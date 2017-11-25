Гуманитарная миссия России в Сирии: кто, если не мы

Россия во главу угла ставит интересы сирийского народа.

Западные СМИ продолжают нагнетать обстановку вокруг САР и несчастной «сирийской оппозиции». Так, последние недели все популярнее становится мнение о том, что правительственная армия арабской республики буквально морит голодом мирное население в районах, которые удерживают «несогласные с» режимом Асада бойцы.

К примеру, Svenska Dagbladet недавно вышла в свет с заголовком «Ситуация в Сирии напоминает глобальную войну». В этой пронизанной русофобскими штампами статье правительственные силы САР предстают эдакими варварами, которые не щадят ни мирных граждан, ни «оппозицию» (которые все чаще оказываются в стане боевиков-исламистов). Гуманитарная помощь из России якобы и вовсе не оказывается.

«Правительство все чаще атакует повстанцев. В пятницу режим захватил город Дарайя, с 2012 года находившийся в осаде. Мирные жители в смятении, они не знают, что теперь их ждет. Одновременно джихадисты «Исламского государства» продолжают разорять страну, и никакая гуманитарная помощь нуждающимся и жителям осажденных населенных пунктов не достигает цели».

Собственно, все штампы в одной статье. Тут важно сказать, что данное СМИ особенно любит сотрудничать только с одной стороной конфликта в Сирии – с «оппозицией». От них газета и узнает о происходящем в республике. Только вот насколько рассказанное соответствует реалиям, нигде не сказано. Отсюда и вытекают подобные заголовки.

Однако что бы не писали Западные СМИ о ситуации с гуманитарными коридорами в Сирии и с уничтожением «оппозиционеров» войсками республики, все это мало похоже на правду. Сами эксперты, ведущие политики и мирные граждане САР отмечают: гуманитарная обстановка в государстве постепенно улучшается.

Сирийские военнослужащие никак не препятствуют гуманитарным конвоям, будь то от ООН, Красного креста или России. Однако контроль за доставкой грузов осуществляется строго: редко, но случается и такое, что под видом гумпомощи могут быть совершены попытки доставить припасы и медикаменты боевикам запрещенных в РФ группировок.

Российская гуманитарная помощь оказывается регулярно, причем не только в районы, подконтрольные правительственной армии, но и «умеренной оппозиции». Многие мирные граждане САР искренне благодарны за бескорыстную помощь: они верят в то, что РФ действительно во главу угла ставит интересы сирийского народа....

В осажденные и уже освобожденные от исламистов города регулярно доставляются продукты питания и предметы первой необходимости. Так, например, в отдельные районы Алеппо, подконтрольные «несогласным» с режимом Асада, гуманитарная помощь оказывается в полном объеме. Кроме того, Минобороны регулярно призывает «умеренную оппозицию» открывать новые трассы, по которым будут передвигаться российские конвои с продуктами и медицинскими препаратами.

Гуманитарная ситуация постепенно стабилизируется. В Алеппо, например, подавляющее число мирных граждан больше месяца находились без света и воды. Вчера же в крупнейший город САР Россия вновь доставила свежие продукты, электрогенераторы с топливом. Кроме того в Алеппо и окрестностях, дабы обеспечить всех нуждающихся водой, пробурили более четырехсот скважин, которые работают круглосуточно. И так российская гуманитарные миссионеры работают буквально на всей территории САР.

Так кому же верить: западной прессе, которая ищет любой повод для того, чтобы принизить успехи гуманитарной миссии РФ в Сирии, или же самим мирным гражданам САР, которые благодарны России за помощь? Выбор очевиден. Только Запад будет еще довольно долго упираться, пока однажды не увидит, что сирийская земля очищена от боевиков и начинает возрождаться. По крайней мере, российская сторона приложит к этому все усилия.