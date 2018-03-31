Военная тайна №10003 - военные экстрасенсы

Сверхъестественными возможностями человека спецслужбы СССР интересовались еще задолго до Великой отечественной войны, однако исследования, которые проводились в этой области носили не систематичный характер. И только в конце 1980-х годов удалось хоть как-то структурировать полученные данные на эту тему.

Когда в СССР началась перестройка, Пентагон при поддержке ЦРУ в программе "Звездные врата" активно разрабатывал технологии пси-атак, дающие возможность оказывать энергоинформационное воздействие на противника. Они получили название "Мозговые войны".

В исследовательском центре американскими учеными было начато изучение так называемого дальновидения, что очень похоже на русское понятие ясновидение. В частности, изучалась возможность использования этих способностей для осуществления экстрасенсорной связи со своими подлодками. Кроме того, были сделаны попытки, при помощи тех же способностей, определить координаты советских ядерных ракетоносцев, находившихся в океане.

Необходимость защиты страны от подобных западных пси-атак заставили советские спецслужбы тоже заняться вопросом экстрасенсорных возможностей человека. Правительство и министерство обороны нуждалось в суперэлите — людях, обладающих феноменальными способностями.

После распада СССР одной из задач программы "Звездные врата" было разжигание вражды между Российской Федерацией и Китаем. Результатом спровоцированного американскими военными экстрасенсами конфликта стала бы обескровленная Россия и ослабленный КНР, что в конечном итоге могло закончиться глобальной ракетно-ядерной войной. Предотвратить это сумели кремлевские офицеры — парапсихологи.

Но начало этому было положено в 1989 году, когда по инициативе начальника Генерального штаба генерала армии Михаила Моисеева было сформировано новое подразделение — войсковая часть 10003. Эта военная часть была сформирована с целью оказывать помощь в решении многих специфических проблем.

Руководителем государственных программ противоборства с вероятным противником в области психосферы стал заслуженный военный специалист, видный ученый-антропофеноменолог, генерал-лейтенант А. Ю. Савин.

Саму же идею создания такого подразделения министру обороны Дмитрию Язову "подкинули" многочисленные экстрасенсы, утверждающие, что смогут без всякого оборудования раскрыть местонахождение вражеских объектов: подлодок, кораблей, воинских частей.

Весь штат части насчитывал 10 человек, которые отличались неординарным и масштабным мышлением и имели незаурядные способности к военному делу. Тогда же появилось и шуточное название части — "тысяча и три ночи", под которым подразумевалось, что там занимались чем-то несерьезным и сказочным.

Сотрудники и военнослужащие в/ч 10003, используя свои феноменальные способности, работали в четырех направлениях:

Предотвращали чрезвычайные происшествия, осуществляли поиск пропавших людей, преступников, складов с оружием и боеприпасами, самолетов и кораблей, лечили раненных и больных солдат.

Анализировали программы пси-войн со стороны НАТО и США.

Работали над созданием своих методов энергоинформационного влияния.

Развивали интуитивные и интеллектуальные способности "спецоператоров" — аналитиков высшего уровня, возможности которых были значительно эффективнее, чем у медиумов и телепатов.

В войсковой части занимались формированием у офицеров незаурядного творческого потенциала и экстрасенсорных способностей. Специально в группу Савина экстрасенсов не набирали.

В общей сложности на формирование части выделили более пяти миллионов рублей. Этим вопросом лично занимался покровитель Савина министр финансов Валентин Павлов. Для финансирования войсковой части 10003 специально была разработана секретная программа, по которой каждый год государством на исследовательские работы выделялось четыре миллиона долларов. По налаженной и секретной схеме переводы осуществлялись до 2003 года.

В начале 90-х годов экстрасенсам удалось предсказать ядерный взрыв в районе шотландского Глазго. Информация была передана британцам. Удивительно, но эти данные помогли предотвратить ядерный взрыв на одном из объектов НАТО.

Также работники войсковой части 10003 предсказали землетрясение, которое случилось на Камчатке. Кроме того, как утверждает Савин, они разработали свой вариант решения конфликта на Кавказе. К сожалению, Б. Ельцин рекомендациями сотрудников не воспользовался, что привело к военному кризису в Чечне.

Прибыв на Кавказ, полковник Савин выявлял вместе с подчиненными в/ч 10003 местонахождение командных центров чеченских боевиков, помогал проводить допросы. Группа осуществляла оценку ситуации и давала предсказания о будущих событиях.

В результате эффективной двухлетней работы в/ч 10003 по конфликту на Кавказе ее статус повысился. С 1997 года войсковая часть полковника Савина, которая считалась отделением Генерального штаба, получила статус специального управления.

В новом штате состояли восемь полковников и два генерала, контролировавшие деятельность 120 ведомств-участников проекта. Сам Алексей Савин при этом получил звание генерал-лейтенанта.

Войсковая часть генерала Савина проработала 15 лет. С 2000-го года начался процесс рассекречивания некоторых положений методики с постепенной их адаптацией к гражданской жизни. Теперь они начали применяться не только в силовых ведомствах, а и в учебных заведениях, частных предпринимательских структурах. В 2003 году особым приказом в/ ч 10003 была ликвидирована, а ее командир ушел в отставку.

Так была завершена работа секретного проекта, созданного в самый критический для страны момент. Офицеры-экстрасенсы спасли государство от неизбежного разорения и краха, а их многочисленные открытия в области феноменального стали базой для психологических тренингов.

Тем не менее, в начале нулевых деятельность части подверглась критике со стороны председателя Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Эдуарда Круглякова.