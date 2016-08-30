Битва за Москву: как СССР разрушил планы Гитлера

В октябре 1941 года исход Второй Мировой войны балансировал на острие ножа. Уже шла война в Китае и война в Северной Африке, а в скором времени должна была начаться война между США и Японией. Однако осенью 1941 года настоящая война шла в центральной части Советского Союза.

Операция «Барбаросса» — нападение нацистской Германии на СССР, блестяще началась 22 июня 1941 года. Немецкие войска окружали и громили крупные группировки огромной, но дезорганизованной советской армии. К началу октября они продвинулись вглубь Советского Союза, остановившись всего в 100 километрах от Москвы. Пришло время для операции «Тайфун», окончательного наступления на советскую столицу, захват которой, по расчётам немцев, должен был положить конец кампании по завоеванию СССР.

При этом Третьему Рейху было крайне необходимо завершить войну на восточном фронте в ближайшее время. Кинохроники, показывавшие огромные колонны растерянных советских военнопленных, должны были демонстрировать непобедимость Вермахта. Однако фашистскую Германию ждала «смерть от тысячи порезов» в Советском Союзе. Третий Рейх и его союзники привлекли к исполнению плана «Барбаросса» более 3 миллионов мужчин. К октябрю нацисты потеряли уже более 500 000 человек, или 15 процентов от изначальных сил. На дорогах на протяжении многих сотен километров можно было видеть след из подбитых немецких танков. При этом самих дорог было крайне мало, и все они были крайне низкого качества. Из-за этого фашистская Германия потеряла около 40 процентов своего автопарка. Оставались ещё железные дороги, как главные артерии поставок на восточный фронт. Однако советские железнодорожные пути были шире, чем в Германии. Это существенно замедляло поставки снабжения, топлива и боеприпасов. В итоге организация немецких войск рухнула, что привело к нехватке продовольствия, боеприпасов и горючего для танков в войсках Третьего Рейха.

При этом советские войска тоже находились далеко не в самой лучшей форме. Значительную часть офицерского состава репрессировали в предвоенные годы, а оставшиеся генералы были плохо обучены. Красная армия была застигнута врасплох и вынужденно отступала под натиском мощного противника, захватившего Францию всего за шесть недель. Также из-за постоянного притока новобранцев Красная армия в целом была не обучена и не имела реального опыта боевых действий. Даже немецкая разведка была убеждена в том, что Советский Союз должен был пасть в ближайшее время, и не могла понять, как Красная армия после таких мощных ударов продолжала сопротивляться и бросать в бой всё новые силы.

Операция «Тайфун» была похожа на боксерский поединок между двумя избитыми и окровавленными бойцами, которые едва стояли на ногах. Советский Союз бросил на оборону Москвы более миллиона солдат и около 1 000 танков, женщины и дети вырыли несколько оборонительных рубежей из противотанковых рвов и насыпей. Немцам же удалось собрать почти два миллиона человек, более 1 000 танков и более пятисот самолётов. Нацисты планировали пойти уже проверенным путём: взять основные силы Красной армии в клещи, окружить их и уничтожить, а затем прорваться в Москву. Быстрым немецким танкам отводилась роль основной движущей силы клещей: бронетанковые дивизии должны были обойти врага с флангов и сдерживать основные силы противника от отступления. Если бы Вермахт дошёл до Москвы, то город был бы окружен и захвачен.

С хорошим снабжением и с хорошей погодой немецкая армия покорила бы любую страну на этой планете. Однако Третий Рейх был вынужден действовать в тех условия, которые были. При этом начальный этап «Тайфуна» шёл по плану: четыре советских армии и более чем 500 000 советских солдат погибли или попали в плен в Вязьме.

Однако с первыми дождями и снегом в начале октября дороги превратились в настоящую трясину. Даже бронетехника надолго увязала, так было, практически, на каждом участке дороги. Солдаты тоже начали изрядно уставать из-за марш-бросков по такому сложному маршруту. Одновременно с эти начались контратаки Красной армии, которые с каждым разом всё сильнее выматывали немецкие войска.

Также неприятным сюрпризом стали советские танки Т-34. Обладающие более мощным вооружением и лучше защищённые по сравнению с немецкими танками, «тридцатьчетвёрки» смогли по-настоящему удивить немцев. Их фаустпатроны в буквальном смысле отскакивали от брони Т-34. И, наконец, Т-34 обладал широкими гусеницами, что давало ему потрясающую маневренность даже в грязи.

В начале ноября ударили первые морозы. Холода сковали грязь и дали гитлеровским войскам возможность для дальнейшего продвижения. К концу ноября немецкие разведывательные отряды находились всего в 20 километрах от Москвы. Они даже могли увидеть башни Кремля в свои бинокли.

Так близко и одновременно так далеко. К началу декабря столбики термометров упали до минус 20 градусов ниже нуля по Цельсию. И немцы знали, что в Советском Союзе зимы очень холодные. Только это знание им не помогло. Из-за ограниченного снабжения приоритет был отдан доставке топлива и боеприпасов. Кроме того, кому нужна была зимняя одежда, если Москву планировалось захватить до наступления зимы.

Однако именно Красная армия ударила первой. Сталин опирался на информацию, полученную от разведчика Рихарда Зорге, который жил в Японии и работал на советскую разведку. По его сообщениям, японцы должны были направить свои силы на юг, чтобы бороться с американцами и англичанами, а не на север, в сторону Сибири. Благодаря этому 18 хорошо обученных и оснащённых сибирских дивизий были переброшены под Москву.

Контрнаступление началось 5 декабря. Советские войска с лёгкостью пробили оборону Вермахта. Немецкое оружие было заморожено и часто выходило из строя, немецкие солдаты страдали от обморожений. Иногда солдаты в буквальном смысле застывали с оружием в руках. Выжившие же могли лишь беспомощно наблюдать, как наступающая Красная армия стремительно продвигалась вперёд. Красноармейцы были тепло одеты и пользовались маскировочными белыми комбинезонами, что позволяло им наносить неожиданные удары, появляясь подобно призракам из тумана и снега.

Далее Гитлеру предстояло принять одно из самых главных решений: дать приказ к отступлению или драться до последнего. Некоторые из генералов Третьего Рейха предлагали отступить к отдалённым от Москвы рубежам, но Гитлер боялся того, что отступление превратится в паническое бегство, что позволит Красной Армии беспрепятственно оказаться на пороге Германии. В результате фюрер приказал своим войскам удерживать свои позиции до последнего человека. Хотя Гитлер отправил в отставку несколько генералов, которые были не согласны с ним, большинство немецких командиров позднее отметили, что именно это решение было роковым.

В итоге эта авантюра Гитлера вылилась в катастрофу для него. После 1942 года началась подготовка к открытию второго фронта. Американские и английские ВВС начали бомбить позиции Вермахта. Гитлер окончательно упустил все шансы на победу. По иронии судьбы, катастрофа, которую Германия так пыталась избежала под Москвой, разразилась для нее еще большей немного времени спустя благодаря мужеству и выдержке советского народа.

Война между СССР и нацистской Германией не была обычным вооружённым конфликтом за контроль территорий или ресурсов. Для Третьего Рейха это была война на уничтожение и порабощение, которая подразумевала уничтожение русских людей или обращение их в рабство. Для СССР же это была война на выживание, война за жизнь, война за будущее советского народа. Именно поэтому сражение за Москву во многом стало определяющим во Второй Мировой войне, и именно поэтому советские солдаты не дрогнули на последнем рубеже и выстояли под натиском самой мощной на тот момент армии.