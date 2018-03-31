Когда найдут все потерянные атомные бомбы?

В конце 2016 года канадский драйвер у нашел у архипелага Хайда-Гуаи некий объект, который он поначалу принял за НЛО. Однако вскоре стало понятно, что объект, мирно лежащий на дне океана, вовсе не так уж безопасен: это атомная бомба Mark IV, потерянная в 1950 году ВВС США.

Конечно, драйвер сразу сообщил о своей находке куда следует и лежащей на дне бомбой занялись канадские военные. Но сам факт такой находки напомнил о том, что в годы "холодной войны", в период с 1950 — 1968 год, США было утеряне почти полсотни таких бомб с термоядерными боевыми зарядами.

Об этом можно узнать из рассекреченных документов. Министерство обороны США впервые опубликовало список случаев аварий с ядерным оружием еще в 1968 году. Тогда упоминалось о 13 серьезных катастроф с ядерным оружием в период между 1950 и 1968 годами. Дополненный список был выпущен в 1980 году, в котором было уже 32 случая.

В то же время, те же документы были выпущены и военно-морским флотом в соответствии с законом о свободе информации, в котором значился 381 инцидент с ядерным оружием в США между 1965 и 1977 годами.

Об одном из них в 2014 году, после того, как АНБ сняли гриф секретности с некоторых данных, рассказало издание The Independent. Самолет В-52 ВВС США, на борту которого размещались две ядерные бомбы, в январе 1961 года случайно потерял вооружение, находясь в воздухе недалеко от города Голдсборо в Северной Каролине.

Взрыв не произошел по счастливой случайности. рассказал Роберт Макнамара, занимавший в 60-х годах пост министра обороны США: просто не соединились два проводка одной из бомб, а удар о землю второй бомбы смягчил раскрывшийся парашют.

13 февраля 1950 года, Тихий океан, восточное побережье США. На бомбардировщике ВВС США В-36 с ядерным оружием на борту при следовании с Аляски на авиабазу в штате Техас на высоте 2400 метров из-за сильного обледенения загорелся один из двигателей. Экипаж сбросил атомную бомбу в океан, а затем покинул самолет на парашютах.

Та бомба, которую нашед канадский драйвер, была утеряна 10 ноября 1950 года у провинции Квебек. На бомбардировщике В-50, несущем на своем борту атомную бомбу Mark-IV, произошла неисправность двигателя. Бомба была сброшена и упала в воду у побережья.

31 января 1958 года. Марокко. Без ведома марокканских должностных лиц, B-47 с ядерным оружием, рухнул и загорелся на взлетно-посадочную полосу базы ВВС США в 90 милях к северо-востоку от Рабата. ВВС приняли эвакуацию базы.

10 марта 1956 года. Средиземное море. Бомбардировщик В-47 США с двумя ядерными бомбами на борту исчез во время полета. Он совершал беспосадочный перелет с авиабазы ВВС США во Флориде на неизвестную заграничную базу.

Были намечены две дозаправки топливом в воздухе. Первая прошла успешно, но со вторым самолетом-дозаправщиком бомбардировщик так и не вступил в контакт, как планировалось, над Средиземным морем. Несмотря на тщательные и обширные по площади поисковые работы, никаких следов самолета, ядерного оружия или экипажа найдено не было

5 февраля 1958 года. США, штат Джорджия. Бомбардировщик В-47 с водородной бомбой на борту столкнулся в воздухе с истребителем. При этом у бомбардировщика было повреждено крыло, что привело к смещению одного из двигателей. Пилот бомбардировщика после трех неудачных попыток приземлиться с ядерным оружием сбросил водородную бомбу на мелководье в устье реки Саванна.

В течение пяти недель ВВС США безуспешно искали бомбу. Поиски прекратили после того, как 11 марта 1958 года в штате Южная Каролина с бомбардировщика была случайно сброшена другая водородная бомба, что привело к более тяжелым последствиям. Тогда первую из двух бомб стали рассматривать как безвозвратно потерянную.

