Малоизвестные подвиги советских солдат во время Великой Отечественной войны

1) Всего 30 минут выделялось командованием вермахта для подавления сопротивления пограничников. Однако более 10 суток сражалась 13-я застава под командованием А. Лопатина и более месяца - Брестская крепость.

2) В 4 часа 25 минут 22 июня 1941 года лётчик старший лейтенант И. Иванов совершил воздушный таран. Это был первый в ходе войны подвиг; отмеченный званием Героя Советского Союза.

3) Первый контрудар пограничники и части Красной Армии нанесли уже 23 июня. Они освободили город Перемышль, а две группы пограничников ворвались в Засанье (территория Польши, оккупированная Германией), где разгромили штаб немецкой дивизии и гестапо, освободили при этом много заключенных.

4) В ходе тяжёлых боёв с танками и штурмовыми орудиями противника наводчик 76 мм орудия 636-го противотанкового артполка Александр Серов в течение 23 и 24 июня 1941 года уничтожил 18 танков и штурмовых орудий фашистов. Родные получили две похоронки, но отважный воин остался жив. Недавно ветеран был удостоен звания Героя России.

5) В ночь на 8-е августа 1941 года группа бомбардировщиков Балтийского флота под командованием полковника Е. Преображенского произвёл первый воздушный налёт на Берлин. Такие налёты продолжались до 4-го сентября.

6) Танковым асом номер один по праву считается лейтенант Дмитрий Лавриненко из 4-й танковой бригады. За три месяца боёв в сентябре-ноябре 1941 года в 28 боях уничтожил 52 вражеских танка. К сожалению, отважный танкист погиб в ноябре 41-го под Москвой.

7) Уникальнейший рекорд Великой Отечественной поставил экипаж старшего лейтенанта Зиновия Колобанова на танке "КВ" из 1-й танковой дивизии. За 3 часа боя в районе совхоза "Войсковицы" (Ленинградская обл.)он уничтожил 22 танка противника.

8) В бою за Житомир в районе хутора Нижнекумского 31 декабря 1943 года экипаж младшего лейтенанта Ивана Голуба (13-я гв. танковая бригада 4-го гв. танкового корпуса.) уничтожили 5 "тигров", 2 "пантеры", 5 орудий сотни фашистов.

9) Расчёт противотанкового орудия в составе старшего сержанта Р. Синявского и ефрейтора А. Мукозобова (542-й стрелковый полк 161 с.д.) в боях под Минском с 22 по 26 июня уничтожили 17 танков и штурмовых орудий врага. За этот подвиг воины были удостоены ордена Красного Знамени.

10) Расчёт орудия 197-го гв. полка 92-й гв. стрелковой дивизии (гаубица 152 мм) в составе братьев гвардии старшего сержанта Дмитрия Луканина и гвардии сержанта Якова Луканина с октября 1943 года до конца войны уничтожили 37 танков и БТР и более 600 солдат и офицеров противника. За бой у села Калужино Днепропетровской области бойцам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Сейчас их 152-мм пушка-гаубица установлена в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. (Санкт-Петербург).

11) Самым результативным асом-зенитчиком по праву считается командир расчёта 37 мм орудия 93-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона сержант Петр Петров. В июне-сентябре 1942 года его расчёт уничтожил 20 самолётов противника. Расчёт под командованием старшего сержанта (632-й зенитный артполк) уничтожил 18 самолётов врага.

12) За два года расчёт 37 мм орудия 75 гв. армейского зенитного артполка под командованием гв. старшины Николая Боцмана уничтожил 15 вражеских самолётов. Последние были сбиты в небе над Берлином.

13) Наводчик 1-го Прибалтийского фронта Клавдия Бархоткина поразила 12 вражеских воздушных целей.

14) Самым результативным из советских катерников был капитан-лейтенант Александр Шабалин (Северный флот) он руководил уничтожением 32 боевых кораблей и транспортов противника (в должности командира катера, звена и отряда торпедных катеров). За свои подвиги А. Шабалин был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.

15) За несколько месяцев боев на Брянском фронте боец истребительного отряда рядовой Василий Путчин только гранатами и бутылками с зажигательной смесью уничтожил 37 танков противника.

16) В разгар боёв на Курской дуге 7 июля 1943 года пулемётчик 1019 полка старший сержант Яков Студенников в одиночку (остальные бойцы его расчёта погибли) двое суток вёл бой. Получив ранение, он сумел отразить 10 атак фашистов и уничтожил более 300 гитлеровцев. За совершённый подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

17) О подвиге воинов 316 с.д. (комдив генерал-майор и. Панфилов) у известного всем разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года 28 истребителей танков встретили удар 50 танков, из которых 18 уничтожили. Сотни солдат противника нашли свой конец у Дубосеково. А вот о подвиге бойцов 1378-го полка 87-й дивизии знают немногие. 17 декабря 1942 года в районе посёлка Верхне-Кумского бойцы роты старшего лейтенанта Николая Наумова с двумя расчётами противотанковых ружей при обороне высоты 1372 м отразили 3 атаки танков и пехоты противника. На другой день ещё несколько атак. Все 24 бойца погибли, защищая высоту, но враг потерял 18 танков и сотни пехотинцев.

18) В бою под Сталинградом 01,09,1943 года пулемётчик сержант Ханпаша Нурадилов уничтожил 920 фашистов.

19) В Сталинградской битве в одном бою 21 декабря 1942 года морской пехотинец И. Каплунов подбил 9 вражеских танков. Подбил 5 и, будучи тяжело раненным, вывел из стоя ещё 4.

