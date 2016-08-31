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    • Опубликована
    • сегодня в 14:30

Улицу в Грозном переименовали в честь Героя России Александра Прохоренко

В Грозном появилась улица имени Героя России Александра Прохоренко, погибшего в Сирии. В субботу, 3 сентября, состоялась торжественная церемония переименования.

Улица, бывшая Авиационная, протяженностью почти один километр расположена в Ленинском районе города, рядом с парламентом Чечни, и пересекается с улицей Айдамирова, одной из оживленных магистралей, ведущих в аэропорт. У входа на территорию парламентского комплекса также была установлена мемориальная доска.

«Мы собрались, чтобы отдать дань памяти и увековечить имя Героя России Александра Прохоренко, погибшего в тылу террористов, вызвав огонь на себя. Наша благодарность родителям, воспитавшим такого сына», — заявил на церемонии мэр Грозного Муслим Хучиев.

Он отметил, что инициатором переименования улицы был временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров. «В Чечне испокон веков чтили героев. Прохоренко — один из героев нашего времени, его подвиг достоин уважения, поэтому мы увековечили его имя», — добавил Хучиев.

Как сообщил представитель мэрии, родители Прохоренко не смогли приехать на церемонию в Грозный «по состоянию здоровья».

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