Поданным экспертов министерства обороны США, в настоящее время она покоится на дне моря под 6-метровой толщей воды, погруженная в песок на 5 метров. Для ее поиска и извлечения, по расчетам специалистов, требуется около пяти лет и 23 млн долларов

28 февраля 1958 года. Великобритания, авиабаза близ города Ньюбери. При взлете произошла поломка двигателя у самолета ВВС США В-47. Для спасения его два топливных бака, находившихся на концах крыльев, были сброшены с высоты 2500 метров. Один из них взорвался на расстоянии 20 метров от другого самолета такого же типа, стоявшего на парковке, на борту которого имелись три ядерных заряда.

Пожар, возникший в результате этого и длившийся около 16 часов, стал причиной взрыва взрывчатых веществ (ВВ) как минимум одного заряда, разрушения бомбардировщика, гибели двух человек и ранения еще восьми. Пожар и взрыв привели к выбросу плутония и высоко-обогащенного урана.

Однако ВВС США и британское министерство обороны так и не признали, что в этом инциденте присутствовало ядерное оружие. Хотя двое ученых еще в 1960 году обнаружили вблизи авиабазы значительное загрязнение местности ядерными материалами, их секретный доклад был обнародован лишь в 1996 году

Список потерь можно было бы продолжить еще на пару страниц.

Самый же трагический инцидент произошел в январе 1966 года над испанской деревушкой Паломарес. Во время осуществления дозаправки в воздухе, на высоте 9000 метров столкнулись американский бомбардировщик B-52 и самолет-заправщик KC-135. Оба самолета почти мгновенно превратились в один пылающий шар. А между тем, на борту B-52 находились четыре водородные бомбы.

Пожар, последовавший на борту Б-52 сразу после столкновения и взрывной разгерметизации, вынуждает экипаж привести в действие механизм аварийного сброса ядерных бомб. Вслед за этим командир отдает приказ катапультироваться — его успевают выполнить четверо из семи членов экипажа.

Спустя секунду восьмимоторная "летающая крепость" взрывается в воздухе. Обломки обоих самолетов, распавшихся при падении на тысячи кусков, позже пришлось собирать на территории почти 40 квадратных километров. Говорят, их отдельные фрагменты находят до сих пор

Что же случилось с бомбами, которые нес Б-52? Теоретически в случае аварийного сброса ядерных бомб каждая из них опускается на землю на двухкупольном парашюте… Но это лишь теоретически. По непонятной причине, одна из них целой и невредимой упала в поле рядом с деревней.

Неядерные предохранители еще двух сдетонировали, и фрагменты бомбы вместе с плутониевой пылью устроили на месте падения небольшой радиоактивный дождик.

Четвертая упала недалеко от побережья, но вот где именно? Стоит отметить, что мощность этой потерявшейся бомбы, в 1000 раз превышает мощность той, что сравняла с землей Хиросиму. В тот день 40-летний рыбак из деревушки Паломарес, где все население округи едва дотягивало до полутора тысяч человек, как раз промышлял на своей лодке в нескольких километрах от берега, когда в небе над его головой расцвел и погас огненный шар.

Через некоторое время большой металлический цилиндр голубого цвета, спускавшийся сверху на двух парашютах, упал в воду в сотне метрах от его рыбацкого судна, подняв огромный сноп брызг, и сейчас же утонул. Вернувшись домой, рыбак рассказал об этом полиции, но те лишь пожали плечами. Бомбу, падение которой наблюдал испанский рыбак, 18 кораблей ВМС США и 3800 военных искали на дне моря почти три месяца.

Спустя менее суток забытая Богом испанская деревня превратилась в важнейший стратегический объект НАТО. Десятикилометровая зона вокруг нее была моментально оцеплена — ни войти, ни выйти без специального пропуска было невозможно. Три сотни военных инженеров и экспертов по ЧП со счетчиками Гейгера наперевес к огромному неудовольствию местных жителей топтали окрестные поля, уничтожая армейскими ботинками урожай помидоров и фасоли.