20) В дни Курской битвы 6 июля 1943 г. Лётчик гвардии лейтенант А. Горовец принял бой с 20-ю самолётами противника, при чём сбил 9 из них.

21) На счету экипажа подводной лодки под командованием П. Грищенко 19 потопленных вражеских кораблей, причём на начальном периоде войны.

22) Лётчик Северного флота Б. Сафонов с июня 1941 по май 1942 года сбил 30 самолётов противника и стал первым в Великой отечественной войне дважды Героем Советского Союза.

23) В период обороны Ленинграда снайпер Ф. Дьяченко уничтожил 425 гитлеровцев.

24) Первый Указ о присвоении звания Героя Советского Союза в период войны Президиум ВС СССР принял 8 июля 1941 года. Оно было присвоено лётчикам М. Жукову, С. Здоровцу, П. Харитонову за воздушные тараны в небе Ленинграда.

25) Известный лётчик И. Кожедуб получил третью Золотую Звезду - в 25 лет, артиллерист А. Шилин вторую Золотую Звезду - в 20 лет.

26) В Великую Отечественную войну пять школьников в возрасте до 16 лет получили звание Героя: Саша Чекалин и Лёня Голиков - в 15 лет, Валя Котик, Марат Казей и Зина Портнова - в 14 лет.

27) Героями Советского Союза стали лётчики братья Борис и Дмитрий Глинки (Дмитрий стал впоследствии дважды Героем), танкисты Евсей и Матвей Вайнрубы, партизаны Евгений и Геннадий Игнатовы, Лётчики Тамара и Владимир Константиновы, Зоя и Александр Космодемьянские, братья лётчики Сергей и Александр Курзенковы, браться Александр и Петр Лизюковы, братья-близнецы Дмитрий и Яков Луканины, братья Николай и Михаил Паничкины.

28) Более 300 советских воинов закрыли своим телом вражескую амбразуры, около 500 авиаторов применили в бою воздушный таран, свыше 300 экипажей направили подбитые самолёты на скопления войск противника.

29) В годы войны в тылу врага действовало более 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, в которых насчитывалось свыше 1 000 000 народных мстителей.

30) За годы войны было произведено 5 300 000 награждений орденами и 7 580 000 медалями.

31) В действующей армии находилось около 600 000 женщин, более 150 000 из них награждены орденами и медалями, 86 удостоены звания Героя Советского Союза.

32) 10900 раз полки и дивизии награждались орденом СССР, 29 частей и соединений имеют 5 и более наград.

33) За годы Великой Отечественной войны 41 000 человек было награждено орденом Ленина, из них 36 000 - за боевые подвиги. Орденом Ленина было награждено более 200 воинских частей и соединений.

34) Орденом Красного Знамени в годы войны было награждено более 300 000 человек.

35) За подвиги в годы Великой Отечественной войны было произведено более 2 860 000 награждений орденом Красной Звезды.

36) Орден Суворова 1-й степени первым был награждён Г. Жуков, орденом Суворова 2-й степени №1 получил генерал-майор танковых войск В. Баданов.

37) Орденом Кутузова 1-й степени №1 был награждён генерал-лейтенант Н. Галанин, орден Богдана Хмельницкого 1-й степени №1 получил генерал А. Данило.

38) За годы войны орденом Суворова 1-й степени было награждено 340, 2-й степени - 2100, 3-й степени - 300, орденом Ушакова 1-й степени - 30, 2-й степени - 180, орденом Кутузова 1-й степени - 570, 2-й степени - 2570, 3-й степени - 2200, орденом Нахимова 1-й степени - 70, 2-й степени - 350, орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени - 200, 2-й степени - 1450, 3-й степени - 5400, орденом Александра Невского - 40 000.

39) Орден Великой Отечественной войны 1-й степени №1 вручен семье погибшего старшего политрука В. Конюхова.

40) Орденом Великой Войны войны 2-й степени вручены родителям погибшего старшего лейтенанта П. Ражкина.

41) Шесть орденов Красного Знамени за годы Великой Отечественной войны получил Н. Петров. Четырьмя орденами Отечественной войны отмечен подвиг Н. Яненкова и Д. Панчука. Шестью орденами Красной Звезды отмечены заслуги И. Панченка.

42) Орден Славы 1-й степени №1 получил старшина Н. Залётов.

43) Полными кавалерами ордена Славы стало 2577 человек. После воинов 8 полных кавалеров ордена Славы стали Героями Социалистического труда.

44) За годы войны Орденом Славы 3-й степени было награждены около 980 000 человек, 2-й и 1-й степени - более 46 000 человек.

45) Всего 4 человека - Героя Советского Союза - являются полными кавалерами ордена Славы. Это артиллеристы гвардии старшие сержанты А. Алёшин и Н. Кузнецов, пехотинец старшина П. Дубина, летчик старший лейтенант И. Драченко, последние годы жизни живший в Киеве.

46) В период Великой Отечественной войны медалью "За отвагу" было награждено более 4 000 000 человек, "За боевые заслуги" - 3 320 000.

47) Шестью медалями "За отвагу" отмечен ратный подвиг разведчика В. Бреева.

48) Самым юным из награждённых медалью "За боевые заслуги" - шестилетний Серёжа Алешков.

49) Медалью "Партизан Великой Отечественной войны" 1-й степени награждено более 56 000, 2-й степени - около 71 000 человек.

50) За подвиг в тылу врага было награждено орденами и медалями 185 000 человек.