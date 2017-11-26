Откуда появились «хрущёвки»

Панельные и кирпичные двух-пятиэтажные жилые дома, массово сооружавшиеся в СССР во время периода управления страной Никитой Сергеевичем Хрущёвым и получившие в народе его имя, в один период заполонили столицу.

В России «хрущёвок» было построено около 290 млн м² общей площади, что составляет порядка 10 процентов всего жилого фонда страны. Тогда это было улучшения качества жизни, сегодня это в большинстве случаев аварийные дома.

Первые экспериментальные каркасно-панельные дома были сооружены в 1948 году в Москве на Соколиной горе и Хорошевском шоссе по проектам, разработанным, соответственно Госстройпроектом. Автором проекта жилых домов был Лагутенко Виталий Павлович. Вначале эти дома высотой в четыре этажа сооружались со стальным каркасом, но из-за большого расхода металла (более 16 кг на 1 м³ здания) вскоре перешли на сборный железобетонный каркас. Масштабный переход на новые, прогрессивные решения в области строительства начался с Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года.

Первые проекты «хрущёвок» имели черепичные или шиферные крыши, однако уже обладали характерной планировкой. Довольно часто под окном кухни кирпичной «хрущёвки», которая имеет минимальные размеры, имеется специфический встроенный шкаф типа чулана для хранения продуктов.

В наше время реализуется государственная программа по сносу «хрущевок» и расселению жителей в равнозначимые по площади квартиры новых домов. С 1999 года в Москве из 1722 домов, вошедших в программу переселения, снесено 1522. Более 350 тысяч жителей обрели новое жильё. Мэр Москвы отметил, что план по сносу и переселению жителей продолжает выполняться, несмотря на сложности в экономике. На 2015-2017 год запланировано строительство ещё 1,8 площади нового жилья для переселения туда горожан из «хрущёвок».