Десять самых кассовых лент отечественного кинематографа

1. Абсолютным лидером среди отечественных фильмов являются «Пираты XX века» — самый кассовый (по посещаемости) за всю историю советского и российского кинопроката фильм.

Фильм, снят в 1979 году режиссёром Борисом Дуровым. Многие кинокритики называют его «первым советским кинобоевиком». Премьера состоялась в кинотеатрах осенью 1979 года. Лидер проката 1980 года — его посмотрели 87,6 миллионов человек.

Съёмки фильма проводились в трёх местах Крыма: в Новом Свете — Разбойничья бухта, Голубая бухта, Царский пляж; в Коктебеле (быв. Планерское); около посёлка Оленевка (мыс Тарханкут) — сквозной грот. В съёмках использовались теплоходы «Фатеж» и «Адмирал Лунин». Сцены в порту, где на теплоход «Нежин» грузят опиум, снимали в порту г. Жданова. Море за бортом теплохода, после его отплытия — Азовское море.

2. «Москва слезам не верит».

В 1980 году этот фильм посмотрели 84,4 миллионов человек.

Владимир Меньшов поначалу хотел отказаться от мелодраматического сценария, но всё же он его привлёк. Сначала интересным поворотом показался момент, когда героиня ложится спать, заводит будильник и просыпается через двадцать лет. Как позже признавался Меньшов, возможно, что в будущем фильме была некоторая автобиографическая для него и его супруги Веры Алентовой нотка. Они так же, как и герои фильма, прошли через общежитие, завоёвывали Москву, как приезжие провинциалы и лимитчики.

Поначалу создатели картины получили довольно прохладные отзывы как об упаднической по духу и довольно дешёвой мелодраме, эксплуатирующей низменные чувства зрителей. Премия «Оскар» и огромный кассовый успех картины стал полной неожиданностью для кинематографического руководства и критиков.

3.«Бриллиантовая рука» — один из самых популярных фильмов в истории советского кино.

Советская эксцентрическая комедия, снятая в 1968 году режиссёром Леонидом Гайдаем. В 1969 году этот фильм посмотрело 76,7 млн. зрителей.

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Главная роль Горбункова писалась исключительно под Никулина. В «Союзцирке» Никулину дали отпуск на полгода, чего ранее никогда не делалось.

Цензуре не понравились сцены с проститутками (одна в «Стамбуле», другая — в гостинице «Атлантика»), пьянства главного героя, безалаберность таможенников и др. Чтобы сохранить фильм в первозданном виде, режиссёр Леонид Гайдай пошёл на трюк: добавил в конце фильма ядерный взрыв на море и заявил комиссии Госкино, что согласен удалять любые сцены, кроме этой. На вопрос о необходимости взрыва он ответил: «Неужели вы забыли о сложнейшей международной обстановке? Империализм размахивает ядерной дубиной!» Комиссия согласилась сохранить фильм без иных купюр, но только если будет убран взрыв, на что режиссёр и рассчитывал.

4. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — Кинофильм Леонида Гайдая, снятый в 1966 году.

Второй фильм с Шуриком в качестве главного персонажа и последний фильм (из тех, что снял Леонид Гайдай) с участием тройки Трус — Балбес — Бывалый (Вицин — Никулин — Моргунов).

Хотя пробный показ ещё не утверждённого Госкино фильма имел огромный успех, картину, тем не менее, выпускать в прокат не решались. Однако фильм посмотрел Леонид Ильич Брежнев и поблагодарил за хорошую кинокомедию, что решило судьбу фильма. В итоге, в прокате 1967 года фильм занял первое место, и за год его посмотрело 76,54 млн. зрителей. В процессе разработки сценарий многократно изменялся цензурой. Пришлось вырезать заставку, в которой Трус пишет на заборе «Х», Бывалый приписывает «у», а после появления милиционера Балбес дописывает «дожественный фильм».

5. «Свадьба в Малиновке» — музыкальная комедия Андрея Тутышкина

2 место проката в 1967 году (74,6 млн. зрителей). Съёмки проводили в нескольких сёлах Лубенского района Полтавской области. Графскую усадьбу снимали в селе Хорошки, ветряная мельница и другие сцены в селе Мацковцы. Павильонные съёмки — на Ленфильме. А натуру действительно снимали в селе Малиновка, только по одним данным, это Малиновка Чугуевского района Харьковской области,[2] а по другим, Малиновка в Глобинском районе Полтавской области. В массовках были задействованы практически все жители Малиновки. «И шо я в тебя такой влюбленный?», «Сымай сапоги, власть переменилась!» … ну вы меня поняли!

