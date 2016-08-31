Российская армия получит бронированный эвакуатор

Новейшая ремонтно-эвакуационная машина после серии испытаний поступит на вооружение

Министерство обороны России и ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ) начали испытание уникальной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), способной без участия экипажей эвакуировать с поля боя даже под очень плотным огнем противника вышедшие из строя боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР). Также новейшее изделие, созданное на базе перспективной БМП «Курганец» оснащено всем необходимым оборудованием для замены на спасенной технике двигателей, коробок передач, фрикционов и других узлов и агрегатов.

— В настоящий момент машина проходит испытания, а ее принятия на вооружение стоит ожидать вместе с базовыми машинами семейства «Курганец-25», — заявил «Известиям» Сергей Абдулов, главный конструктор ОАО СКБМ.

Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, новинка поступит в мотострелковые батальоны, а также подразделения морской пехоты, оснащенные новейшими боевыми машинами «Курганец» и «Бумеранг» и более старыми БТР-80, БТР-82Б БМП-2 и БМП-3.

— Стоящие в настоящее время на вооружении Российской армии бронированные ремонтно-эвакуационные машины прошлого поколения, к сожалению, не справятся с эвакуацией и ремонтом «Курганцев» и «Бумерангов», — пояснил «Известиям» представитель военного ведомства, знакомый с ситуацией. — В конструкцию БРЭМ внедрена уникальная система быстрой эвакуации без участия экипажей машины. Ранее бойцам приходилось покидать защищенную кабину машины и под огнем, рискуя жизнью, закреплять тросы на подбитые БТР и БМП. Но на новейшей БРЭМ экипажу достаточно подвести эвакуатор к вышедшей из строя боевой машине, и специальное дистанционное устройство соединит «ушки» буксировочных тросов с эвакуационными петлями на корпусе вышедшей из строя машины.

Если БМП и БТР на базе средней гусеничной платформы «Курганец-25» уже неоднократно демонстрировались во время парадов на Красной площади, то бронированная ремонтно-эвакуационная машина пока еще не попадала в объективы фото- и видеокамер.

Внешне бронированный эвакуатор напоминает своего «родителя» — боевую машину пехоты «Курганец». Но на БРЭМ башню с автоматической пушкой и пусковыми установками ракет заменили специальный кран и буксировочная лебедка, а также дополнительные броне-короба с инструментами и запасными частями. С помощью лебедок и тросов ремонтно-эвакуационная машина будет буксировать технику, а кран поможет экипажу менять вышедшие из строя узлы и агрегаты, запас которых хранится в самой БРЭМ.

— От своих предшественников, таких как БРЭМ-Л «Беглянка», машина выгодно отличается в сторону большей грузоподъемности основной крановой установки и тягового усилия лебедки, — рассказал главный конструктор Сергей Абдулов. — Для самозащиты установлен такой же боевой модуль с пулеметом калибра 12,7-мм, что и на бронетранспортере «Бумеранг». Бронирование ремонтно-эвакуационной машины останется на уровне исходной БМП. Это отличает ее от той же БРЭМ-Л «Беглянка», которая несколько уступает по защищенности боевой машине пехоты БМП-3, на базе которой ее создавали.

Как отметил независимый военный эксперт Олег Желтоножко, локальные войны последних лет, а также вооруженные конфликты с участием частей Российской армии еще раз продемонстрировали необходимость современной эвакуационной техники.

— Всегда существует потребность в хорошо защищенных тягачах, обладающих способностью быстро вывозить поврежденные в ходе боевых действий или сломавшиеся на марше боевые машины, — пояснил Олег Желтоножко. — Как показывает российский боевой опыт в Чечне и американский в Ираке, нагруженные ремонтно-эвакуационные машины уязвимы перед штатным оружием противника, а их экипаж подвергается неоправданному риску при эвакуации.

Новейшая российская БРЭМ отличается от бронированных эвакуаторов прошлого поколения лучшей защитой и системой эвакуации, не требующей участия экипажа, а также обладает всем набором инструментов и приспособлений для ремонта бронетранспортеров и боевых машин пехоты.