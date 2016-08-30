Топ-6 исцеляющих святынь Москвы

Мы выбрали для вас самые интересные исторические места Москвы, в которые приезжают люди со всего мира, чтобы исцелиться и соприкоснуться с чудом.

1.Храм Христа Спасителя Непростую судьбу снесенного в 1931 году собора (и построенное спустя 60 лет вновь) связывают с «проклятием монахинь». По некоторым источникам, при первом возведении храма Христа Спасителя в 1883 году, в честь победы над наполеоновским нашествием, в числе прочих построек округи был снесен и Алексеевский женский монастырь. По этой причине выбранное место долгое время считалось неблагополучным. Дому Советов, спроектированному на месте взорванного большевиками храма, было суждено остаться в планах из-за начавшейся войны. А в 1956 году здесь построили плавательный бассейн «Москва». Решение же о воссоздании храма Христа Спасителя было принято на православном референдуме в 1989-м, спустя 10 лет в соборе была совершена первая литургия. Расположение: ул. Волхонка, 15

2.Покровский ставропигиальный женский монастырь Во дворе этого православного храма, построенного в 1635 году, всегда многолюдно. Вереницы паломников стремятся поклониться мощам московской старицы Матроны, останки которой были перенесены в монастырь с Даниловского кладбища в 1998 году. Слава целительницы и предсказательницы закрепилась за Матроной еще при жизни: помогать страждущим и немощным женщина старалась, несмотря на собственный неизлечимый недуг. Чудеса исцеления в Покровском ставропигиальном монастыре не редкость. В последней надежде на помощь Матроны сюда едут верующие со всего мира. Расположение: ул. Таганская, 58, корп.1

3."Святой обруч", Ивановский монастырь Об иконе Иоанна Предтечи с обручем, находящейся в Иоанно-Предтеченском женском монастыре (и возвращенной храму в 2000 году), знают далеко за пределами России. Святыня, помогающая в излечении от недугов и исполняющая заветные желания, датируется XVI веком. Сам обруч прикреплен к иконе цепочкой. По поверью, просить об исцелении или помощи нужно, надев обруч на голову. Но монахини утверждают, что чудеса происходят даже с теми, кто просто искренне молится изображенному святому. Доказательством этого можно считать многочисленные украшения из драгметаллов, помещенные у иконы — благодарность от прихожан. Полна мистики и судьба монастыря: в разное время здесь располагались место жертвоприношений религиозных фанатиков-сектантов и даже тюрьма. Время заключения в здешних стенах коротали небезызвестная Салтычиха, княжна Тараканова. Во время пожара 1812 года храм был полностью уничтожен огнем, но впоследствии восстановлен. Расположение: Малый Ивановский пер., 2

4.Священный Кийский крест в Крапивниках Кийский крест, находящийся в храме Сергия Радонежского, — это уменьшенная копия креста, на котором распяли Иисуса. В нем помещены 16 камней, привезенных из Палестины, а также части мощей святых. История креста очень интересна. В 30-х годах XVII века корабль с будущим патриархом Никоном, находясь в плавании по Белому морю, попал в сильный шторм и лишь чудом не разбился. Выйдя на сушу, благодарный за спасение Никон пообещал возвести на острове храм. И спустя 20 лет здесь был построен Онежский монастырь. Крест, заказанный в Палестине, был именован по названию острова — Кийский. Долгое время Кийский крест находился в музейных фондах Москвы, но после распада СССР был передан монастырю Сергия Радонежского. Вскоре об исцеляющей святыне заговорили по всей Европе. Расположение: Крапивенский пер., 4

5.Софьина башня, Новодевичий монастырь Считается, что если в стену Напрудной (Софьиной) башни Новодевичьего монастыря поместить записку с желанием, оно обязательно сбудется. Мистическое место имеет исторический подтекст: именно сюда заточил свою сестру Софью будущий царь Петр I, выиграв соревнование за трон. О чудодейственной силе Софьиной башни стало широко известно около 10 лет назад — после одной из публикаций в московской прессе. Желающие крепких семейных отношений, любви и здорового зачатия стремятся к Напрудной башне ежедневно, веря в участие в их судьбе страдалицы-Софьи. Расположение: Новодевичий проезд, 1

6.Часовни на Введенском кладбище Введенское кладбище, заложенное в 1771 году во время эпидемии чумы, называют еще Немецким или Иноверческим, потому что на нем похоронено много «русских немцев». Среди множества склепов и надгробий здесь есть две часовни, которые особенно привлекают внимание верующих. Это мавзолей семьи Эрлангеров с цветной мозаикой «Христос-Сеятель» (автор Петров-Водкин), выстроенный в 1911-1914 гг., и усыпальница старца Зосимы (Захария), умершего в 1936 году. Он слыл чудотворцем еще при жизни. Часовню на месте упокоения монаха возвели лишь в 1996 году. Расположение: ул. Наличная, 1, участки № 11-0, 16-1