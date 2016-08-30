История появления Красной площади в Москве

Красная площадь в Москве – самая известная и символичная. История Красной площади началась в конце 15-начале 16 века (ориентировочно 1493 год), когда перед стеной Кремля была расчищена полоса просматриваемого пространства, которая достигала в ширину около 240 метров. Причинами обустройства площади историки называют необходимость расширить торговые пространства Москвы, а также обеспечить безопасность важной составляющей города – Кремля.

Вначале эта площадь больше походила на рыночную, и называлась Торг, Пожар, а уже во второй половине 17 века площадь стали называть Красной, что означало красивая.

Самая распространенная версия гласит, что в 1493 году Иван III издал указ, согласно которому все деревянные постройки у стен Кремля должны быть снесены, т.к. они создавали потенциальную опасность пожаров. В результате исполнения этого приказа и появилась площадь-предшественница Красной площади. На площади развернулась мелкая торговля, а со временем стали вновь возводиться деревянные дома, которые периодически сносили. Деревянные постройки продолжали страдать от пожаров, поэтому и площадь стали называть Пожар.

Самым древним сооружением Красной площади, которое есть и сейчас, было Лобное место, которое находилось на развилке напротив Спасской кремлевской башни. Первое упоминание о нем встречается в документах 1547 года. На Лобном месте стоял деревянный помост, с которого оглашались царские указы, позже, в 1597-1598 годах, деревянный помост заменили каменным.

В начале 16 века вокруг стен Кремля был вырыт широкий ров (ширина – 36 м, глубина – 10-12 м), заполняемый водами реки Неглинной. Этот ров назвали именем архитектора Алевиза Фрязина. Через этот защитный ров от пропускных башен были переброшены мосты. В то время, к площади выходили самые главные улицы Москвы, кроме того, недалеко располагались речные пристани – это позволило площади занять место торгового центра Москвы. Когда в 1535-1538 годах была построена Китайгородская стена, то Красная площадь оказалась заключенной в границы Китай-города. После очередного пожара, случившегося в 1547 году, по веленияю Ивана Грозного вдоль восточной стороны площади были построены деревянные торговые ряды. А позже, в период правления Бориса Годунова, они были заменены на каменные. В это время на Красной площади располагались площадки для установки орудий – раскаты, на раскате возле Лобного места стояла знаменитая Царь-пушка.

В числе первых значительных архитектурных сооружений, построенных вне территории Кремля, на посаде, стал Покровский собор, возведенный в 1555-1561 годах по повелению Ивана Грозного в ознаменование победы над Крымским ханством. Существует мнение, что строительство этого храма за стенами Кремля вызвано нелюбовью царя к боярской верхушке. Покровский собор представляет собой комплекс из 9 отдельных церквей, поставленных на одном общем основании.

Переломный период в судьбе Красной площади случился в 17 веке, который был ознаменован значительными архитектурными преобразованиями. В 1624-1625 годах была сооружена Фроловская (сейчас Спасская) башня, ворота которой стали служить для торжественного выхода царствующих особ и высшего духовенства. Именно отсюда начиналось торжественное ществие из Успенского собора к собору Покрова на Рву в Вербное воскресенье. В начале Никольской улицы, примыкавшей к площади, в знак памяти об освобождении Москвы от поляков в 1637 году был построен Казанский собор. В северной части Китай-города находились Воскресенские ворота, через которые в Москву прибывали послы иноземных держав, которые останавливались на подворьях Китай-города. Красную площадь вымостили бревнами, помимо оживленной передвижной торговли, здесь появились винные погреба, кабаки, множество лавок.

В северном конце площади появились административные постройки: Сытный отдаточный двор (здесь выплачивали жалование служилым людям), с южной стороны находилась Тиунская изба (центр управления московскими церквями, занимавшийся сбором налогов и пошлин).

Новый этап преобразований

Очередная волна преобразования началась в 1679-1680 годах. В это время площадь снова расчистили от деревянных построек, деревянные церкви снесли, а их престолы перенесли в собор Покрова на Рву, была надстроена часть кремлевских башен, возведены из камня здания Земского приказа и Монетного двора. В 1702-1703 годах было построено деревянное здание общественного театра – Комедийная хоромина, которое существовало до начала 30-х годов 18 века. Когда в 1701 году над Москвой нависла угроза вторжения шведов, вдоль стен Кремля был насыпан земляной вал с бастионами, а по окончании Северной войны (1700-1721 г.г.) на Красной площади были возведены Триумфальные ворота.

Несмотря на то, что в 18 веке Москва утратила статус столицы, Красная площадь продолжала оставаться местом проведения судьбоносных событий в истории государства. Для прохождения коронации все царствующие особы по-прежнему приезжали в Москву, торжественно въезжая через Воскресенские ворота и Никольскую башню.

