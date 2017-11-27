Что было на месте парка Горького раньше

Такого вопроса себе никто не задает, потому что все ныне живущие знают, что парк был всегда. Но, как оказалось, самый большой в стране ЦПКиО построен на старом кладбище.

Кладбище это было басурманское, то есть в течение нескольких веков хоронили на этом месте нехристиан. Еще в прошлом столетии считалось, что именно здесь был похоронен атаман Стенька Разин. В нашем веке этот исторический факт уже считали легендой. Однако, когда в начале 80-х годов группа энтузиастов нашла документы, подтверждающие эту легенду, в парке решено было поставить памятник народному вожаку. Но тут грянула перестройка, энтузиасты бросили не только Разина, но и сам парк...

Кое-кто все-таки еще помнит, что вплоть до 20-х годов нашего столетия на месте парка им. Горького была обычная городская свалка. В 1923 году свалку расчистили и построили здесь 1-ю Всероссийскую сельскохозяйственную выставку — некий прообраз ВДНХ. Сельхозвыставка проработала год и благополучно закрылась. Почти 5 лет пустовали павильоны с оригинальным архитектурным оформлением. До тех пор пока весной 1928 года председатель Моссовета коммунист Константин Уханов не съездил в Берлин и не посетил местный Луна-парк, который произвел на него сильнейшее впечатление.

Сразу же после возвращения Константин Уханов загорелся идеей сделать что-нибудь подобное в Москве. Самое подходящее место для парка — та самая заброшенная сельхозвыставка с пустующими павильонами, которые можно быстро переоборудовать.