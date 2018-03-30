"Варяг" - легендарный корабль Российской империи

Героических и трагических страниц в истории российского флота много, а по большей части они связаны с русско-японской войной 1905 года. Это и героическая оборона Порт-Артура, это и Цусимский разгром, И гибель адмирала Макарова.

Мало кто не знает о подвиге крейсера "Варяг", принявшего неравный бой и сражавшегося до последнего мгновения, так и не сдавшись неприятелю. С того памятного боя прошло уже более ста лет, но, несмотря на это, героизм матросов и офицеров "Варяга" до сих пор живет в памяти их потомков.

Но есть кое-что, чего мы не знаем о том, что происходило в бухте Чемульпо в тот памятный день 9 февраля 1904 года.

Начало двадцатого столетия ознаменовалось столкновением интересов двух империй, которые стремительно развивались — Российской и Японской. Ареной их противостояния стал Дальний Восток.

Страна восходящего солнца, пройдя стремительную модернизацию в конце XIX века, желала получить лидерство в регионе, и была не прочь расшириться за счет территорий соседних стран. Россия продолжала свою экспансию, в Петербурге разрабатывали проект "Желтороссии" — заселения части территорий Китая и Кореи российскими крестьянами и казаками и русификации местного населения.

До поры до времени российское руководство не воспринимало Японию всерьез: уж слишком несопоставимым казался экономический потенциал двух империй. Однако стремительный рост японских вооруженных сил и флота заставил Петербург по-другому взглянуть на далекого азиатского соседа.

В 1895 и 1896 году в Японии была принята судостроительная программа, которая предусматривала создание флота, который бы превосходил военный флот России на Дальнем Востоке.

В ответ на это Россия внесла изменение в собственные планы: началось строительство боевых кораблей специально для дальневосточного региона. В их число входил и бронепалубный крейсер 1-го ранга "Варяг".

Постройка корабля началась в 1898 году на верфи компании American Company William Cramp& Sons в Филадельфии. За ходом строительства крейсера наблюдала специальная комиссия, присланная из России.

Изначально на корабле планировали установить более тяжелые, но надежные и проверенные временем котлы Бельвиля, но позже они были заменены котлами Никлосса, которые хотя и отличались оригинальной конструкцией и хорошей производительностью, но не были испытаны на практике. Позже такой выбор силовой установки для крейсера стал причиной множества проблем: она часто выходила из строя, по прибытии из США во Владивосток"Варяг" сразу же на несколько месяцев встал на ремонт.

В 1900 году корабль был сдан заказчику с превышением всех основных характеристик, заложенных в проекте. Однако крейсер имел массу недоработок, которые устранялись вплоть до самого убытия корабля на родину в 1901 году.

Корпус крейсера имел полубак, что значительно улучшало его мореходные качества. Вдоль бортов на уровне скосов в районе котельных и машинных отделений располагались угольные ямы. Они не только снабжали силовую установку топливом, но и являлись дополнительной защитой для наиболее важных узлов и механизмов корабля. Погреба с боезапасом находились в носовой и кормовой части судна, что облегчало их защиту от неприятельского огня. Была у крейсера и броневая палуба толщиной 38 мм.

Силовая установка крейсера состояла из двадцати котлов системы Никлосса и четырехцилиндровых машин тройного расширения. Их мощность составляла 20 тыс. л. с., что позволяло вращать вал со скоростью 160 оборотов в минуту. Он, в свою очередь, вращал два гребных винта корабля. Максимальная проектная скорость крейсера составляла 26 узлов.

Установка на корабле котлов Никлосса была явной ошибкой. Сложные и капризные в обслуживании, они постоянно выходили из строя, поэтому котлы старались не слишком нагружать и высокую скорость хода — один из главных своих козырей — бронепалубный крейсер использовал крайне редко.

Главным калибром "Варяга" являлись 152-мм пушки системы Канэ. Их общее количество составляло 12 единиц. Орудия были разделены на две батареи по шесть пушек: носовую и кормовую. Все они были установлены на специальных выступах, которые выходили за линию борта, — спонсонах. Подобное решение значительно увеличивало угол обстрела орудий, однако проблемой было то, что орудийная обслуга не была защищена не только башнями, но даже броневыми щитами.

Кроме главного калибра, крейсер имел на вооружении двенадцать 75-мм пушек, восемь 47-мм и по два 37-мм и 63-мм орудия. Также на борту корабля были установлены восемь торпедных аппаратов разных конструкций и калибров.

