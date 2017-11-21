«Я вижу только мертвых русских, но я не вижу побежденных русских»

Эта знаменитая цитата прусского короля была произнесена во время сражения при Цорндорфе в августе 1758 года. В этой битве Фридрих впервые лично встретился с русскими войсками. В ходе кровопролитного сражения армия Российской империи потеряла 16 тысяч человек, в то время как прусские войска всего 11 тысяч. Русские отбивали все атаки прусаков, несмотря на их превосходство в выучке, опыте солдат и целому ряду тактических преимуществ. Лучшие прусские войска атаковали русских новобранцев - те встречали их ружейным залпом и переходили в штыковую. Прославленный прусский генерал Зейдлиц атаковал измотанную русскую пехоту силами своих лучших кавалеристов - те давали ему достойный отпор, гибли, но не отступали ни на шаг.

Несмотря на то, что фактически стратегический успех был достигнут войсками Фридриха Великого, победа другого плана оказалась в руках Русской Императорской Армии. Как писал историк Федор Нестеров в своей книге «Связь времен»:

«Дисциплина в этой (прусской. — примечание автора) армии была жестокой, но дисциплина сама по себе может обеспечить лишь среднее усилие войска и не способна подвигнуть его на "невозможное", превышающее норму. Русская же армия при Цорндорфе как раз совершила это "невозможное", ибо сражалась в условиях немыслимых, не предусмотренных никакими уставами... Офицеры в сумятице выпускают из-под контроля своих солдат, но отдают распоряжения первым попавшимся, и те выполняют их. Солдаты повинуются приказам незнакомых им офицеров не потому, что боятся дисциплинарных взысканий: теперь они ничего не боятся. А потому, что чувствуют к ним доверие, нуждаются в руководстве, в организации среди хаоса для того, чтобы лучше исполнить свой долг. Но вот противник отброшен… и каждый спешит к знамени своего полка. Производится вечерняя перекличка, служится панихида — и вновь перед глазами Фридриха возникает стройная грозная боевая сила, непоколебимо стоящая на прежнем месте, как будто не было его, Фридриха, искусного маневра, не было сокрушительных залпов всей его артиллерии, не было стремительного удара его конницы и размеренно-методического натиска его пехоты».