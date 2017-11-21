Счастливые воспоминания о предвоенной Москве

Предвоенные годы запомнились многим москвичам как самый счастливый период в жизни. Эта ностальгический образ ушедшего золотого века отразился и во многих фильмах о начале Великой Отечественной войны. После войны жизнь не сразу вошла в привычную колею, но в 50 – 60-е годы москвичи объективно жили лучше, чем в предвоенный период. Тем не менее, о предвоенных годах даже те, кто жил не слишком-то богато, вспоминали как о чём-то безоблачно-прекрасном… Почему?

Феномен предвоенных лет заключался в том, что эти годы оказались между двумя очень сложными для выживания периодами. С одной стороны, закончился посленэповский период карточной системы, и люди (особенно в столице, где снабжение было лучше) вздохнули немного свободней. Казалось, жизнь начала налаживаться! С другой – ещё не наступили тяжёлые военные годы.

Предвоенный период оказался для москвичей небольшим оазисом относительно спокойной жизни, когда у людей было много надежд, когда в будущее смотрели с оптимизмом.

Чтобы понять, почему небогатые, по нынешним меркам, предвоенные годы отложились в памяти советского народа как золотая эпоха, нужно вспомнить, как нелегко далась людям индустриализация. Силы государства были напряжены, в первой половине 1930-х годов всё шло на гигантские стройки. Даже в Москве снабжение продуктами и промышленными товарами находилось на очень низком уровне. В магазинах почти все продукты продавались по карточкам! Купить отрез ткани на костюм тоже можно было только по ордеру.

И вот, постепенно, во второй половине 1930-х годов снабжение стало улучшаться. Карточки были отменены. Перед советской промышленностью была поставлена задача производства не только самого необходимого, но и вещей для комфортной жизни. Стали выпускаться даже товары определённого уровня роскоши. Москва, являясь столицей, снимала сливки товарного предложения.

В этот период, названный сталинским неонэпом, далеко не все могли себе позволить покупать появившиеся в магазинах товары: сильно возросло социальное неравенство между советскими гражданами. Но достаточно широкие слои населения получили возможность улучшить свой быт.

Фраза Сталина Жить стало лучше, жить стало веселее, действительно имела под собой реальную базу. Под руководством Анастаса Микояна советская пищевая промышленность переняла многое из передовых технологий Запада. В магазинах появились новые вкусные продукты, хорошие вина – в том числе и Советское шампанское.

В 1936 году в Московском текстильном институте открыли отделение художественного моделирования. В Москве также распахнул двери перед покупателями один из одиннадцати в стране образцовых универмагов. В Московском Доме моделей разрабатывались модные вещи. В 1937 году был открыт советский институт косметики и гигиены. Москвички начали активно изучать новый советский журнал мод – не с рисунками, а с фотографиями!

Конечно, не все жительницы Москвы имели доступ к модным благам. Зато почти все умели шить, поэтому передавали из рук в руки журналы и перерисованные выкройки.

Крепдешиновые платья с цветочным рисунком выглядели на москвичках просто очаровательно! Для многих предвоенные годы запомнились именно такими: полная надежд Москва, беззаботные девушки в красивых платьях…

Москвичи гордились новыми зданиями, кинотеатрами, ВСХВ с её Рабочим и Колхозницей, роскошными вестибюлями метро (первая линия была запущена в 1935 году, вторая – в 1938-м). Москва расцветала!

Не будем забывать и о том, что перед началом Великой Отечественной войны в Москве прошёл выпуск десятиклассников. Они были счастливы и беззаботны…

Грянувшая война принесла советскому народу огромные лишения. Снова стал суровым и быт москвичей. Недавняя жизнь казалось сказкой. Плохое забывалось, а в памяти раздавался смех десятиклассниц в крепдешиновых платьях, гуляющих стайками по летней, мирной, счастливой предвоенной Москве…