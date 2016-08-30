Крымские татары Турции выбрали представителя своего мнения в РФ

Интересная статья была обнаружена на просторах интернета. Как известно, тема крымских татар используется в антироссийской пропаганде довольно часто, но по факту транслируется однобокое мнение верхушки бежавшего на территорию Украины Меджлиса, которое по понятным причинам является мнением всех представителей крымско-татарского народа.

Об этом свидетельствует в том числе и результаты референдума в Крыму, где это наглядно было показано. Во избежании спекуляций на теме крымских татар в перспективе, предлагаю изучить представленное ниже интервью и показывать его все, кто пытается подменить понятия.

В интервью черным по белому написано кто по мнению крымских татар организовал попытку гос. переворота в Турции. Как-то их мнение не очень вяжется с мнением кормящегося с руки США Меджлиса, что позволяет сделать соответствующие выводы.

Турецкий бизнесмен и лидер сообщества крымских татар в Анкаре рассказал о попытке переворота в Турции и целях Украины.

Во время своего визита в Крым, глава Федерации крымско-татарских сообществ Турции Унвер Сель в интервью ИА «Кремлевская пресса» рассказал о текущей политической ситуации.

«Попытка переворота в Турции была подготовлена спецслужбами США, но у них ничего не получилось. Произошедшее и то, что Эрдоган остался президентом – это показатель того, что народ на его стороне. НАТО не желает, чтобы Турция и Россия были едины. И могу сказать, что многие из военных были на стороне США и не желали, чтобы Россия и Турция мирились», — рассказал Унвер Силь.

— Каковы перспективы развития отношений Турции и России в борьбе с терроризмом?

— Турция поддерживала, и будет поддерживать борьбу с экстремизмом. 9 августа было заключено соглашение между Владимиром Путины и Реджепом Эрдоганом. При этом украинская сторона пыталась сорвать переговоры и помешать встрече. Но у нее ничего не получилось, так как Путина проинформировали о готовящейся диверсии. Также хочу сказать, что видел и вижу, как последние два года идет борьба против международных распрей в Крыму.

— Не кажется ли вам что попытка организации терактов в Крыму и переворот в Турции звенья одной цепи?

— Вы правильно заметили, что государственный переворот и диверсия в Крыму имеют один след. Это работа НАТО и британских спецслужб, чтобы рассорить Турцию и Россию, а также дестабилизировать обстановку в регионе.

— Какова роль меджлиса (запрещенная в России экстремистская организация) в турецких событиях, его связях с Гюленом?

— Их связь длится уже не один год. В том числе финансовая. А задача у них — отдать Крым Украине, чтобы впоследствии НАТО создало здесь свои базы. Сейчас они оба «под колпаком» спецслужб.

— Как крымско-татарские общественники России и Турции могут содействовать развитию отношений между нашими странами?

— В Турции проживают около 5 млн крымских татар. Скажу так, сначала они не понимали что происходит, но всегда считали Крым российским. После действий лидеров объединения меджлис крымских татар Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, они лишили обоих права выступать от их имени и представлять интересы крымских татар вообще. Такими полномочиями на сегодняшний день наделен председатель РОО «Къырым бирлиги» Сейтумер Ниметуллаев.