Если давать общую оценку проекта, то следует признать: бронепалубный крейсер "Варяг" был очень неплохим кораблем своего класса. Он отличался хорошей мореходностью, общая компоновка судна была компактной и продуманной. У него были выдающиеся скоростные характеристики.

26 января 1904 года (далее все даты будут даны по "старому стилю") в порту Чемульпонаходились два российский военных корабля: крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец". Также в гавани присутствовали военные корабли других государств: Франции, США, Великобритании и Италии. "Варяг" и "Кореец" находились в распоряжении российской дипломатической миссии в Сеуле.

Японская эскадра представляла значительную силу, в ее состав входили: броненосный крейсер 1-го класса, броненосный крейсер 2-го класса и четырех бронепалубных крейсера 2-го класса, авизо, восемь миноносцев и три транспорта. Командовал японцами контр-адмирал Уриу.

Чтобы расправиться с "Варягом" врагу было достаточно одного корабля — флагмана японской эскадры броненосного крейсера "Асама". Он был вооружен восьмидюймовыми орудиями, установленными в башнях, кроме того, броня защищала не только палубу, но и борта этого корабля.

Утром 9 февраля капитан "Варяга" Руднев получил от японцев официальный ультиматум: покинуть Чемульпо до полудня, иначе русские корабли будут атакованы прямо на рейде. В 12 часов крейсер "Варяг" и канонерка "Кореец" покинули гавань. Спустя несколько минут они были обнаружены японскими кораблями и начался бой.

Он продолжался в течение одного часа, после чего российские корабли вернулись на рейд. "Варяг" получил от семи до одиннадцати попаданий (по разным источникам). Корабль имел одну серьезную пробоину ниже ватерлинии, на нем вспыхнули пожары, вражеские снаряды повредили несколько орудий. Отсутствие защиты у орудий приводило к значительным потерям среди комендоров и орудийной обслуги.

Один из снарядов повредил рулевые приводы и неуправляемый корабль сел на камни. Положение стало безнадежным: неподвижный крейсер стал прекрасной мишенью. Именно в этот момент корабль получил самые тяжелые повреждения. Каким-то чудом "Варягу" удалось сняться с камней и вернуться на рейд.

Позже капитан Руднев в своем рапорте указывал, что огнем российских кораблей был потоплен один японский миноносец и тяжело поврежден крейсер "Асама", а другой крейсер, "Такачихо", после боя и вовсе утонул от полученных повреждений.

Согласно японским источникам, ни в один из кораблей адмирала Уриу попаданий не было, соответственно, не было и потерь в личном составе. Попал или не попал хотя бы раз русский крейсер по противнику до сих остается предметом дискуссии. Однако информацию о том, что ни один из японских кораблей не получил повреждений подтверждают офицеры иностранных кораблей, находившихся в Чемульпо и наблюдавших этот бой.

Капитан Руднев посчитал, что российские корабли больше не в состоянии продолжать бой, поэтому крейсер решили затопить, а канонерку — взорвать. "Варяг" взрывать побоялись из-за опасности повредить другие корабли на рейде. Затоплен был и российский пароход "Сунгари". Затопление крейсера получилось крайне неудачным: во время отлива часть корабля обнажалась, что позволила японцам практически сразу снять с него орудия и ценное оборудование.

Экипажи "Варяга" и "Корейца" перешли на иностранные корабли и покинули Чемульпо. Японцы не мешали эвакуации.

Уже в начале 1905 года крейсер был поднят и принят в состав японского флота. Он был переименован в "Сойя" и стал учебным судном.

После начала Первой мировой войны, в которой Япония была союзницей России, крейсер "Варяг" был выкуплен российским правительством. До осени 1916 года во Владивостоке шел ремонт корабля, 17 ноября он прибыл в Мурманск. Затем правительство России договорилось о проведении капитального ремонта "Варяга" в Ливерпуле. Пока крейсер ремонтировали, в Петрограде случилась революция, англичане реквизировали корабль и превратили его в плавучую казарму.

В 1919 году "Варяг" был продан на металлолом, однако до места порезки он так и не добрался: сел на камни в Ирландском море. Позже его разобрали прямо на месте гибели.

С 1962 года в составе ВМФ СССР (а потом и российского флота) всегда был корабль, который носит название "Варяг". В настоящее время ракетный крейсер "Варяг" — флагман Тихоокеанского флота РФ.