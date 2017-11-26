Есть ли жизнь на пенсии



Французская финансовая корпорация Natixis опубликовала ежегодный рейтинг Global Retirement Index, согласно которому Россия заняла 40-ю позицию из 43. Этот рейтинг ежегодно измеряет, насколько комфортно живется пенсионерам в разных странах.

Индекс рассчитывается на основе таких показателей, как финансирование, материальное благополучие, здоровье и уровень жизни. На первое место аналитики поставили Норвегию (86%). За этой страной идет Швейцария (84%), а потом Исландия (82%). Замыкают призовые места Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%). С существенным разрывом финишируют в первой десятке Австралия (78%), Дания (77%), Нидерланды (77%), Германия (77%) и Люксембург (76%). Наихудшие показатели составители рейтинга обнаружили у России (45%), Бразилии (41%), Греции (40%) и Индии (12%).

Аналитики подчеркивают, что по сравнению с прошлым годом Россия ухудшила показатели материального благосостояния и здоровья до 35-й и 42-й позиций соответственно. Тем не менее наметился скромный рост субиндексов качества жизни (36-е место) и финансирования (43-е место).

Также отмечается, что за истекший период ( первое полугодие 2017-го) в России выросли стоимость медицинского обслуживания и расходы на медицинские услуги на душу населения при одновременном отрицательном сальдо по показателю смертность/рождаемость.

В настоящее время население нашей страны составляет 146,8 млн человек. Все же постоянный приток рабочей силы из стран СНГ позволяет России иметь положительное сальдо, которое за прошлые годы также существенно выиграло за счет присоединения Крыма (более 2 миллионов человек).

Как говорила мне мама на заре моей юности: «Лучше всего жить в небольших богатых европейских странах с традициями и культурой». Кто бы сомневался? Но все же некоторые вещи в этом рейтинге лично у меня вызывают вопросы.

Удивительно не увидеть в топ-5 лидеров Катар, например, или ту же Францию, не говоря уже, естественно, об Андорре или Монако. Не секрет, что даже таксист в Монте-Карло получает от €3 тысяч. Там вы можете не платить за квартиру, если средства вам не позволяют, и никто ничего с вами не сделает - только публично осудят и возьмут на поруки. Поверьте, информация прямо из княжеского дворца и услышана мной лично.

В то же время и Монако, и Андорра, а также Сан-Марино - вполне равноправные государства, которые должны были учитываться составителями таблицы доходов пенсионеров.

Можно назвать и Саудовскую Аравию, где менее 10% подданных короля работают, а остальные получают пожизненную - и весьма высокую - ренту.

Также удивительно отсутствие среди «чемпионов» Англо-Нормандских островов. Они не только обособленно существуют в центре пролива Ла Манш, но и обладают собственной суверенной государственностью, причем никто не назовет их искусственным территориальным образованием. Граждане островов не платят налоги и имеют столь высокий уровень обеспеченности, что даже европейские финансовые тузы стремятся прописаться на этом архипелаге.

Очевидно, что рейтинг составлен с некоторой предвзятостью относительно ряда очень богатых небольших стран европейской и ближневосточной зон.

Переходя к анализу данных по продолжительности жизни в России, вынужден согласиться с подходом составителей Global Retirement Index. Согласно данным ООН за 2016 год, Россия занимает 129-е место из 192. То есть даже внутри СНГ - в тех же Азербайджане (66,3), Казахстане (67,4), Украине (68,1), Туркмении (68,3), Киргизии (68,9), Белоруссии (70), Армении (72,4) и Грузии (76,5) - живут дольше, чем в России (66,05).

Конечно, и климат, и тяжелые условия жизни на селе накладывают свой отпечаток. Но ни для кого не секрет, что к пенсионерам принято относиться по остаточному принципу.

Давайте вдумаемся в оскорбительную формулировку продолжительности пенсионного возраста пожилых людей: «возраст дожития»! В языке есть своя логика. Мы видим не просто пренебрежение, а четкую философию общества: жизнь окончена - осталось только дожитие, которое может продолжаться какое-то количество лет, но это, по существу, уже, собственно, и неважно! А поэтому и заботиться о таких «доживающих» не стоит, ибо государству от них одни только расходы.

Вообще-то именно такой наплевательский подход сгубил не один строй, так как любой человек невольно проецирует на себя ситуацию, в которой оказываются пенсионеры.

Вы, наверное, обращали внимание, что в любом городе любого региона здания Пенсионного Фонда выглядят просто роскошно! В то же время пенсия редко превышает средний показатель в 5-6 тысяч рублей (Москва и некоторые другие города не в счет, так как эти хозяйствующие субъекты самостоятельно доплачивают своим пенсионерам).

Так же стыдно говорить о том, что в век всеобщей газификации господин Миллер, не отличающийся скромным месячным доходом, «доставляет» газ максимум до околицы, не удосуживаясь ввести его старикам в дом. Цена ввода трубы на участок и в строение может составить до 100 тысяч рублей.

Представим себе пенсионерку (женщины живут дольше и, следовательно, остаются на старости лет одни), которая вынуждена колоть дрова, поглядывая на носитель голубого топлива в паре метров от ее штакетника. В то же время белорусам «Газпром» предоставляет все преференции.

Стыдно и противно, господа!

Впрочем, что доброго можно сказать про экономическую политику страны, в которой министр экономического развития Орешкин пообещал выплачивать аж в 2030 году пенсии на уровне 2015-го при одновременном передвижении пенсионного возраста до 65 лет! Хотелось бы пожелать господину Орешкину встретить пенсию не на Рублевке или Канарах, а в русской деревне, на 6 тысяч рублей в 65 лет, если доживет.

Другой его славный предшественник Зурабов с чудовищным цинизмом как-то вообще заявил, что лучшая пенсия - это собственные дети...

Великая страна - это, конечно, и пушки, и ракеты, и спорт, и балет, но все же еще забота о стариках. Иначе Россия всегда будет числиться в списке развивающихся, а отнюдь не развитых государств.