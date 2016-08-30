78 процентов россиян хотят вернуть уроки НВП

Подавляющее большинство россиян считают, что в средней школе детям необходимы патриотическое воспитание и начальная военная подготовка. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного накануне 1 сентября «Левада-центром».

На вопрос, должна ли школа заниматься патриотическим воспитанием, утвердительно ответили 89% респондентов. 85% заявили, что школа должна заниматься духовно-нравственным воспитанием, а 78% высказались за возвращение такого предмета, как начальная военная подготовка (НВП).

— Школа с точки зрения большинства россиян также должна выполнять функцию патриотического и духовного воспитания детей, то есть в целом достаточно «тонкая материя», связанная с такими понятиями, как духовность и патриотизм, выносится в значительной степени из сферы личного, интимного круга (семьи и близких) и отдается в ведение государственных институтов, — прокомментировала результаты опроса социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Вместе с тем при таком мощном запросе на духовно-нравственное воспитание россияне не хотят, чтобы в школе делался упор на предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Отвечая на вопрос, преподаванию каких предметов следовало бы уделить наибольшее внимание (можно было выбрать несколько вариантов ответа), респонденты на первые места поставили русский язык (68%) и математику (53%). ОРКСЭ оказались в самом конце списка предпочтений — за этот предмет высказались 5% опрошенных. Примерно столь же низкий интерес продемонстрировали участники опроса к художественному творчеству, искусству, музыке (6%), половому воспитанию (7%), а в национальных республиках и автономных округах — к национальному языку и литературе (7%).

Около трети опрошенных считают, что в школах надо углубленно преподавать историю (33%), литературу (32%) и иностранные языки (27%). Информатике отдали предпочтение 23% респондентов, физике, химии и биологии — 21%, физкультуре — 18%.

— Менее 10% населения хотят, чтобы в школах более пристально изучалось половое воспитание и основы религиозных культур, что может говорить, с одной стороны, о сохраняющейся табуированности этих тем в публичном пространстве, с другой — об осторожности в обсуждении и преподавании, к примеру, темы межконфессиональных и межнациональных отношений ввиду их неоднозначности, — полагает социолог Карина Пипия.

Начальная военная подготовка преподавалась в старших классах средних школ в Советском Союзе. О том, что этот предмет следует вернуть, начали говорить после того, как в 2008 году срок службы по призыву был сокращен до года: для того чтобы новобранец успешно овладел воинской специальностью, надо, чтобы у него еще до призыва были хотя бы минимальные знания и навыки. На эту тему высказался в 2010 году и президент Владимир Путин, занимавший тогда пост премьера. В итоге было решено возрождать и развивать систему ДОСААФ, а школы пока не трогать.

Председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков считает важным, чтобы в школе давали знания, которые могут пригодиться в жизни, и в этом смысле считает начальную военную подготовку полезной дисциплиной.

— Такие знания давали на уроках НВП, — сказал он. — Другой вопрос, что когда у нас была НВП, у нас не было такого предмета, как «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). И я бы говорил не о НВП, а о расширении эффективности ОБЖ. Не надо вводить второй предмет, — полагает Цветков.

— Государство многое сделало, чтобы армейская служба была привлекательной, — сказал зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин. — Запрет занимать ответственные государственные посты для не служивших был правильным решением. И в последние годы благодаря новому руководству Министерства обороны престиж военной службы вырос. Приходит понимание, что подготовка к военной службе должна начинаться в школе.