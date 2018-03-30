В Мексиканском заливе археологи нашли захоронение возрастом в 7000 лет

Несколько лет назад один из драйверов, совершая погружение на шестиметровой глубине в Мексиканском заливе, нашел человеческую кость. Осмотрев свою находку, он решил показать ее ученым, которые, проведя исследования, сразу отправили на место экспедицию. В результате было обнаружено целое захоронение возрастом 7 тысяч лет.

О подводном кладбище у побережья Манасота-Ки (Manasota Key) в штате Флорида рассказали ученые из Бюро археологических исследований штата. Удивительно это открытие еще и тем, что дно в это месте довольно хорошо изучено: здесь сохранились огромные зубы акул вымершего вида мегалодон, и это постоянно притягивает множество любителей подводных погружений.

После находки, которую сделал драйвер, ученые детально исследовали всю акваторию на расстоянии около 275 метров от берега. Почти сразу же обнаружили сломанную кость руки, фрагменты черепа, резные деревянные доски и куски ткани. Расширяя область поисков и тщательно снимая донные отложения, подводные археологи раскрыли захоронение площадью 3000 квадратных метров. В общей сложности найдены кости шести человек, но специалисты полагают, что здесь покоится гораздо больше людей.

Проведя радиоуглеродный анализ древесины, ученые убедились, что обработана она была не менее семитысяч лет назад. Именно в этом время население древней Флориды от кочевого образа жизни перешли к оседлому.

Традиции того периода известны ученым по другим раскопкам. К примеру, эти племена зарывали своих мертвецов в мелкие торфяные пруды, ставшие теперь частью океана. Ранее на другой стороне полуострова было найдено похожее захоронение, в Виндовере, где удалось откопать хорошо сохранившиеся останки 168 человек.

Исследование костей и артефактов из Манасота-Ки еще продолжается: это позволяет узнать больше о жизни древних людей. По окончании научной работы находки будут отправлены в архив Бюро, но коренные американцы, живущие в этом районе, получат право затребовать останки своих предков для ритуальных погребений.