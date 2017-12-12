Президент наводит марафет – Франция смеется

Более 25 тысяч евро за три месяца потратил на макияж новый, молодой и такой привлекательный президент Франции Эммануэль Макрон.

В принципе, этот поборник крупного капитала и ставленник международного банкирского сектора вообще не привык себе отказывать в «мелких» радостях жизни. Еще будучи министром экономики и промышленности в эпоху Франсуа Олланда, молодой Макрон свободно пользовался представительской карточкой своего ведомства для оплаты шикарных ресторанов, всяких незапланированных поездок, ну и ради столь незаменимого для его имиджа мейкапа. Еще в ходе президентских выборов союз правоцентристских партий подсчитал, что за год пребывания на посту министра Макрон умудрился выбросить на свои причуды не менее 110 тысяч евро.

Конечно, утренние мешочки под глазами и «гусиные лапки» никого не красят, но даже французы не привыкли, чтобы мужчина был так нежно озабочен своим обликом. Впечатляет не только сама статья расходов, но и детальный анализ затрат. Зарплата хорошего визажиста вряд ли превышает 5-7 тысяч евро в месяц.

Таким образом, даже если представить, что хозяин Елисейского дворца заплатил стилисту 10-15 тысяч евро (что, согласитесь, немало), получается, на саму косметику он извел никак не менее 10 тысяч евро где-то за пару месяцев! Думается, многие женщины при чтении этих строк завистливо вздохнули. Но даже во Франции трудно себе представить, чтобы мужчина моложе 40 лет, не прибегая к косметическим операциям, сумел так разориться на самого себя дорогого.

Юмор в вопросах финансовой дисциплины нисколько не уместен, но одна версия, куда утекли деньги, проклевывается: заботливый супруг Макрон очень хотел узаконить траты и своей супруги, создав для нее ставку Первой леди. Французы категорически воспротивились, и бедная 64-летняя Брижит Макрон осталась без отдельного финансового обеспечения.

В этой связи и возникает подозрение, что президент просто списывает средства на себя, а пользуется услугами визажиста совсем не он, а его немолодая половина. Ведь трудно себе представить, разглядывая ее безупречную внешность и очень дорогие наряды и сумочки, что все это приобретено на пенсию провинциальной учительницы.

Кстати, сам Макрон никакими доходами не обладает и так и не сумел отчитаться об источниках таинственных поступлений, когда ему вменили в вину непонятные займы, предоставленные ему «тайными доброжелателями» фактически под нулевой процент.

Но и у нового главы французского государства, помимо возможных трат на внешность жены, существует яркая мания величия и зацикленность на собственной неотразимости. Как-то раз Владимир Путин выступил на одной из российских военных баз, и буквально на следующий день Эммануэль Макрон повторил удачный опыт коллеги, произнеся спич перед французскими военными на авиабазе южного военного округа страны. Как отметила французская оппозиционная пресса, в ходе выступления он буквально копировал манеру поведения президента РФ и его мимику, что в исполнении Макрона выглядело слегка комично.

Другим забавным примером излишнего внимания, которое молодой президент уделяет внешним эффектам, является его рассказ о том, как он жал руку президенту США. «Я очень крепко взял его за руку, сильно сжал и долго-долго ее тряс, чтобы он понял, насколько Франция независима и суверенна в принятии своих решений!» - взволнованно рассказал Макрон национальным масс-медиа. Комментируя этот пассаж, отметим физические данные Дональда Трампа и весьма бледно смотрящегося на его фоне французского лидера. Вряд ли американский лидер даже заметил усилия Макрона «сильно-сильно» пожать ему руку.

В заключение отметим, что даже в эпоху избирательной кампании Макрон устраивал настоящие сцены своему окружению по поводу своей внешности. Например, второй канал французского телевидения France2 «случайно» сделал прямое включение и показал гримерку только что избранного главы государства. Вся страна увидела, как тщательно и придирчиво красится ее новый избранник, готовясь к выходу на публику.

Франция смеется над своим лидером, но ведь нередко смех убивает политика надежнее самой меткой пули.

Автор: Александр Артамонов