В течение трех дней к ним присоединились еще три сотни искателей, и тогда же, 20-го января, стратегическое командование ВВС США разродилось сухим комментарием, признававшим наличие на упавшем Б-52 всего ОДНОЙ ядерной бомбы, каковая, якобы, упала в море. Опасности для населения, согласно этому коммюнике, не имелось.

Но никто не говорил о том, что одновременно с падением первой бомбы в Средиземное море, вторая опустилась на своем парашюте в полувысохшее русло реки Альмансора. И уж тем более все военные молчали о том, что минутами раньше две оставшиеся ядерные бомбы, парашюты которых по неизвестным причинам не раскрылись, на скорости более 300 км/час врезались в землю: одна в холмистой местности в полутора километрах к западу от деревни ("Зона 2″), вторая — рядом с домом одного из местных жителей на восточной окраине Паломареса ("Зона 3″).

Если бы от удара пришел в действие электрический запал боеголовки, обеспечивающий одновременный подрыв окружающих ее тротиловых шашек, суммарная мощность взрыва составила бы примерно 1.250 бомб, сброшенных на Хиросиму. Однако, тротил сдетонировал самостоятельно, без электрозапала, и, как следствие, неравномерно: в результате вместо того, чтобы сжать плутониевую начинку бомбы до критической массы, он "всего лишь" выбросил ее в атмосферу плотным облаком пыли чудовищной радиоактивности.

По официальным данным в результате инцидента радиоактивному заражению разной степени интенсивности подверглись около 230 гектаров почвы, часть из которой использовалась под пашню. Жертв среди гражданского населения зафиксировано не было. Подвергшиеся сильному заражению места падений двух бомб общей площадью более 2 гектаров, объявлены карантинными и посещение их не рекомендуется.

Что же до той бомбы, которая упала в Средиземное море, то ее искали на территории площадью 70 квадратных километров больше полутора месяцев. Лишь 15 марта 1966 года было установлено точное место падения снаряда. Бомбу обнаружили на глубине 777 м, над крутой донной расщелиной.

Ценой нечеловеческих усилий, после нескольких соскальзываний и обрывов тросов, 7 апреля бомбу удалось поднять. Она пролежала на дне 79 суток 22 часа 23 минуты. Еще через 1 час 29 минут ее обезвредили специалисты. Это была самая дорогая спасательная операция на море в ХХ веке — расходы по ней составили $84 миллионов долларов.

Довольные генералы рядом с водородной бомбой, которую спустя 3 месяца достали со дна моря.

После авиакатастрофы над Паломарес США заявили, что прекращают полёты над Испанией бомбардировщиков с ядерным оружием на борту. Через несколько дней правительство Испании установило формальный запрет на такие полёты.

США провели очистку заражённой территории и удовлетворили 536 заявок о компенсации, выплатив 711 тыс. долларов. Ещё 14,5 тыс. долларов было выплачено рыбаку, наблюдавшему падение бомбы в море.

В самом Паломаресе десятилетия спустя о произошедшем не напоминает ничего, кроме улицы "17 января 1966".

Были случаи утери американцами бомб и на земле. К примеру, 26 июля 1956 года в Великобритании, на авиабазе королевских ВВС. Однако больше всего атомных бомб было утеряно в результате авиакатастроф, происходивших над океанами.

Особенно часто это случалось в первые годы холодной войны — топлива очень часто не хватало не то, что бы пересечь Атлантический океан, и, исчерпав запасы горючего, бомбардировщики просто падали в воду. Основные четыре маршрута пролегали над Гренландией, Испанским Средиземноморьем, Японией и Аляской. И, по всей видимости, именно там до сих пор хранятся смертельно опасные "подарки" холодной войны потомкам.