Продолжилось формирование Красной площади в 1780 году, когда были вновь снесены деревянные постройки, успевшие вырасти здесь последние годы, перестроены фасады Верхних торговых рядов, вдоль рва протянулись двухэтажные торговые лавки, Лобное место расчищено от построек и перенесено туда, где оно находится сейчас. Красная площадь оказалась окруженной двухэтажными строениями торговых рядов, и получила выраженное продольное направление. В 1804 году Красная площадь была вымощена булыжником.

Красная площадь после Великой отечественной войны 1812 года.

Наполеоновские войска нанесли колоссальный ущерб архитектурному облику Москвы, поэтому после окончания Отечественной войны 1812 года в городе начались восстановительные работы, которые в первую очередь коснулись Кремля и Красной площади. В период с 1814 по 1815 годы по проекту архитектора О.И. Бове были восстановлены торговые ряды, торговые лавки вдоль рва снесли, а сам ров засыпали землей. Вдоль стены Кремля высадили в два ряда деревья. В 1818 году перед центральным портиком торговых рядов был установлен памятник Минину и Пожарскому. После этих преобразований Красная площадь перестала исполнять роль рынка, здесь стали проводить различные торжественные мероприятия и народные гуляния. В 1877-1883 годах здание Земского приказа было снесено, а на его месте построили исторический музей, с 1888 по 1891 годы длилось строительство новых торговых рядов (Верхних и Нижних). В 1892 году на Красной площади были установлены электрические фонари. С 1909 по 1930 годы по Красной площади вдоль Кремлевской стены проходили трамвайные рельсы.

Современная история

После Октябрьской революции (7 ноября по старому стилю) 1917 года Красная площадь стала носить мемориальный характер. 10 ноября 1917 года здесь захоронили красноармейцев, павших в революционных сражениях в Москве. Год спустя, 7 ноября 1918 года В.И. Лениным была открыта мемориальная доска в память о павших, которая была снята в 1950 году во время реставрации Сенатской башни.

Красная площадь в Москве стала местом проведения торжественных военных парадов и демонстраций. После смерти Ленина в 1924 году на Красной площади был возведен деревянный мавзолей, куда поместили тело советского вождя, а в 1930 году по проекту архитектора А.В. Щусева был построен каменный Мавзолей В.И. Ленина. В этом же году Красную площадь замостили брусчаткой, установили трибуны, снесли Казанский собор и Воскресенские ворота (восстановлены в 1994-1996 годах), а памятник Минину и Пожарскому перенесли к Покровскому собору. Перед фасадом ГУМа было открыто движение транспорта. В 1938 году в состав Красной площади вошел Васильевский спуск.

Прямо с парада на Красной площади, состоявшегося 7 ноября 1941 года, солдаты уходили на фронт, и именно на Красной площади состоялся Парад Победы 9 мая 1945 года. В послевоенные годы гостевые трибуны заменили бетонными, у стен Кремля был образован Некрополь. В начале 70-х годов трибуны заменили на гранитные, Некрополь был также реконструирован. Брусчатку, которой была выложена Красная площадь, сняли, залили бетонное основание и на него заново уложили брусчатку.

В начале 90-х годов на Красной площади начали проводить различные концерты, устраиваться народные гуляния. В декабре 2000 года на Красной площади впервые был залит каток размером 30 на 15 метров, вход на который был бесплатным.

Изменение архитектурного облика Красной площади в 21 веке

В наши дни Красная площадь находится в Китай-городе, и прилегает к северо-восточной стене Кремля. В южном конце Красной площади расположен Покровский собор (Храм Василия Блаженного), с севера Собор Казанской иконы Божией Матери и исторический музей, в восточной части – ГУМ, а с западной – Кремль. Длина Красной площади составляет 330 метров, а ширина – 70 метров.

Сейчас, если вы находитесь на Красной площади, то между Покровским собором и Спасской башней вы можете наблюдать современную высотку, напоминающую контрольную башню аэропорта. Это здание гостиницы Свиссотель Красные холмы, которая была открыта в 2005 году. Эта высотка портит классический панорамный вид с Красной площади и грубо нарушает нормы ЮНЕСКО, применяемые к объектам, входящим в список Всемирного наследия.

Начиная с 1993 года на Красной площади запрещено вести профессиональную видео и фотосъемку. В запрещенную группу фототехники входят все фотоаппараты, высота корпуса которых выше 140 мм, а диаметр съемного объектива более 700 мм. Разрешение на профессиональную съемку получается в Комендатуре Кремля по предварительной заявке, доставленной лично. С 2001 года по Красной площади запрещено ездить на велосипедах.