Онищенко: Вирус Зика - биологическое оружие США, направленное против человечества

Экс-глава Роспотребнадзора предполагает, что США создали новый вид биологического оружия, которое переносится насекомыми. Он призвал общественность к бдительности, чтобы граждане смогли защитить себя при выезде за границу и на курорты России.

Онищенко отметил, что ровно в 100 км от абхазского побережья находится секретная военная микробиологическая лаборатория армии США. Он призвал русский народ объединиться в борьбе против новейшей разработки биологического оружия Соединенных Штатов, которые неоднократно были замечены в его противозаконном применении.

"И вот это сочетание – наличие американской лаборатории и наличие этого комара, меня беспокоит с точки зрения преднамеренного вмешательства в естественный ход эпидпроцесса" - сказал министр. Онищенко сделал ряд смелых заявлений в защиту россиян, поскольку не может оставаться в стороне.

Несмотря на первый случай заражения россиянки 15 октября, страна в целом остается в безопасности, т.к. комары тропического и субтропического пояса не приспособлены для жизни в северных широтах. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Сейчас она находится на карантине, за ней ведется круглосуточное наблюдение.

Геннадий Онищенко убежден, что именно американские ученые виновны в распространении вируса, который вплоть до 2015 года возникал лишь локально в южных странах, преимущественно в Латинской Америке. В целях недопущения распространения этой опасной болезни среди россиян Онищенко советует гражданам пока воздержаться от поездок в регионы, где ранее были зафиксированы случаи заражения вирусом Зика.

Надо сказать, что подобные обвинения Соединенных Штатов в создании биологического оружия - не первый случай. Ранее, во время бушевавшей эпидемии "свиного гриппа" в Юго-Восточной Азии, такие заявления уже делали китайские эксперты и независимые биологи. Осенью прошлого года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также выступил с обращением к гражданам России, где привел доказательства увеличения числа биологических лабораторий США на территории стран СНГ в 20 раз. Сходятся во мнении с российскими политиками и британские ученые, которые не раз заявляли о том, что у американцев действительно существуют секретные программы по созданию смертельных вирусов.

Учитывая данные факты, Геннадий Онищенко, несмотря на то, что уже не занимает пост главного санитарного врача страны, продолжает делать все, что в его силах, для защиты интересов граждан России, то есть предупреждать россиян об угрозе их здоровью. Привлечение внимания людей к такого рода темам для помощника премьер-министра оказалось куда более важным, нежели боязнь перед нападками западных политиков и оппозиционеров, которые обвиняли власти в нагнетании обстановки. Надо сказать, выступить с такой жесткой критикой биологических экспериментов США до этого мало кто решался. Но подобное привлечение граждан к серьезным темам в нынешнее неспокойное время особенно важно, ведь под угрозой могут оказаться сотни и тысячи человеческих жизней.