Минобороны получит незамерзающие цистерны для Арктики

Новейшее изделие позволит получать пресную воду и сохранять ее незамерзающей при температуре до минус 65 градусов

Российское военное ведомство в рамках программы освоения арктических и приарктических регионов проводит испытание уникальной автоцистерны АЦПТ-5,6 Arctic line, установленной на шасси грузового автомобиля «КамАЗ». Новинка, разработанная и выпускающаяся заводом «Спецтехмаш», не дает в суровых арктических условиях замерзнуть или испортиться пресной воде при температуре ниже минус 50 градусов. Также специальная цистерна будет использоваться для добычи воды — она будет плавить снег и лед.

— В настоящее время мы проводим испытание этих автоцистерн в том числе и в условиях критически низких температур, — рассказал «Известиям» представитель военного ведомства, знакомый с ситуацией. — Если испытания закончатся успешно, то новинки поступят на вооружение подразделений материально-технического обеспечения арктических бригад, а также будут размещены на полярных базах и аэродромах.

По словам главного редактора интернет-проекта «Туризм.Ру», участника полярных экспедиций Алексея Пескова, в Арктическом регионе наиболее остро стоит вопрос именно сохранения питьевой воды, а не ее доставки или добычи.

— На Севере добыть воду не так сложно, там достаточно много так называемого пресного льда — замерзшей пресной воды, а также снега, — говорит Песков. — Надо просто растопить и привезти. Доставлять воду с Большой земли очень накладно, поэтому полярники ориентируются только на добычу воды на месте, — говорит Песков. — Но главная проблема после того, как вода добыта, сохранить ее. При замерзании вода расширяется и разрушает любые цистерны. Найти выход из ситуации можно только подогревая резервуары, но тогда расходуется другой важнейший полярный ресурс — топливо.

Как отметил Песков, полярные российские военные базы — это сложнейшие инфраструктурные объекты, где размещается не только личный состав, но и сложнейшее радиоэлектронное оборудование, зенитные комплексы и радиотехнические системы, а также базируются самолеты и вертолеты. И для всего этого необходимы большие, постоянно пополняемые запасы пресной воды.

Внешне АЦПТ-5,6, установленная на шасси трехосного грузовика повышенной проходимости КамАЗ-43114, не отличается от аналогичных автоцистерн. Помимо утепленной цистерны, в состав оборудования новейшего изделия входит и снегоплавильная установка, благодаря которой расчет машины сможет самостоятельно добывать воду и закачивать ее в бак. Для полного наполнения цистерны вместимостью 5,6 т изделию требуется всего 20 минут и столько нужно, чтобы слить жидкость.

По словам временно исполняющего обязанности начальника инженерно-конструкторского отдела «Спецтехмаша» Владимира Чебукина, АЦПТ-5,6 уже прошла заводские испытания, полностью подтвердив заявленные характеристики — транспортирование и хранение пресной воды или другой жидкости при температуре до минус 65 градусов. Столь высокие показатели достигаются за счет использования двойной термоизоляции и тщательного утепления трубопроводов.

— Без чистой пресной воды невозможно приготовить пищу, элементарно постирать форму, поддерживать санитарное состояние помещений. Если созданы нормальные условия для службы и быта военнослужащих, то, соответственно, будет высокий уровень боевой готовности к выполнению задач по защите интересов России в этом стратегически важном регионе, — пояснил «Известиям» главный редактор интернет-проекта «Отвага-2004» Виталий Моисеев. — Надо понимать, что для армии важны не только боевые машины — танки, бронетраспортеры, САУ, способные исправно функционировать в суровых арктических условиях, но и вспомогательная техника, которая обеспечивает повседневную жизнедеятельность частей и подразделений в условиях военного и мирного времени.