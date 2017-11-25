Джульетто Кьеза: Самый заклятый враг мира – Запад

Почему сейчас самое драматическое время в истории человеческой цивилизации? Будет ли Третья мировая война? Почему Россия стоит особняком в мировой системе и постоянно подвергается нападкам Запада? Эти и другие злободневные темы мировой политики обсуждают главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и политик, экс-депутат европарламента Джульетто Кьеза.

Капитализм подошел к пределу развития

— Вас называют катастрофистом и пессимистом. Вы говорите, что сейчас самое сложное, переломное время в истории цивилизации. Но сотни и тысячи лет назад тоже люди писали, что наступают ужасные времена, молодежь пошла не та, не понятно, что делать, остается только ждать конца света. Сейчас действительно самое опасное и переломное время для всего человечества?

- Происходящее беспрецедентно в истории человечества. Мы живем уже совершенно в другом мире, чем век и даже полвека назад. Происходят революции, которые меняют мир.

В замкнутой системе ресурсов не может быть бесконечное развитие. Мы находимся в замкнутой системе ресурсов — это планета наша, у нас другой нет.

Но экономические и социальные структуры капитализма предусматривают бесконечное развитие. Капитализм может существовать только в том случае, если он развивается геометрически. Поскольку капитализм движется к бесконечному развитию, мы выходим из рамок природы, из естества.

— Почему именно сейчас, а не через 50 лет?

- Потому что сейчас мы подошли к пределу развития. Кризис, который нас окружает, — это проявление начала конца ресурсов. Раньше такого не было, потому что три века люди жили в иллюзии бесконечного развития, а сейчас видно, что фундаментальные элементы начинают исчезать.

Нефть, например, конечна. Через 30 лет она закончится. Это говорит глава "Шеврон корпорейшн", "ЭксонМобил", все компетентные люди знают об этом.

Мы можем развиваться технологически, но самой технологии нужна энергия, а нынешняя энергия не может создать новый мир, надо создать новую систему. Конечно, можно адаптироваться, но, если ты не подготовишь себя, придет время, когда энергии нынешней не будет, а ты не будешь готов к идее нового качественного развития.

Но даже лидеры ведут себя как сумасшедшие, как будто ничего не происходит. Вот это — опасно.

Раньше была опасность коммунизма, коммунизм умер. А почему мы ведем войну? С кем? Против кого? Россия — капиталистическая страна, Китай — капиталистическая страна, почему мы идем войной? Всем очевидно, что после падения Советского Союза мир не успокаивается, наоборот, мир стал еще более беспокойным. Все понимают, что ситуация обостряется.

Наша экономика, система жизни базируется на употреблении природы до конца. А сломаем природу, сломается и система. Природа с нами не будет вести разговор, природа действует без нас и будет действовать без нас. Мы производим СО2 в таких количествах, что уже через 80 лет состав атмосферы будет химически совершенно другой.

Третья мировая война не за горами

— Сейчас на Земле 7 млрд человек. Ученый Игорь Бестужев-Лада говорил, что на планете должно быть не больше 900 млн человек, иначе ресурсов не хватит. И у других часто встречаются примерно такие же оценки. Есть теория "золотого миллиарда". Раньше войны и эпидемии выкашивали по пол-Европы, когда население сильно разрасталось. А сейчас этого нет. Можно ли и нужно ли остановить прирост населения?

- У меня нет простого рецепта выхода из этой ситуации. Единственное, я говорю, что надо подготовиться, выработать другую систему поведения мира, иначе мы уйдем в войну. Человечество употребляет больше питьевой воды, чем наша Земля может производить. Скоро большая часть населения не будет пить нормальную питьевую воду, люди буду умирать не десятками тысяч, а на уровне десятков и сотен миллионов!

По данным ООН, уже существует миллиард человек, который не может пить нормальную воду!

Люди не хотят умирать, когда не хватает воды или других средств существования, поэтому они будут эмигрировать. Уже сейчас нужны проекты по выживанию человечества. Это сейчас надо делать, через 20 лет будет уже поздно. Если оставить все как есть, то будет Третья мировая война.

