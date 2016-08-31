Московский Метрополитен в 80-е годы

Выполнение Генерального плана с 1971 года продолжалось вплоть до 1985 года, хотя его действие подразумевалось до 2000 годов. Не все задуманное было выполнено, тем не менее основная задача расширения Москвы с делением на жилые зоны была реализована. В транспортной структуре в 80-е годы особо не было каких-либо кардинальных изменений, тем более что продолжалась "эпоха застоя", но строительство новых линий метро все же продолжалось, хоть и не так стремительно, как в прежние годы.

К открытию XXII Олимпийских игр в Москве все силы были брошены на качественное поддержание проведения соревнований, строительство спортивных объектов, гостиничных комплексов. Так в этом году в метрострое была открыта только одна станция 5 ноября 1980 года "Шаболовская" на Калужско-Рижской линии.

Новая ветка метро, цвет для которой был определен серый, Серпуховско-Тимерязевская линия уже появилась на картах, как строящаяся, но первый южный радиус введенный в эксплуатацию был запущен только в 8 ноября 1983 года от станции "Серпуховская" до станции "Южная" протяженностью 13 км. Ветка сразу строилась, как диаметральная, пересекающая кольцевую линию в двух местах и должна была стать самой длинной в Московском метро.

Тогда же 20 октября 1983 года уникальная станция, расположенная на метромосту "Ленинские горы" (ныне "Воробьевы горы"), из-за постоянного разрушения от слишком поспешного в свое время ввода в эксплуатацию, была закрыта на реконструкцию, которая быстро "заморозилась" из-за нехватки финансирования, и стала самой долгой реконструкцией в метро. Второй раз станция откроется только спустя 19 лет уже при Российской власти в 2002 году.

В середине 80-х годов 30 декабря 1984 года был открыт 6,4 км участок Горьковско-Замоскворецкой линии от станции "Каширская" до станции "Орехово" с ответвлением до станции "Каховская" (сейчас ответвление является самостоятельной небольшой веткой). Затем к 7 сентября 1985 года линию продлили на 3,4 км от "Орехово" до "Красногвардейской" станции. А в январе 1986 года ввели в эксплуатацию участок от "Серпуховской" до "Боровицкой", в 1987 году проложили до станции "Чеховская" и 31 декабря 1988 года открыли линию до станции "Савеловская", получив две пересадочные на кольце станции.

На других линиях строительство ввелось не так оживленно, тем не менее был открыт небольшой 1,7 км участок Калининской линии от "Марксистской " до "Третьяковской". Калужскую линию продлили от станции "Беляево" до станции "Теплый стан" и 31 декабря 1989 года завершило десятилетие открытие станции "Крылатское" подземной части Филевской линии.

Что касалось подвижного состава, то в 80-е годы вагоностроительный завод имени И.Е. Егорова начал серийный выпуск вагонов типа 81-717/714 (впервые в истории метростроения СССР новые вагоны не получили буквенного обозначения). Новые метросоставы с вагонами данного типа получили промежуточные вагоны без кабины машиниста, что увеличило их вместимость, а также был сильно изменен интерьер внутреннего пространства вагонов, сидения стали жесткими, изменились лампы освещения, кабина машиниста и была снижен расход электроэнергии на 5-6%.

В 1987 году "Метровагонмаш" начал долгосрочное проектирование метропоезда нового поколения, который в будущем получит название "Яуза".