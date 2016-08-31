Ми-28Н: ночной кошмар НАТО

Надо сказать, что американцы относятся к нашей военной технике очень серьезно. Прежде всего, это выражается в кодификации наших образцов боевых машин. Например, вертолет Ми-28Н, который у нас получил довольно прозаичное наименование «Ночной охотник», в НАТО именуется Havoc, то есть «Опустошитель».

Надо сказать, что Ми-28, ударный вертолет производства холдинга «Вертолеты России», изначально проектировался как замена Ми-24, десантно-штурмового вертолета 60-х годов. Однако, в отличие от предшественника, его специализация была более узкой: поиск и уничтожение в условиях активного огневого противодействия бронированной техники и других подвижных и маневренных объектов. Мог он, конечно же, поразить и живую силу, а также противодействовать малоскоростным воздушным целям. Но главное его назначение было все же в уничтожении техники противника.

Проектирование вертолета началось на Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля в 1978 году. Задание получили два КБ, занимавшиеся боевыми вертолетами — Камова и Миля. Согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР от 16 декабря 1976 года, предусматривавшего создание на конкурсной основе вертолета нового поколения, на свет появились два проекта: Ми-28 и В-80, в дальнейшем получивший название Ка-50.

Однако вместо соревнования получились две разные машины, дополнявшие друг друга. Разница между ними заключалась в конструктивной схеме. Ми-28 — это классическая машина с несущим винтом и рулевым на хвостовой балке. Ка-50 — соосный вертолет, имеющий два несущих винта, вращающихся в противоположных направлениях. Это дает преимущество камовской машине в маневренности, но серьезно удорожает ее и делает сложной ее эксплуатацию.

Ми-28 — фронтовой вертолет первой линии. И особенно удачной стала его ночная модификация — Ми-28Н. Вертолет прост в управлении, надежен, несет большое количество вооружения. Прежде всего, это управляемое, высокоточное вооружение. Это стало возможным благодаря комплексу БРЭО Ми-28Н. Это комплекс обнаружения и управления бортовым вооружением пятого поколения, разработанный ФНПЦ «РПКБ».

Комплекс эффективно управляет ракетным вооружением: это ПТРК «Штурм-В», «Атака-В», «Атака-ВН». Причем вертолет несет до 16 ракет этих типов. Кроме того, для обороны Ми-28 имеет ракеты «воздух-воздух» — «Стрелец» с ракетой Игла-В. Это два контейнера по четыре ракеты.

Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» принят на вооружение приказом президента РФ 15 октября 2009 года, а 27 декабря 2013 года Министерство обороны издало соответствующий указ об официальном принятии вертолетов Ми-28.

Особенно стоит сказать о маневренных возможностях вертолета, которые выходят за рамки обычных способностей машин этого вида. Вертолет Ми-28Н способен выполнять ряд элементов высшего пилотажа, считавшихся ранее прерогативой самолетов, а именно: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку.

Кроме того, Ми-28Н может совершать полет боком со скоростью до 100 км/ч и назад, а также разворот с угловой скоростью до 117 градусов/с, максимальная угловая скорость крена более 100 градусов в секунду, что дает ему дополнительные возможности применения курсового вооружения.

Но главная особенность Ми-28Н — полет на низких высотах. Именно это делает его идеальным инструментом для ведения боевых действий ночью. Ми-28 способен выполнять полет на предельно малых высотах до 5 м с огибанием рельефа местности.

В 2005 году начальник российского Генерального штаба, генерал армии Юрий Балуевский заявил, что основным боевым вертолетом будет Ми-28Н «Ночной охотник», а вертолеты Ка-50 и Ка-52 необходимы для подразделений спецназа.

Во второй половине июня 2006 года два Ми-28Н принимали участие в командно-штабных учениях на территории Белоруссии, носивших название «Щит Союза — 2006». Это были первая опытная машина ОП-1 и первая предсерийная 01-01 (бортовой номер — 32).

Боевое крещение вертолеты Ми-28 приняли в Сирии. 14 октября 2015 года ВС РФ развернули группировку боевых вертолетов этого типа в Латакии. В течение года они активно использовались в операциях против террористов ИГ (арабское название ДАИШ, запрещена на территории РФ).