Чемодан криминалиста: что скрывается внутри?

Криминалисты никогда не расстаются со своими чемоданчиками, потому что все находящееся внутри — это и переносная лаборатория, и канцелярия.

По сути, все находящиеся в нем нужны для одного — максимально комфортной автономной работы следователя на различных следственных действиях, в различных обстановках, а также для изъятия предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Кстати многие путают: изъятые предметы — это еще не вещественные доказательства. Вещественными доказательствами предметы, документы и ценности становятся лишь тогда, когда следователь вынесет об этом соответствующее постановление. До постановления это просто изъятые в ходе следствия предметы и документы.

Разноцветные порошки для снятия "пальчиков" с различных поверхностей в баночках, напоминающих лак для ногтей; розовый гель, пахнущий жвачкой, для получения слепков; разнообразные кисточки; фольга, в которую упаковывают объекты, имеющие запах и многое другое и, конечно, лупа — все это обязательные предметы в чемодане криминалиста, прибывшего на осмотр места происшествия.

В первую очередь, эксперт разбирается с потерпевшим на месте преступления, уточняя, все ли предметы находятся на своих местах. Затем криминалист при помощи содержимого своего "черного ящика" пытается по следам обуви определить рост, человека, отдельные признаки походки, направления и темп движения.

Найденные отпечатки эксперт тут же переносит на дактилоскопическую плёнку, которая впоследствии направляется на экспертизу…

В лаборатории криминалист сканирует полученные следы и при помощи автоматизированной дактилоскопической системы (АДИС) сверят их с всероссийской базой дактилоскопических карт.

Дактилоскопическая карточка — это анкета подозреваемого лица, в которой указываются его личные данные, а главное — отпечатки ногтевых фаланг пальцев и ладоней обеих рук, полученных в отделении во время задержания. Эксперт-криминалист сканирует карточку, делает расшифровку узора и заносит полученные данные в электронную базу, в которой их 11 млн. Трудно представить, что раньше, этот объем отпечатков криминалистам приходилось эту работу выполнять вручную.

Кстати, насчет знаменитых обводок трупа мелом — никто из следователей или криминалистов в России не занимается подобной ерундой; до прибытия следователя и судмедэксперта обычно труп никто не трогает, поэтому и знать о его положении в момент обнаружении нет смысла.

На дне чемоданчика лежат веревка и фольга для изъятия ольфакторных следов (они же следы запаха). В боковых карманах наличествуют пакеты с рулоном мусорных мешков, в которые упаковываются подавляющее большинство изъятых предметов. Далее бумажные и полиэтиленовые зип-конверты для упаковки, к примеру, полученных образцов крови, упаковка бинта.

Также в чемоданчике нашла свое место черная барсетка с жилетом, напоминающий жилеты сотрудников ФСБ, который следует надевать при выезде с опергруппой на место происшествия.

Контурные линейки нужны для составления схемы места происшествия: обвел по контуру — получился нож, например. Очень удобно!

Так же в чемодане можно найти:

1. Баллончик с отравой от клещей и комаров

2. Офицерская линейка

3. Спички

4. Нож

5. Продукты питания на одни сутки

6. Наличные деньги (рекомендуемая сумма — не менее 2000 рублей)

7. Аптечка первой помощи

8. Столовые и туалетные принадлежности

9. Иные необходимые вещи индивидуального пользования по личному усмотрению

10. Личные документы: паспорт, служебное удостоверение СК России, страховой медицинской полис.

Практически все экспертизы проводят с применением современной техники, однако одорологическая возможна только при помощи кинологических подразделений: электронных аналогов собачьему нюху до сих пор не существует.

Эксперты-криминалисты работают только с вещественными доказательствами. Например, в заключении экспертизы могут быть следующие строчки:

"Денежный билет банка России изготовлен не по технологии Госзнака", и выполнен струйной печатью".

Криминалистом становится выпускник экспертно-криминалистического факультета Университета МВД России, получивший дополнительно сертификат на право самостоятельного производства определенного вида экспертиз.

В течение первого года молодой сотрудник работает в паре с опытным криминалистом, пополняя теоретические знания дедуктивными методами наставника. Каждые пять лет сотрудники криминалистических отделов МВД должны повышать квалификацию и подтверждать свой допуск к самостоятельному проведению экспертиз.