— Вы считаете, что нашествие эмигрантов на Европу вызвано тем, что люди идут не только от войны, но и за ресурсами: за водой, за едой?

- Конечно. В Северной Африке в последнее время население стремительно увеличилось. Огромное количество населения — молодые люди, которые не имеют работы, они необразованные, не видят никаких перспектив.

Но в отличие от их отцов, у них имеются айфоны. Они смотрят, как люди живут в Нью-Йорке, Лондоне, Москве, Риме.

— И "тогда мы идем к вам", да?

- Ну да, это же очевидно. Тем более, там женщины — роскошные, красивые, хорошо одетые, они выглядят как очень свободные, доступные… Им никто не объяснил, почему женщины у нас живут таким образом, ходят без паранджи.

Они не философы, не экономисты, не социологи, не журналисты, они — простые люди, у них инструментов таких нет, чтобы понимать, что происходит.

Все, что мы видим сейчас, это — первые ласточки, а потом будут большие потрясения.

— Наверное, сейчас, несмотря на массу альтернативных источников, происходит еще более сильная изоляция, чем была раньше?

- Да, сейчас у нас есть доступ к огромному количеству информации, но понимание этой информации становится труднее, потому что огромное количество информации — манипулирование, а получить нужную информацию становится все трудней.

Между прочим, интеллектуальный уровень людей снижается.

Мы живем в тюрьме, которая называется "матрица". Большинство людей смотрит телевидение, а homo videt — по-латински человек, который видит, очень сильно отличается от homo legit — человек, который читает. Человек, который читает, более умный, чем человек, который видит.

Исследование итальянского института показало, что в Италии 40 процентов населения практически превращается в людей, которые не умеют читать даже элементарный источник информации. А настоящей демократии не может быть там, где большинство людей обладает скудными знаниями. Обычный американский избиратель даже не знает, где находится Украина!

Запад - это самый первый враг России

— Но он хорошо знает про то, что Россия ее оккупировала.

- Да, конечно, знает, что "Путин — агрессор, а Россия очень плохая" и так далее.

— Джульетто, вы говорите, что Россия занимает какое-то особое место в мировой системе?

- Я посоветую прочитать книгу Арнольда Тойнби "Мир и Запад". Английский писатель, западный человек доказывает, что всегда Запад был в нападении, и каждый раз, когда он шел в нападение, концентрировал себя на России.

Наполеон, Гитлер, до этого были поляки, шведы и так далее. Всегда Россия подвергалась с Запада нападению. Запад всегда, маскируя свою агрессию против России под защиту, представлял Россию как агрессора. Это — наблюдение исторического порядка. Я считаю, что Запад — это самая большая опасность для мира.

Современная капиталистическая система — это система сумасшедших, потому что в основе этой системы бесконечное развитие, бесконечные деньги. Однако это противоречит самой жизни. Природа — это круг, повторение. Луна крутится вокруг Земли, а Земля — вокруг Солнца, и жизнь наша циклическая. Женщины имеют цикл, сезоны… Все возвращается к себе, и воспроизводится по определенному циклу.

Америка произвела форму бесконечного развития мира. Другие цивилизации не производили такое сумасшествие — идею бесконечности на Земле. Слава Богу, что Россия была меньше захвачена этими технологиями. Россия и вся Азия, по сути, сохраняют определенный уровень уважения к окружающей среде, ко Вселенной. И в этом — единственная надежда на спасение человечества.

Америке, чтобы выиграть, нужно сломать Россию, потому что Россия — единственная страна, которая может остановить это безумие. На сегодняшний день это означает — сломать Путина, поэтому они сейчас сконцентрировались на этой задаче.

Когда я приеду в Москву, подарю вам книгу "Что вместо катастрофы", которая недавно вышла на русском языке. Там я пишу как раз про то, о чем мы сегодня дискутировали. Я не катастрофичен. Я-то как раз очень оптимистически настроен.