Восемнадцать фактов из истории Москвы

1. Трамвай — очень старый вид московского общественного транспорта, первая электролиния открылась в 1899 году. Поэтому некоторые трамвайные остановки в Москве весьма почтенного возраста. Один дореволюционный павильон до сих пор радует глаз на Красностуденческом проезде у парка «Дубки». А трамвай № 3 — самый старый маршрут столицы (сейчас он следует от Чистых прудов до Балаклавского проспекта).

2. О московском метро ходит много слухов. Есть среди них и достоверные. Например, реально существуют четыре заброшенные станции: «Волоколамская» (между «Тушинской» и «Щукинской»), «Советская» (между «Театральной» и «Тверской»), «Первомайская» (между «Партизанской» и «Измайловской» — не путай с современными одноименными), «Калужская» (между «Новыми Черемушками» и современной «Калужской»). Следы этих станций — столбы и даже вестибюли — можно увидеть, если всматриваться в темноту во время движения по перегону.

3. Москва так стара, что здесь есть машины, которые старше любого жителя. Они живут в Ломаковском музее старинных автомобилей на Краснодарской улице в Люблино.

4. В Армянском переулке с 1980 года работает музей «Огни Москвы», посвященный истории городского освещения. Старинные лампы, фонари, фотографии и чертежи разного рода осветительных приборов — здесь так много всего собрано! Если не найдешь лефортовский фонарь, тебе точно сюда. Обрати внимание и на мастер-классы, организуемые музеем: кто устоит перед «Историей фейерверков» и «Бальными дворянскими традициями XVIII века»?

5. У Большого Каменного, пожалуй, самая длинная среди московских мостов история. В XVII веке на этом месте был построен первый в Москве каменный мост. Позже, два века спустя, на его месте возвели металлический, и только в 1938 году появился современный — из железобетона. При этом название — Большой Каменный — за ним так и сохранилось. А чтобы оправдать его, мост облицевали гранитом. Кстати, полюбоваться вживую панорамой Кремля, изображенной на обороте обложки всех российских паспортов, можно с середины именно этого моста.

6. C 1938 года скульптура «Пограничник с собакой» на станции метро «Площадь Революции» — объект поклонения пассажиров. Даже в суете многие не забывают потереть нос пса. Сначала это была забава студентов: потрешь нос — сдашь зачет, потрешь лапу — экзамен. Об этом все давно позабыли, и собачий нос стал просто предвестником удачи.

7. Наряду с традиционными памятниками Пушкину, Лермонтову и многим другим достойным людям в Москве есть и диковинные монументы. Например, табурету (ул. Таганская), плавленому сырку «Дружба» (на пересечении улиц Руставели и Огородного проспекта), памятник дворнику (пересечение улиц Бажова и Малахитовой) и студенту (скульптура украшает вход в здание МИИТ, а установили ее в честь 110-го по счету набора студентов).

8. Первые 10 электрических ламп Москвы зажглись на башнях Кремля и Лефортовского дворца в 1856 году в дни коронации Александра II.

9. Москва — пионер в развитии высшего женского образования. Его начало связывают с открытием Московских высших женских курсов профессором В. И. Герье в 1872 году. Сегодня это Московский государственный педагогический университет.

10. Богоявленский кафедральный собор (Елоховская церковь) — единственный в Москве, оснащенный лифтом. Высота его шахты 21 м, лифт изготовили для патриарха Пимена.

11. Около кинотеатра «35 мм» лежит якорь. Этому есть простое объяснение: в советское время кинотеатр назывался «Новороссийск», и якорь (как символ города) был специально привезен с Черноморского флота.

12. На Якиманской набережной (дом 4, стр. 1) сохранилась отметка о наводнении 1908 года. Табличка висит на углу дома на высоте 2 м над уровнем набережной — в том апреле по улицам и между домами жителей развозили лодочники.

13. Выражение «птичье молоко» долгое время означало нечто неслыханное, предел желаний. Пока в 1975 году кондитер ресторана «Прага» на Арбате В. М. Гуральник не придумал рецепт нового торта, которому дал название «Птичье молоко». Он настолько пришелся по вкусу москвичам, что за ним «охотились», стояли в огромных очередях, на него приглашали гостей.

14. В 1993 году во время проведения земляных работ на Пятницкой улице была обнаружена глиняная кубышка с 726 серебряными копейками и 21 золотой денежкой, совершенно не характерной для русского монетного дела — они чеканились короткое время в начале XVII века и использовались для оплаты наемников-иностранцев, русских стрельцов или как наградные знаки отличия. По мнению нумизматов, клад был зарыт в 1610 году одним из наемников-иностранцев перед Смоленским походом. К слову, это совсем не единственный московский клад. А сколько их еще не найдено…

15. В 1910 году аренда жилья в Москве составляла 97,1 рубля в месяц за большую квартиру (6 комнат), 33,7 рубля — за среднюю (4–6 комнат), 19,8 — за маленькую (до 4 комнат).

16. В 1910 году в Москве было 606 ресторанов и трактиров; 933 харчевни, закусочных, чайных, кофейных; 25 буфетов и 905 пивных лавок и винниц. Сегодня, по данным департамента потребительского рынка и услуг, в Москве 3500 ресторанов и кафе.

17. В 1900 году в Москве было 36 признанных фотографов. Сегодня, кажется, не меньше 36 фотографов живет в каждом доме в самом отдаленном районе Москвы. И еще столько же журналистов.

18. В 1902 году килограмм хлеба стоил 1 копейку, икры — 1 рубль, говядины — 12–13 копеек, масла — 12–13 копеек, осетрины — 20 копеек. Заметим, что дневной заработок рабочего (слесаря, кузнеца) составлял в среднем 1–2 рубля. В то же время квалифицированный рабочий мог получать и около 50 рублей в месяц, а люди на государевой службе и в чинах имели жалованье гораздо выше.