ.

Простой люд видит в Иисусе своё светлое будущее, а главное — свободу от поработителей-римлян. Однако власть Иерусалима по понятным причинам не разделяла предвкушение счастья и радостных ожиданий — и немудрено. Появление Мессии пошатнуло бы, а то и напрочь уничтожило бы удобный для них порядок.

Тревожились и церковные иерархи: Иисус был для них смутьяном, ниспровергателем основ. И слава о чудесах, творимых по слову Иисуса, разносилась по городам да селениям, так, что ничего поделать с этим было нельзя.

Восторг от мысли, что победа над всей тьмой и несправедливостью мира уже недалеко, захватило даже учеников Христа. И они будто и не слышат горечи в словах Спасителя, пропускают исполненные скорби предупреждения Иисуса мимо ушей, не замечают Его горькой сосредоточенности — к чему скорбь, всем хочется быть победителями! Все жаждут, чтобы вокруг воцарилось царство справедливости, любви и радости.

И вот, ровно за шесть дней до иудейской Пасхи, Иисус, который раньше путешествовал пешком, вдруг попросил своих последователей привести ему из ближайшего поселения молодого осла, на которого не садился ни один человек.

"А если кто скажет вам: что вы делаете, — продолжает Иисус, — отвечайте, что он надобен Господу". Действительно, после таких слов хозяева животного безоговорочно отдают того ученикам Христа, те приводят осленка к Учителю, и после того как на него вместо седла постилают одежды Иисуса, Спаситель въезжает в Иерусалим через главные ворота. Въезжает "на осляти" — символе мира на востоке.

Пожалуй, это был единственный случай в земной жизни Иисуса, когда народ прославлял его не таясь, с криками "Осанна". Ликующие люди, не скрывая радости, устилали путь Спастеля листьями пальмы и своими одеждами, показывая таким образом свою безграничную любовь и высочайшее уважение к Сыну Божьему. За осликом, несущим на своей спине Мессию, бежали дети, девушки и женщины, размахивающие пальмовыми ветвями, символизируя высочайшие почести.

Поэтому Вербное воскресенье (история праздника связана не только с религией, но и (косвенно) с географическим положением и климатом Израиля, из-за чего его ещё называют Пальмовым воскресеньем) означает Вход Господень в Иерусалим, ибо в своём Сыне в городе побывал сам Бог-Отец. Сам же праздник — это символ того, что израильский народ поверил в Иисуса и признал его Мессией, Спасителем, чьё призвание — сделать мир лучше, добрее и гармоничнее.

Пройдет всего четыре дня, и та же толпа, что сегодня восторженно приветствует Иисуса криками "Осанна!", будет требовать от Пилата: "Распни Его!" Чтобы объяснить эту стремительную перемену, надо понять, чего именно люди ждали от Христа.

Одни видели в нем нового политического Мессию, царя, устроителя нового царства. Другие того, кто накормит их. Третьи, возможно, ожидали новых чудес и исцелений. А он не был ни тем, ни другим и не третьим.

"Царство мое не от мира сего! Царство Мое не отсюда", — говорит Иисус Христос. В день Входа Господа в Иерусалим происходит не торжественные въезд на царство, нет, иное: Иисус грядет на вольные страдания.

И делает это из любви к человеку — пройдет всего несколько дней, и произойдет другое шествие — шествие Христа на Голгофу. И именно это — вступление Господа нашего Иисуса Христа на путь Крестных страданий вспоминают в день праздника Входа Господня в Иерусалим.

"Когда входил Ты, Господи, / во святой город, восседая на осленке, / Ты с готовностью шел к страданию, / во исполнение Закона и Пророков", — слышим мы на богослужении. Как выразился один священник, "Церковь, в отличие от иерусалимской толпы, понимает, за что именно подобает воспеть Христу осанну". Не за чудеса исцеления, или вообще любые чудеса, нет, за чудо Любви. Любви, не на словах. Любви действенной. Любви, которая так велика, что Господь ради нас вышел на Свой Крестный путь — путь страдания, путь Распятия, путь Крестной смерти.

Может, конечно, возникнуть вопрос: если путь Сына Божьего устилали пальмовыми листьями, почему же в России этот праздник называется Вербное воскресенье? А связано это связано с тем, что на Руси никогда не произрастали пальмовые деревья, в то время как палестинский климат непригоден для вербы.

Поэтому Православная Церковь приняла решение сменить растение, символизирующее Вербное воскресенье. История праздника, православный вариант которого актуален в наши дни, предполагает вместо пальмовых листьев использовать веточки вербы из другого, языческого обряда, который существовал на Руси в дохристианские времена.

В субботу перед Вербным воскресеньем во всех православных храмах проводится всенощное бдение, во время которого священники окропляют их святой водицей, освящая вербу и придавая ей волшебный свойства. Например, она оберегает дом от гроз и пожаров, всех его обитателей — от нечистой силы, а почки вербы излечивают многие болезни.

Именно поэтому принесённую из церкви вербу ставят в изголовье кровати, на которой лежит занедуживший человек, а также побегами несильно стегают детвору, чтобы росли здоровыми и сильными. Помимо этого, в отваре освящённых ветвей вербы принято купать малышей, чтобы те были здоровыми. Считается также, что почки вербы помогают победить бесплодие, поэтому многие отчаявшиеся женщины, мечтающие о ребёнке, едят их и молятся Пресвятой Богородице.