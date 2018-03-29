Почему мы забываем наши сны?

Мы часто проснувшись, не можем вспомнить, какие сны видели ночью. А иногда весь сон можем пересказать чуть ли не в деталях. Ученые объясняют это тем, что запоминание сновидений зависит от того, насколько быстро мы просыпаемся после того, как начали видеть сон.

С биологической точки зрения человек может забывать свои сны из-за особенностей работы мозга. Некоторые исследователи полагают, что у отдельных людей область на границе височной и теменной коры работает гораздо сильнее, чем у остальных. К этому выводу они пришли, проведя эксперимент с участием двух типов людей — часто запоминающих свои сны и тех, кто их вообще почти не помнит.

В мозге последних была обнаружена недостаточная активность той самой зоны, а у первых область развита настолько, что им легко запоминать большие объемы информации во сне. Однако тем, кто легко вспоминает произошедшее с ними во сне, грозит побочный эффект — как правило, тревожный и чуткий сон. Более спокойный и размеренный глубокий сон характерен как раз для тех, кто свои сны забывает.

Как доказательство этого факта ученые приводят в пример пациентов, у которых был травмирован данный стык мозговых долей, и данное повреждение приводило к полной утрате способности к запоминанию снов.

Те из людей, у которых развит чуткий сон, часто просыпаются ночью и быстро реагируют на раздражители окружающей среды во время сна. Все это происходит как раз из-за гиперактивности теменно-височной области, особенности которой приводят к спонтанной мозговой деятельности не только во время сна, но и при бодрствовании.

Проводя исследование спящих испытуемых, ученые измеряли их мозговую активность при помощи электроэнцефалографии. Участники эксперимента слушали во время сна успокаивающую музыку, но иногда исследователи тихо произносили имя спящего. Отклик на свое имя у всех был примерно одинаковым, однако среди бодрствующих аналогичный эксперимент показал, что отклик на имя выше у тех людей, которые могут вспомнить содержание своих снов.

Интересно, что молодые люди видят больше снов, чем люди преклонного возраста. Чем старше мы становимся, тем меньше видим сны. У людей в возрасте усиливается бессонница, она распределяется так: 40 % женщин и 30 % мужчин. Медицинские статьи описывает случаи, когда некоторые люди, имеющие хроническую бессонницу, могут обходиться практически без сна до 5 лет!

Раньше, ещё до знаменитых исследований Фрейда, снам не придавали такого большого значения (имеется ввиду официальная наука). В наши дни ученые уделяют достаточно много внимания состоянию сна и пробуждения. Одним из этапов цикла сон — бодрствование является гипнагогия — полусознательное состояние, которое бывает у нас перед самым засыпанием и пробуждением. Небольшая часть учёных считает, что исследуя это состояние можно лучше понять такие вещи, как самоизлечение, галлюцинации, гипноз, сновидения и т. д.

В Стэнфордском университете профессором психиатрии были проведены исследования, в ходе которых было выяснено, что если человек долгое время не спит, то становится раздражительным, у него падает способность к концентрации, появляется чрезмерный аппетит, депрессия и даже могут возникать мысли о самоубийстве.

Проходило это исследование следующим образом: добровольцы ложились спать в лаборатории, и каждую ночь, как только они начинали засыпать, их будили. Указанные выше симптомы начали появляться у испытуемых буквально через несколько дней.