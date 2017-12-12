Умерла так умерла: соцсеть Ukrainians – всё

Канадские разработчики не захотели финансировать проект, не имеющий перспектив: украинцы, которым Киев закрыл доступ к российским соцсетям, легко обходят этот запрет, вместо того чтобы "поддерживать отечественного производителя".

Напомню предысторию события. Началось с того, что в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, был запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Но в век хакеров и постоянно совершенствующихся компьютерных технологий для большинства украинских пользователей не составило труда обойти подобные запреты. Впрочем, как показали дальнейшие события, данный запрет носил чисто пропагандистский характер, ибо авторы "компьютерного занавеса" отчетливо понимали тщетность своих усилий.

Но ведь свято место пусто быть не может! И вот команда из 30 программистов канадской компании StartupSoft вместе с украинкой Александрой Струмчинской сразу после внезапного запрета решили создать альтернативу российским соцсетям - отечественную Ukrainians. Причем шагать собирались широко - работа велась одновременно над web-версией и приложениями для iOS и Android.

Однако канадцы, несмотря на всю их любовь к украинцам, еще больше любят считать денежки. И потому заокеанские благодетели предупредили: прежде чем инвестировать в разработку этого продукта, они хотели бы убедиться в его необходимости.

В начале июня 2017 года разработчики представили первую версию Ukrainians, а спустя пять дней после запуска в ней зарегистрировались более 100 тысяч пользователей.

За три месяца с момента запуска демо-версии в соцсеть вошли 396 тысяч человек. Дальнейшему росту, видимо, мешало то, что из обещанных функций работала только часть - регистрация, возможность обмениваться сообщениями, поиск друзей и сообществ. Так и не запустились базы данных "Музыка", "Фото" и "Видео". iOS-версию приложения разработчики сделать не успели.

А тут и нашла коса на камень. StartupSoft передумала финансировать проект, потому что не верит в его перспективность: зарегистрированные пользователи недостаточно активно пользовались демо-версией.

"Ожидания инвесторов касательно активности уже зарегистрированных пользователей в соцсети не оправдались. Темпы роста активности использования доступных функций (хотя запущены были не все они) были не такими быстрыми, как того ожидали инвесторы. Поэтому в StartupSoft решили, что дальше продолжать разработку не имеет смысла, поскольку они не видят перспективы развития этого проекта", - сообщила создательница Ukrainians Александра Струмчинская.

Теоретически можно было бы доделать соцсеть своими силами, но канадцы отказались передать кому-либо право на участие в разработке без них. Струмчинская все еще надеется выкупить его - если найдется другой инвестор. А пока проект Ukrainians заморожен.

"Это решение имело бы право на жизнь, если бы продукт уже был полноценно реализован. А так соцсеть закрывается, еще не успев открыться. Мы поставили цель - собрать 50 тысяч подписей, а взамен пообещать людям через четыре месяца предоставить готовый продукт, который можно было бы оценивать. А сейчас это выглядит несправедливо по отношению ко всем пользователям, которые уже зарегистрировались в соцсети. Мол, держите, пробуйте, а теперь мы ничего доделывать не будем. Обещанное должно быть сделано без всяких ультиматумов", - считает Александра.

"На самом деле это не единственная социальная сеть, созданная на Украине. Их много, и они на разных платформах, некоторым уже много лет, - поясняет политтехнолог Василий Стоякин. - Часть из них худо-бедно существует (те, которые привязаны к поисковым системам и порталам), а большая часть признаков жизни не демонстрирует. Интерес к этим сетям резко повысился после запрета "Яндекса" и "Одноклассников", но на практике большинство людей перешли на более популярные интернациональные платформы (прежде всего Facebook)".

Что ж, если Петр Алексеевич может обещать и не выполнять, то почему бы и другим не вести себя так же? "Не доводить до конца начатое - какой-то бич современной Украины. С этой проблемой столкнулся и проект создания социальной сети Ukrainians, - констатирует политолог Александр Дудчак. - Столько было пафоса в анонсах альтернативы "ВКонтакте", и в результате - очередной пшик.

На все нужно время и деньги. И на раскрутку альтернативы популярным сетям - тоже. Но денег, очевидно, не хватило, а желание бороться за место под солнцем в интернете потухло со временем. Возможно, и потому, что не удалось запретить украинцам пользоваться некоторыми соцсетями. Есть простые и доступные способы обходить такие запреты. Подобным провалам разрекламированных проектов уже никто не удивляется".

Автор: Шура Тайгер