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    • Опубликована
    • сегодня в 22:00

Малоизвестные московские вокзалы

В Москве сейчас действует 9 железнодорожных вокзалов, и планируется сооружение еще трех — Евровокзала, вокзала возле станции Каланчевская, и вокзала на площади Ильича.

Но мало, кто знает о существовании ещё 4 вокзалов в Москве. Раскрываем тайну:

1.Правительственный ("Брежневский") вокзал.

Это огороженная станция использовалась для приема, отправки и обслуживания специальных поездов руководства СССР, КНДР, России. Вокзал, построенный в 1974г., расположен в районе Пантелеевской улицы между платформами Каланчевская и Ржевская Алексеевской соединительной ветви. В приписке вагонного участка есть спецвагоны, вагоны-салоны, вагоны для перевозки золота, вагон-церковь, раритетные старинные вагоны отечественного и иностранного производства. Сам вокзал — это перрон на 2 пути и здание с залом ожидания и буфетом.

2. Нижегородский вокзал

Вокзал был открыт за Покровской заставой на пересечении Нижегородской улицы и Рогожского вала в 1861г. Это был начальный период строительства дороги между Москвой и Нижним Новгородом, и вокзал стал вторым в Москве. Но одноэтажное деревянное здание, построенное М.Ю.Арнольдом, было очень неказистым и непривлекательным. Так, газета «Московские ведомости» писала 29 июня 1861г.:

Пассажиры были разочарованы видом вокзала. Москвичи надеялись встретить здесь такое же роскошное устройство, к какому все привыкли на казенной Николаевской дороге.

А Е.А.Салиас, отметив в путевом очерке, что нижегородская дорога «может служить образцом нашим дорогам», сделал оговорку: за исключением деревянного сарая вместо амбаркадера.

К сожалению, изображения самого вокзала не осталось, так как он долго считался временным, и был уничтожен в 1950-х гг.

3.Центральный вокзал предполагался быть построенным у Кремля и Красной площади для связи с железнодорожными линиями всех направлений от Москвы. Но планам не суждено было осуществиться.

4.Интересна история Императорского специального вокзала. Он был построен в 1896г. для приема и отправки правительственных поездов. Первым поездом предполагался поезд императора Николая II, направляющегося на коронацию. Из-за особого предназначения вокзала здание было выстроено по проекту Г.Войневича из красивого облицовочного кирпича и украшено декоративным камнем. Крышу венчали купол и башня со шпилем, а внутреннее убранство было необыкновенно пышным. Даже перрон был покрыт изящной резной крышей. А вокруг вокзала была организована площадь и разбит сквер. Но планы изменились — коронационный поезд из Петербурга прибыл на Белорусский (тогда Брестский) вокзал. Уже позже императорские поезда все-таки использовали этот спецвокзал, хотя и изредка. Но он не всегда использовался по прямому назначению — например, после революции в здании вокзала размещался райсовет. А некоторое время спустя вокзал стал обычной пассажирской железнодорожной станцией для пригородных поездов.

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