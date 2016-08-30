Король бокса и солдат Отечества

В первые дни Великой Отечественной войны абсолютный чемпион СССР по боксу Николай Королев ушел добровольцем на фронт. В составе Бригады особого назначения он вел с нацистами «бои без правил».

В 1936 и 1937 годах стал абсолютным чемпионом СССР. в 40-м году стал курсантом военной авиационной школы, летал на истребителях. Случилось так, что авиация не стала его судьбой: тренировочный прыжок с парашютом однажды обернулся серьёзной травмой ноги. Тем не менее 15 июня 1941 года он вновь стал победителем, на этот раз первого Абсолютного чемпионата Москвы. Ровно через неделю началась война. Вместе с другими спортсменами – добровольцами прямо со стадиона «Динамо» он отправился в учебный центр Бригады особого назначения.

Николай Королев выполнял сложнейшие боевые операции. Однажды получил приказ захватить в городе Жиздре и доставить в отряд очень важную персону рейха. Зная, что его всегда окружает охрана, Королев ответил: «Попробую». Ему объяснили кратко, по-военному: «Пробовать будешь обед у жены. Сказано живым - значит живым». Нужный центру человек был Королевым захвачен и отправлен в Москву.

Для нацистов он устраивал «бои без правил». Когда однажды небольшую разведгруппу прижал к земле вражеский пулемет, Николай демонстративно бросил оружие и пошел с поднятыми руками «сдаваться». Немцы даже представить себе не могли, что эти руки – оружие не менее грозное, чем их пулемет. Подойдя ближе, «пленный» мгновенно отправил в нокауты весь пулеметный расчет фирменными «королевскими» ударами.

В последний раз КВ вышел на ринг во время Всероссийской спартакиады в 1956 году и выиграл ее. После этого врачи категорически запретили ему участвовать в соревнованиях. Ему было 39 лет. Великие спортсмены часто становятся замечательными тренерами. Не избежал этой участи и Королев. Воспитал целое поколение блестящих боксеров. За тренерскую работу он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Умер Николай Федорович Королев в 1974-м.