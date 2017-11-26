Интересное место: Центральный московский ипподром

Что вы знаете про ипподром в Москве? Многие москвичи даже не видели его ни разу. Московский ипподром – один из самых крупных ипподромов в России и старейший в Европе. Здание было построено в 1894 году по проекту архитекторов И. Т. Барютина и С. Ф. Кулагина.

Раньше здание выглядело по-другому, из-за этого я и обратил на него внимание и решил упомянуть в своем проекте. В 1950-х года оно было реконструировано И. В. Жолтовским после пожара, который случился в 1949 году. На первый взгляд может показаться, что новое здание не имеет ничего общего со старым, но приглядимся к деталям. Снимки старого и нового здания я совместил по окнам, которые сохранились, но остались без рельефов вокруг. Зато правое крыло здания украшает большой торжественный портик, похожий на Бранденбургские ворота в Берлине.

А сверху можно заметить скульптуры с лошадьми со старого здания. Вообще, сложно назвать это реконструкцией, когда настолько заметно изменился фасад здания, но основа все же сохранилась. Безумно интересно разглядывать изменения, имея перед собой снимки старого здания. Я хотел сделать более общий снимок, чтобы можно было разглядеть и детали левого крыла здания, но помешали кроны деревьев, за которыми ничего не видно.

Страдавшие от отсутствия конного тотализатора игроки во время перестройки здания приезжали сюда и устраивали «приз Трамвая». Делали ставки на порядок прихода трамваев.

Еще ходят слухи, что во время войны ипподром маскировали под Кремль, чтобы сбить с толку немецкие бомбардировщики.

Сейчас ипподром является научным полигоном Всероссийского Научно-исследовательского Института Коневодства, также здесь открыта школа верховой езды, практически еженедельно проходят скачки.