6. «Экипаж» — фильм-катастрофа Александра Митты

3 место проката в 1980 году — 71,1 млн зрителей. Фильм уникален тем, что состоит из двух серий, совершенно разных по жанру, но органично дополняющих друг друга. Первая серия фильма — бытовая мелодрама, вторая — фильм-катастрофа. После романа А. Хейли «Аэропорт» и последующей его экранизации тема авиакатастроф стала весьма популярной в Голливуде. Однако эти картины в СССР не демонстрировались. Заполнить вакуум и должна была аналогичная советская лента. В первоначальном варианте фильм должен был заканчиваться так: Героя Жжёнова отстранили от полетов, он лежит в больнице, но друзья его вдруг просят перегнать самолёт: лётчиков не хватает. Он бежит ночью по снегу в больничной пижаме, поднимается в пилотскую кабину, а там его фронтовые ребята — совсем не изменились с военных лет. Они кладут ему руки на плечи, он берёт штурвал — и они взлетают, растворяются в небе. В следующем кадре снова больница и его дочка говорит: «Папа умер».

7. Блистательная комедия Л. Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», снятая в 1965 году (69,6 млн зрителей).

Гайдай пересмотрел более сотни кандидатов на роль Шурика, среди которых были: Олег Видов, Всеволод Абдулов, Виталий Соломин, Евгений Петросян, Сергей Никоненко, Евгений Жариков, Геннадий Корольков, Иван Бортник, Валерий Носик и Александр Збруев. Велись переговоры и с Андреем Мироновым. В итоге художественный совет студии остановился на кандидатуре Валерия Носика, хотя сам режиссёр сомневался. Случайно увидев фотографию молодого актёра Александра Демьяненко, Гайдай отправляется 11 июля в Ленинград на личные переговоры. Актёр потом вспоминал: «Я как прочёл сценарий «Операции „Ы“», понял, что фильм обречён на успех. Ничего подобного в нашем кино тогда не было». С фильма «Операция Ы» началась совместная работа с А. Зацепиным (тогда ещё малоизвестным композитором). Впоследствии ни один известный фильм Леонида Гайдая не обходился без его музыки и песен.

8. «Щит и меч» — советский четырёхсерийный художественный фильм о Второй мировой войне, снятый в 1968 году по одноимённому роману Вадима Кожевникова режиссёром Владимиром Басовым (68,3 млн зрителей).

Необычность картины «Щит и меч» заключалась не только в её длительности и как бы романной структуре (ведь и прежде были сняты в чём-то схожие военно-героические минисериалы «Вызываем огонь на себя» и «Майор Вихрь», потом выпущенные в кинотеатрах), а именно в том, что чуть ли не впервые за два с лишним десятилетия после войны фашисты вообще и офицеры СС в частности были представлены на экране как умные и хитрые соперники. И работа глубоко внедрившегося советского разведчика отнюдь не сводилась к дерзким авантюрам и лихим операциям в тылу врага, а была показана вдумчиво и сосредоточенно.

9. «Новые приключения неуловимых» — советский приключенческий художественный фильм, поставленный в 1968 году режиссёром Э. Кеосаяном.

После выхода фильма «Неуловимые мстители» на киностудию «Мосфильм» стало приходить огромное количество писем с просьбами снять похожую картину. Несмотря на то, что книга Павла Бляхина «Красные дьяволята», по которой был снят фильм «Неуловимые мстители», закончилась, руководство киностудии приняло решение выполнить просьбу зрителей и снять ленту про новые приключения полюбившихся героев. Для этого был приглашен сценарист Артур Макаров, который написал сценарий к продолжению фильма, и Эдмонд Кеосаян вновь сел в режиссерское кресло. Фильм «Новые приключения неуловимых» собрал зрительскую аудиторию больше, чем картина-предшественник. «Неуловимых мстителей» посмотрело около 54 миллионов человек, в то время как на «Новые приключения неуловимых» пришло 66,2 миллионов зрителей.

10. «А зори здесь тихие» — двухсерийный художественный фильм, снятый в 1972 году по одноимённой повести Б. Васильева режиссёром С. Ростоцким.

Фильм стал классикой советского кинематографа, одной из самых любимых народных лент, посвящённых теме войны. Картина стала одним из лидеров советского кинопроката 1973 года (66 млн человек). Сцены военного времени сняты в подчёркнуто реалистичном ключе и чёрно-белой гамме, тогда как в цвете сняты сцены современности, а воспоминания и мечты девушек — в цвете и в условно-романтическом стиле. Особые сложности возникли в связи со съёмкой эпизода в бане. В советском кинематографе того периода весьма редко допускались столь откровенные съёмки обнажённого женского тела, но режиссёр картины преследовал определённые художественные цели. С. Ростоцкий объяснял суть сцены актрисам, которых пришлось уговаривать раздеться перед камерой так: «Девочки, мне надо показать, куда попадают пули. Не в мужские тела, а в женские, которые должны рожать»