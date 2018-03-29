Где искать золото Колчака?

Легенд о "Золоте Колчака" существует немало. Однако что это за золото, сколько его было и где оно на самом деле пропало, не знает сегодня, наверное, никто. По одним документам, при Колчаке в Иркутске обнаружилось только сорок тонн золота. По другим — четыре вагона… Считалось, что при аресте адмирала и его премьер-министра было учтено сто сорок ящиков золотых монет.

Вообще, а каком золоте идет речь? Согласно легенде, Александр Колчак в 1918 году приходился хранителем целых 1200-1600 тонн слитков из золота. Как все началось?

История датируется XVIII веком и говорит о добыче золота в шахтах. На то время обычные жители часто находили настоящие самородки и золотой песок на Урале. Появились и те, кто разорял курганы в попытке найти золото. Однако в XIX веке в России начинается золотая лихорадка, остановившая работу золотых шахт. На то время не было нужны что-либо раскапывать, ведь золото лежало под ногами.

Накануне Первой мировой войны императорская Россия занимала третье место в мире по размерам золотого запаса, уступая лишь США и Франции. Однако за годы войны казна значительно "похудела". Часть российского золотого запаса была продана, часть отправлена заграницу в качестве обеспечения кредитов и на некоторые другие цели. Война требовала пушечного мяса и денег. К тому же, как всегда, рассчитывали на блицкриг, а затянули бойню на долгие годы.

Итак, почти половина золотого запаса уже была в банках Великобритании, США, Франции, Италии, Италии, Японии, Швеции — в странах изрядно нажившихся на мировой и гражданской войнах. Под это золото Россия получала кредиты на военные закупки в тех же государствах.

Остальное золото, хранившееся в Петрограде, в связи с угрозой захвата города германскими войсками, еще в 1915 году было вывезено в Казань. Сюда же, по разным соображениям, позднее доставили золото из Московской и Самарской контор и Тамбовского отделения Госбанка.

Таким образом, к лету 1918 года в подвалах Казанского отделения Госбанка оказалось больше половины российского золотого запаса. Когда золото увезли в Казань, Поволжье еще было глубоким тылом, но вскоре и оно оказалось в эпицентре гражданской войны. Большевики, опасаясь захвата золота войсками Комитета членов Учредительного собрания (Комуча), попытались вывезти золото, однако им удалось забрать в Казани лишь 100 ящиков слитков на сумму 6 млн руб.



В начале августа Казань захватили чехи и части армии Комуча под командованием подполковника В. О. Каппеля, впоследствии одного из самых прославленных командиров войск белых. Того самого, прах которого недавно привезли из Китая и с почестями похоронили в России. После различных приключений эта часть золота 13 октября 1918 года была доставлена в Омское отделение Госбанка.



Получается, что захват валютного запаса произошел без участия адмирала. Лишь через месяц с небольшим (18 ноября 1918 года) Колчак был провозглашен Верховным правителем России, и к золоту, оказавшемуся в Омске без всякого его участия, навсегда прилипло наименование "колчаковского".

Всего в распоряжении адмирала оказалось драгметалла на 645 410 870 руб. Физически это были 490 448 кг золота, преимущественно в монетах и слитках, а также сравнительно небольшое количество золотых полос и кружков. В состав золотого запаса, наряду с российской, входили монеты 14 государств, в том числе, экзотические чилийские.

Колчаковская армия, по официальным данным, забрала из Казани только треть того золота, что было предусмотрительно вывезено из петербургского хранилища российской казны в канун отчаянного наступления немцев на Петербург.

Однако, по тем же данным, в Казани хранилась лишь треть имперской казны — около 1 200 тонн золота в монетах, слитках и изделиях. Золото из Казани в спешке изымали англичане. Они вывезли, по одним данным, только 200 тонн, по другим данным — 700 тонн. Кто же, куда и сколько на самом деле вывозил, сегодня уже не узнать. По наиболее объективной, считающейся официальной версии, Колчак вывез из Казани 505 тонн золота.

Предположительно, 1919 году Колчак отправил из Омска на восток железнодорожный эшелон с 500 тоннами золота. После отречения адмирала от прав Верховного правителя России эшелон был передан под контроль Чехословацкого корпуса.

Однако когда в феврале 1920 года эшелон достался советским властям, его запас оказался меньше почти на 200 тонн. Во многих ящиках, где хранились золотые слитки, были обнаружены кирпичи и камни.

Поиски легендарного "колчаковского золота" ведутся уже несколько десятилетий во многих уголках Сибири. Наиболее часто встречается версия, что оно было спрятано на дне Байкала: рассказывают, что белочехи десять вагонов столкнули в озеро, чтобы золото не досталось красным.

Поиски заветного клада продолжаются в заброшенных шахтах, на дне сибирских озер, в подвалах японских, британских, американских банков, а чехословацким легионерам и японским милитаристам приписывают его похищение. По мотивам легенд о колчаковском золоте писались сотни статей, публиковались романы в России и Великобритании, и даже снимались приключенческие фильмы. Однако, спустя почти сотню лет, легенды так и остаются легендами, а золото продолжает манить призрачным блеском все новых искателей.