Госсекретарь США — в центре коррупционного скандала

Пожалуй, меньше всего истории с организацией «отката» средств ведомственного бюджета из всех чиновников нынешнего правительства США журналисты ожидали от госсекретаря Джона Керри.

И дело тут не только в безупречной репутации военного героя, кавалера трех «Пурпурных сердец». Госсекретарь Джон Форбс Керри женат на Терезе Хайнц, которой от ее первого мужа, когда Джон Хайнц погиб в авиакатастрофе 4 апреля 1991 года, досталась многомиллиардная империя «Хайнц» — лидер мирового гастрономического рынка.

Так сперва Тереза, а после женитьбы и Джон Керри вошли в клуб самых состоятельных людей Америки, да и всего мира. Ну где тут место коррупции?

А поди ж ты.

Возможно, какая-то странная деликатность не позволяла Джону Керри обеспечивать своих детей от первого брака за счет средств второй супруги и при этом позволяла залезть в карман Государственного департамента, — но на этой неделе стало известно, что более $9 млн из бюджета Госдепа было направлено через американский «Корпус мира» в некоммерческий фонд, организованный и руководимый Ванессой Керри, дочерью госсекретаря Джона Керри.

Госдепартамент профинансировал специальную целевую программу «Корпуса мира», инициированную Ванессой Керри и официальными лицами обеих организаций. Сразу после этого «Корпус мира» выделил все эти деньги в виде гранта некоммерческой организации «Сид Глобал Хелс», которую организовала все та же Ванесса Керри — вне конкурса, «как единственного поставщика» услуг.

Знакомо, не правда ли?

Первоначально «Корпус мира» выделил «Сид Глобал Хелс» $2 миллиона из денег Государственного департамента США со сроком исполнения гранта по 10 сентября 2012 года. Джон Керри был тогда председателем Комитета Сената по международным делам, который — правильно — осуществляет парламентский надзор как за Государственным департаментом, так и за «Корпусом мира». Грант был продлен на четыре года в сентябре 2015 года — опять же без конкурса, на целевой адресной основе. На этот раз «Корпус мира» выделил структуре Ванессы Керри уже $6,4 млн из средств Госдепа. Втрое больше? Так ведь и Джон Керри в тот момент уже был Госсекретарь. «Сид Глобал Хелс» также получила дополнительно еще почти миллион долларов в счет «модификации» первого гранта, а также непосредственно из средств департамента, не связанных с финансами «Корпуса мира». Было бы неправдой сказать, что все деньги вот так просто были разворованы.

Программа «Корпуса мира», придуманная Ванессой Керри и профинансированная Джоном Керри, называется «Глобальная служба партнерства в области здравоохранения» (GHSP) и направляет добровольцев врачей и медсестер в медицинские и сестринские школы в Малави, Танзании, Уганде и Либерии. Более 40 клинических педагогов работали в программе в 2014—2015 гг.

Вот только смущает, что Ванесса Керри оказалась единственным служащим «Сид Глобал Хелс», согласно налоговому отчету бесприбыльной некоммерческой организации, попавшему в руки прессы, кто за свой труд удостоился компенсации — около $140 000 в год, как сообщалось, при занятости 30 часов в неделю. Все остальные работали как волонтеры, бесплатно.

Да и с вопросом о продлении гранта на $6,4 миллиона также всплыли сомнительные детали. Дело в том, что по уставу «Корпуса мира» гранты не могут выходить за пределы срока действия в пять лет и обязательно должны проходить конкурсную процедуру, но в отношении организации дочери госсекретаря было принято «специальное решение» от 17 июля 2014 г., в котором закреплено, что контракты со структурами Ванессы Керри будут «продлены с возможностью привлечения единственного поставщика, если это предусмотрено OGAC». Как же это не будет «предусмотрено», если OGAC — это офис глобального координатора США по СПИДу в Государственном департаменте США, а сам глобальный координатор Эрик Гусби — это прямой подчиненный госсекретаря Джона Керри.

Когда документы всплыли на поверхность, а произошло это в начале недели, официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби был вынужден отреагировать в том смысле, что «нет абсолютно никакого конфликта интересов … Секретарь Керри не играл никакой роли в процессе принятия … решений в то время как занимал должность в Сенате или впоследствии, в то время как занимал должность в Государственном департаменте».

Правда, никого из журналистов этот ответ не убедил — документы оказались убедительней.